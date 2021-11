Leder

Stor fare i Afghanistan

NYTT ANGREP: En Taliban-kriger holder vakt ved sykehuset som tirsdag ble angrepet av IS i Afghanistan.

Terrorister tilknyttet den såkalte islamske stat (IS) trapper opp angrepene i det Taliban-styrte Afghanistan. Om noen måneder kan de bli i stand til å gjennomføre terror mot andre land.

Under en høring i det amerikanske senatet denne uken sa viseforsvarsminister Colin Kahl at IS-K, som den afghanske terrorgruppen kalles, kan ha mulighet til å utføre angrep mot USA og andre land innen seks til tolv måneder. Al Qaida, som også er etablert i Afghanistan, vil trenge ett til to år for å oppnå samme kapasitet.

Det som er sikkert er at IS-K utgjør en dødelig trussel mot både sivile afghanere og landets nye myndigheter. Fra 18.9 til 28.10 gjennomførte IS-K 54 terrorangrep i Afghanistan, inkludert selvmordsaksjoner mot sivile og angrep på Talibans styrker. Denne uken angrep de et sykehus i Kabul der minst 19 mennesker ble drept, blant annet en høytstående militær Taliban-leder.

Taliban lovet afghanerne lov og orden da de gjenerobret makten i landet. De lovet omverdenen at Afghanistan aldri igjen skulle bli en base for internasjonal terror. USA og NATO-allierte oppga et en målsetting var nådd i Afghanistan, da de utenlandske styrkene i all hast forlot landet. Det ble hevdet at terrorgrupper i landet ikke lenger utgjorde en internasjonal trussel. Det var en forhastet konklusjon. Terroren fortsetter i Afghanistan. Jihadistiske terrorgrupper med globale ambisjoner utgjør en økende fare, i første omgang i Afghanistan, deretter i andre land.

Den islamske stat-Khorasan (IS-K) og Taliban er blitt dødelige fiender til tross for at begge er fundamentalistiske sunnimuslimske bevegelser. IS-K mener blant annet at Taliban, med sitt nasjonale prosjekt, svikter den globale jihadisme-saken. IS-K bruker terror for å undergrave det nye regimet i Kabul. IS-K antas å bestå av noen tusen væpnede menn. De bruker en forverret økonomisk situasjon for å rekruttere flere.

Afghanistan rammes nå av to kriser på samme tid: Terror og sult. Dessverre tyder alt på at forholdene vil bli verre utover vinteren. 19 millioner afghanere lider i dag av alvorlig underernæring, ifølge FN. Ytterligere 13 millioner sliter med å få tak i nok mat. Det er oppstått et akutt behov for internasjonal bistand. Det kan gå mot et fullstendig sammenbrudd i Afghanistan. Det vil bety store menneskelige lidelser, økende flyktningstrømmer og større sikkerhetspolitiske utfordringer. Det er slike situasjoner terrorgrupper som IS og al Qaida utnytter.

Før 11.9. 2001 så ikke USA trusselen som bygget seg opp. Nå må USA og allierte være årvåkne i møte med et endret trusselbilde..