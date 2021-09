Leder

Det ekstreme blir normalt

Stormen Ida har tatt minst 46 liv i det nordøstlige USA og minst 13 er døde i tre sørstater. På samme tid herjer enorme skogbranner i vestlige delstater.

– Vi må være mye bedre forberedt. Vi må handle, sier president Joe Biden. Han sier de mange tilfellene av ekstremvær og naturkatastrofer viser at klimakrisen er her allerede. USA er ikke forberedt. Det er heller ikke Norge. Fattige land er aller minst forberedt på konsekvensene av klimaendringer.

I Tyskland i sommer mistet nesten 200 mennesker livet i en hundreårsflom. I nabolandet Belgia omkom 42 mennesker. I den kinesiske Henan-provinsen gikk over 300 liv tapt i en storflom. Det verste monsunregnet på flere tiår tok 150 liv i India. I Sør-Europa, har ekstrem varme og et knusktørt landskap gjort lagt alt til rette for at skogbranner har fått enorm utbredelse. I Russland brant 170.000 kvadratkilometer.

Ethvert tilfelle av flom, skogbrann eller voldsomt uvær skal ikke forklares med klimaendringer. Men det som må få oss til å handle er at det ekstreme er i ferd med å bli den nye normalen. Ekstremværet rammer oss hardere og oftere enn før. Stadig registreres nye nedslående rekorder, for hete, nedbør og naturskader. I Canada ble det i sommer målt 49,6 grader. I California 54,4 grader. Det har ikke vært varmere i Finland i juni siden målingene startet i 1844.

Biden har rett i at vi må handle. Vi må hindre at gjennomsnittstemperaturen på kloden stiger med mer enn 1,5 grader. Det betyr at alle land gjennomfører raske og omfattende kutt i utslippene av drivhusgasser. Rike land må gå foran, men hvis ikke land som Kina raskt følger opp blir det umulig å nå målet. Kina står alene for 27 prosent av verdens CO2-utslipp.

Det andre som må gjøres er at beredskapen mot ekstremvær må styrkes Hvis verden klarer å nå målene i Paris-avtalen kan vi forhindre de mest katastrofale scenarier de kommende tiårene. Men vi må innse at klimakrisen allerede har innhentet oss. Ekstremvær vil bli mer vanlig i årene som kommer. Det må påvirke hvor og hvordan vi bygger. Vi må bruke større ressurser på infrastruktur og vedlikehold.

Etter en sommer med naturkatastrofer skal verdens land møtes til FNs klimakonferanse COP26 i november. Vi vet hva som må gjøres. Det store spørsmålet er om Joe Biden, Kinas Xi Jinping og andre lederne klarer å omsette ord i handling.