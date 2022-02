Kommentar

Opp som en løve ...

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

KJEMPER OM VELGERE: Hele 39.000 velgere som stemte på Trygve Slagsvold Vedum og Sp i 2021, ville stemt på Rødt og Bjørnar Moxnes dersom det var valg i dag.

Senterpartiets sterke vekst var en tankevekker for mange. Men det spektakulære fallet er ikke mindre til ettertanke.

Å spå i norsk politikk er ekstremsport. Selv om alle politiske tyngdelover tilsa at Trygve Slagsvold Vedum ville miste litt av sin tiltrekningskraft på velgerne etter noen år i finansdepartementet, skjer det med et tempo og i en retning ingen har sett maken til.

Den veksten partiet brukte fem år – nesten 2000 dager – på å bygge opp, har de revet ned på 100 dager. Hvis ikke det gjør inntrykk på partistrategene, må de være belagt med teflon. På Respons analyses ferske måling for VG, klarer partiet så vidt å klamre seg over 8-tallet med 8,2 prosent.

De færreste forutså Senterpartiets sterke vekst. Selv om valgresultatet var et stykke under de heftigste målingene, hadde partiet grunn til å juble. De fikk både regjeringsmakt, god uttelling på Stortinget og hadde ikke minst flyttet det politiske landskapet. Plutselig var alle opptatt av distriktspolitikk og å lytte til «helt vanlige folk» ute i landet.

Også den retningen velgerne deres går, burde mane fram noen bekymringsrynker. For at 40 000 Sp-velgere går til Høyre, er som forventet. Sp har i lang tid vært fluepapir på borgerlige velgere. Uten at Høyre trenger å løfte en finger, kommer velgerne deres nå «hjem».

At mange setter seg på gjerdet, er også en naturlig reaksjon fra skuffede velgere. Derimot er det nesten ikke til å forstå at omtrent like mange går fra Sp til Rødt. Hele 39 000 velgere som stemte Sp i 2021, ville stemt på Rødt og Bjørnar Moxnes dersom det var valg i dag.

For det første er det et ekstremt høyt tall for et parti som Rødt (fordi store partier naturlig nok henter flest nye velgere). Sp og Rødt er også to partier som historisk står svært langt fra hverandre. I synet på blant annet privat eiendomsrett har selveiende bønder og kommunister vært på hver sin planet.

De høye strømprisene er åpenbart motoren i både regjeringspartienes fall og Rødts vekst, men kan umulig forklare alt. Eksempelvis er Sp mer enn halvert i Nord-Norge siden valget, der strømprisen er lav.

Rødt er på samme tid mer enn doblet. På VGs måling får Rødt 9,4 prosent. Det er ikke så mange år siden partiet ble erklært utdatert og nær døden i norsk politikk. Nå flyr de høyt på målingene, og ingen aner hvor denne oppturen vil ende.

Bjørnar Moxnes innrømmet denne uken at han hadde lært litt av Frp. Han viser til hvordan de har klart å flytte innvandringspolitikken, uten å være i regjering. På samme måte ønsker Rødt å flytte politikken, for eksempel styringen av kraftmarkedet, uten å sitte i regjering.

Sannsynligvis har nok Moxnes litt å lære av Senterpartiet også.

Sps store fremgang i nord skapte stor oppmerksomhet. Det er en del av landet hvor Sp ikke har hatt særlig fotfeste, men gjorde et brakvalg og vant mange nye ordførere ved siste lokalvalg. Mange lurte på om Sp var i ferd med å vippe Ap av tronen som partiet for «nordlendinger flest». Alle avisredaksjoner dro nordover med Sp-lederen for å knekke Vedum-koden.

Nå har de falt sammen, som en skinnfell. På den siste målingen hos NRK ville de ikke fått en eneste stortingsrepresentant fra Troms eller Finnmark. I dag ser det ut som en vekst på steroider – mye medieoppmerksomhet, lynraske og sterke velgervandringer og et noe luftig fundament.

Da er det interessant å merke seg at Sp holder bedre stand i Trøndelag. På NRK og Adresseavisens ferske måling er tilbakegangen mer moderat. Dette er en del av landet hvor Sp har dype røtter og mange markante politikere, både lokalt og nasjonalt. Det kan tyde på at partiet er mer robust og klarer seg bedre der man har et solid grunnfjell å bygge på.

Det er sikkert berusende når alle piler peker oppover, men for et parti er sunn vekst en stor fordel. Da gjelder det å vinne velgere på saker der man allerede har troverdighet, og bygge en partiorganisasjon som står i forhold til velgermassen. Det er helt sikkert fristende å gape over mye når det går bra, men Sps nye velgere i Groruddalen, Finnmark og Moss har åpenbart sittet usedvanlig løst i stolen.

