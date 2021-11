Leder

Katastrofe truer Afrikas horn

UNDER ANGREP: Bildet er tatt etter et flyangrep i Mekele i Tigray i oktober.

Borgerkrigen nord i Etiopia holder på å utvikle seg til en humanitær katastrofe som truer med å destabilisere hele regionen.

For ett år siden sendte Etiopias statsminister Abiy Ahmed regjeringsstyrker til Tigray for å avvæpne opprørske landsmenn i den nordlige provinsen.

For to år siden, neste måned, mottok statsminister Ahmed Nobels fredspris for sin innsats for internasjonalt samarbeid, og spesielt for initiativet til å løse den 20-årige krigen med nabolandet Eritrea.

Nå bør initiativet og det internasjonale samarbeidet rettes mot Abiy Ahmed for å presse ham til å avslutte borgerkrigen og de groteske overgrepene mot sivilbefolkningen.

Den etiopiske statsministeren står for tiden for det stikk motsatte av hva som burde kjennetegne en verdig fredsprisvinner: Oppfordring til krig, dehumaniserende retorikk og motbydeligst av alt – bruk av sult som politisk våpen.

En mottaker av Nobels fredspris som går til væpnet krig mot eget folk, og omtaler sine landsmenn i Tigray som «Etiopias kreftsvulst», er forbi all anstendighet.

FREDSPRISVINNER: For to år siden ble Etiopias statsminister Abiy Ahmed hyllet av Den norske Nobelkomite. Året etter startet han borgerkrig i hjemlandet.

Fakta om Tigray-konflikten * Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991. * TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018. * Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere. * TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen. * I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter. * Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember. * Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter. * I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile. * Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara, og TPLFs styrker nærmer seg nå hovedstaden Addis Abeba. * Ifølge FN trues minst 400.000 mennesker av sult i Tigray, der matlagrene gikk tomme i august. * Bare 14 prosent av nødhjelpsbehovet blir dekket ifølge FN, som anklager Abiys regjering for å ha innført en nødhjelpsblokade. Kilde: NTB Vis mer

Det som skjer i Etiopia, måten det skjer på, og hvilke krefter som åpenlyst holder liv i konflikten, er så himmelropende hårreisende at vi finner det mildt sagt underlig at Den norske Nobelkomité ikke har en eneste kommentar til den «summen av helvete» fredsprisvinnereren Abiy Ahmed har ansvar for i hjemlandet.

«Krig er summen av helvete», sa Etiopias statsminister da han talte i Oslo rådhus i desember 2019. I dette tilfellet er det et helvete han selv står bak.

FN fordømmer det verdensorganisasjonen selv kaller «ekstrem brutalitet» i konflikten på Afrikas horn, og mener partene kan ha gjort seg skyldige i forbrytelser mot menneskeheten.

I en fersk FN-rapport som ble publisert denne uken, anklages alle sidene i krigen for tortur, drap på sivile og pågripelser basert på etnisitet.

Detaljerte vitnesbyrd skildrer lemlestelser utført av soldater på militærbaser og bruk av det nedrigste av våpen – gjengvoldtekter av kvinner.

I den pågående militæroffensiven mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) har styrker fra Eritrea sluttet seg til den etiopiske hæren.

Ifølge rapporten har Eritrea avslått å samarbeide med etterforskerne, men har tidligere nektet for at deres styrker står bak voldtekter, til tross for omfattende dokumentasjon av det motsatte. Også Etiopia og TPLF avviser slike overgrep.

Det er flere enn Abiy Ahmed som må stå til rette for uhyrlighetene på Afrikas horn. Men som statsminister – og mottaker av Nobels fredspris – har han et særlig ansvar for at borgerkrigen opphører.

TPLF på sin side må forstå at ytterligere eskalering av blodbadet vil ramme dem selv og knuse enhver drøm om mer selvstendighet for Tigray.

Samtidig svinner håpet om et fritt og fredelig Etiopia, inntil nylig verdens raskest voksende økonomi. Nå handler det først og fremst om skadebegrensning og sørge for at konflikten ikke sprer seg til nærliggende områder i regionen.