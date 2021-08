Leder

Terroristene må aldri vinne

De særdeles grufulle angrepene i Kabul torsdag viser med all tydelighet at kampen mot internasjonal terrorisme så langt fra er vunnet. I stedet ser vi urovekkende tegn til at voldelige ekstremister utgjør en økende fare.

Vi fordømmer de bestialske ugjerningene på det sterkeste. Minst 95 afghanere og 13 amerikanere ble drept i terrorangrepet som fant sted på en av de siste dagene før USA og allierte land trekker seg ut av Afghanistan.

Angrepet rammet sivile som forsøkte å komme seg i sikkerhet og soldater som skulle sikre en trygg evakuering. En gruppe som tilhører den såkalte Islamske stat (IS) har påtatt seg ansvaret.

Det er et tragisk paradoks i det som nå skjer. USA sendte høsten 2001 styrker til landet for å bekjempe terror, etter selv å ha blitt angrepet 11. september. I 11. time av oppdraget, 20 år senere, gjennomfører terrorister et komplisert angrep mot USAs siste skanse i Afghanistan, som er flyplassen i Kabul.

USA og allierte vant noen viktige slag i kampen mot internasjonal terrorisme. al-Qaida ble drevet på flukt fra Afghanistan. IS mistet kontrollen over store landområder i Syria og Irak. Men krigen mot terror er ikke vunnet.

al-Qaida har igjen et nærvær i Afghanistan. IS fantes ikke i 2001, men i dag utgjør de sannsynligvis en enda større trussel enn al-Qaida.

Ifølge en FN-rapport fra mai i år har 8000 til 12000 jihadistiske krigere fra flere land og regioner ankommet Afghanistan i de siste månedene før den amerikanske tilbaketrekningen. Noen av disse kan bli vervet av IS-K, den afghanske avdelingen av terrornettverket.

IS er en fiende av det afghanske folk. De skal ha stått bak en lang rekke gruoppvekkende angrep mot sivile, blant annetmot sykehus og skoler. De anser også Taliban som en rival.

Mye tyder på at IS forsøker å etablere seg som en ledende utfordrer til både Taliban og Al Qaida. De forsøker å rekruttere misfornøyde Taliban-krigere og andre til sine rekker. IS sine ambisjoner er verdensomspennende jihad.

Deres strategi er å skape kaos og frykt. Taliban har i forhandlinger med USA lovet at Afghanistan ikke igjen skal bli et utgangspunkt for internasjonal terror. Har Taliban virkelig vilje og makt til å stanse IS eller al-Qaida? Det vil vise seg i praksis.

President Joe Biden sier USA vil svare på terroren med styrke og presisjon. Det internasjonale samfunn må lære av 20 års kamp mot terror. Vi vet at et tett internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Vi må intensivere innsatsen og være på vakt. Kampen mot voldelig ekstremisme og terrornettverk er en av vår tids aller største utfordringer.