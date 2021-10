Kommentar

Mange må se seg i speilet

Av Leif Welhaven

Marit Bjørgen forteller om hvordan hun så lagvenninner pirke i maten.



Mannlige ledere i norsk langrenn har åpenbart vært flinkere til å jage frem medaljer på kvinnesiden enn til å ta vare på hele mennesker.

Marit Bjørgen er blant flere som har satt fingeren på spiseproblemene i skisporten. Mange må se seg i speilet om hvordan vi havnet der at 30 prosent av kvinnelige løpere utvikler en spiseforstyrrelse i en eller annen form.

Utøveren har alltid hovedansvaret for egen kropp i toppidretten.

Ingen kan spise maten for dem.

Ingen kan overvåke dem døgnet rundt.

Ingen kan hindre dem som prøver å lure systemet fra å lykkes.

Likevel er ledelse en sentral del av idrettens syke side.

Det er ikke likegyldig hva slags samtaleklima du har i en gruppe som opererer så langt ute på eggen som langrennsløpere gjør.

Hva er det trygt å snakke med hvem om?

Hva er du åpen om?

Hva skal for alt i verden hysjes ned?

Her har ledelsen et åpenbart ansvar for mer enn oksygenopptak og staketeknikk.

Mer og mer tyder på at oppgaven med å se hele skiøperen ikke har vært løst som den burde.

Over lang tid.

I artikkelserien «Idrettens syke side» problematiserer VG i høst konsekvensene av spiseforstyrrelser i langrenn og andre idrettsgrener. Nå har også Dagbladet startet en serie om temaet, som har vist hvordan dette var utbredt på 80-tallet.

Selv om ingen kan vite akkurat hvor stort spiseproblemet har vært i disse tiårene, er det hevet over tvil at toppidrettssatsingen har gått utover helsen til et betydelig antall mennesker som ønsket å bli skikkelig gode på ski.

To nøkkelspørsmål å stille:

Hvordan og hvorfor dette har kunnet skje?

Hva som er blitt gjort for å forhindre det?

I en gren som handler om marginer og å tyne det siste lille, vil vi aldri bli helt kvitt utfordringer rundt mat og kropp. Men hvor mange utøvere tåler sporten at pådrar seg problemer i i jaget etter gull?

Og hva slags apparat kan fange opp noe i tide?

Et fellestrekk er tydelig når vi ser på sammensetningen av norsk langrennsledelse i nyere tid. De på toppen har vært menn, menn og atter menn.

Vi må tilbake til Ingrid Wigernæs’ tid, og da var mye helt annerledes enn i dag, for å finne en kvinnelig landslagstrener på seniorsiden.

Selvsagt hadde ikke kjønnsbalanse i toppen løst alt. Men noen temaer er det faktisk enklere for kvinner å åpne seg om overfor en av samme kjønn, enn det er overfor en mann.

Uansett tyder stadig mer på at skiledelsen ikke har evnet å skape trygge nok rammer til å hindre mat og vekt fra å forbli et tabubelagt tema i miljøet.

I boken «Vinnerhjerte» forteller Marit Bjørgen om hvordan hun i 20 år har vært vitne til lagvenninner som pirket i maten.

Marthe Kristoffersen åpner seg nå om det samme.

Hun forteller om hvordan hun selv også ble påvirket til å få et unaturlig forhold til mat.

Trolig er Kristoffersens egne ord i kjernen av hvor skoen trykker.

«Vi visste at noen hadde et problem, men for ikke å påvirke dem, var det ikke et tema vi fikk snakke om. Men vi snakket mye om at vi ikke skulle snakke om det».

Stort tydeligere kan det ikke komme frem at vi snakker om et kulturproblem.

Men hva har ledelsen gjort for å hjelpe utøverne til å få et mer naturlig forhold til mat?

Det vil selvsagt variere fra person til person og til ulik tid.

Noen påstår at de ikke har sett og ikke har visst. Det kommer forklaringer som at ingen utøvere har kommet til lederne med noen problemer.

Vidar Løfshus og Roar Hjelmeset velger nå å fortelle om hva de har sett - og hvordan de har prøvd å gjøre noe. Også Egil Kristiansen legger an en ny tone om temaet.

Å vise åpenhet er forbilledlig, og vi må virkelig håpe at en slik innstilling rundt verdien av å snakke om ting kan bre om seg fremover.

Men både de og vi må spørre om hvorfor det ikke er blitt gjort mer med et så alvorlig tema tidligere.

Det er slett ikke slik at alle har sittet med hendene i fanget.

Vi har helseattesten, som i mange tilfeller viser seg å fungere, ved at problemer fanges opp og startnekt kan bli konsekvensen.

Vi har coacher.

Det er naturligvis også gjennomført utallige samtaler om vanskelige ting.

Men likevel er det tydeligvis langt igjen.

Det er ikke til å stikke under stol at vekt er en relevant faktor for resultater i en toppidrett.

Men det er på ingen måte slik at å bli lettere alltid er nøkkelen til å bli bedre.

ingOfte kan det være tvert imot, i alle fall for den langsiktige delen av en karriere. Hvor dyktige har lederne vært til bevisstgjøring om slikt?

Prestasjonen kan påvirkes negativt hvis du får i deg for lite energi. Som Marit Bjørgen var inne på, så trenger jo en motor nok bensin for å fungere. Kanskje slukner en karriere mye tidligere enn den hadde trengt å gjøre, dersom man kutter hjørner som ung og begynner å surre med matinntak.

Muligens hadde mer ren kunnskap om fysiologi, og at det kan lønne seg å være tålmodig om man vil bli best, faktisk ha hjulpet flere til å finne en balanse i både kroppen og hodet.

Ingrid Wigernæs er over 90 år gammel, og ble nylig slått til ridder. Hun er den siste kvinnelige landslagstreneren i langrenn på seniorsiden.

For en generasjon siden hadde vi mindre kunnskap om spiseforstyrrelser, og det ble nok mye famling i ukjent farvann. Men etter hvert som mer og mer informasjon er blitt kjent, må vi skjerpe kravene, også i et toppidrettsmiljø.

Det tjener ikke til noe å gi den eller den enkeltpersonen skylden for at et system har hatt tydelige svakheter lenge. Men det er nok lurt å erkjenne at det ikke bare er utøverne som har et ansvar her.

Ikke minst har ledere nå en nøkkelrolle i jobben som må gjøres: Å få gjort noe med kulturen rundt mat, kropp og prestasjon.