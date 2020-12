KLIMAREFS: Ap, Sp, MDG og SV lanserer fire grep de mener er nødvendige for å få på plass enda mer bærekraftige julegaver under treet neste år. – Dagens regjering har gjort svært lite for å endre kurs på dette området, skriver de. Foto: VG

Debatt

De beste gavene er de som bare fortsetter å gi

Gavene under juletreet kan også redde klimaet, særlig når politikken legger til rette for det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ESPEN BARTH EIDE, stortingsrepresentant (Ap)

ANNE BEATHE TVINNEREIM, nestleder (Sp)

PER ESPEN STOKNES, vararepresentant på Stortinget (MDG)

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Det er mye glede i julegaver, både dem du får og dem du gir. Og faktisk sitter varehandelen – og julegavene – på mye av nøkkelen til en mer bærekraftig økonomi.

På andre siden av denne krisen må vi sammen skape arbeidsplasser og verdiskaping som kan vare. I dag lever vi i en lineær og lite bærekraftig økonomi der vi henter ut jordens ressurser, gjør dem om til produkter som selges, brukes opp, kastes, og ofte brennes.

Men det trenger ikke være slik. En sirkulær økonomi tar vare på ressursene og materialene, og bruker dem på nytt. Det handler om mye mer enn avfallshåndtering og gjenvinning. Det kan innebære mer gjenbruk av materialer, reparasjoner av varer, og nye forretningsmodeller for utleie og videresalg. For eksempel er det et potensielt stort marked for gjenbruk av byggevarer, med næringsmuligheter innen logistikk. Det er også mange fordeler med leie og leasingmodeller, og mye livskvalitet i slitesterke materialer som varer lenge og som kan gi liv til nye produkter når vi er ferdige med dem.

les også Klimasøksmålet: Får ikke medhold i Høyesterett

Varehandelen merker klimakrisen på flere måter. Viktige ressurser blir stadig knappere, og dermed dyrere. I tillegg endrer etterspørselen seg ved at forbrukere stiller krav om bærekraft. Som på andre områder i det grønne skiftet, er det næringslivet som ligger foran også her. Mange virksomheter har allerede kommet langt, og tar bærekraft på største alvor.

Det kan virke rart at det skal være mulig å tjene penger på å lage og kaste færre ting. Men det er faktisk mulig. En nylig publisert studie fra SINTEF viser at en omlegging til en sirkulær økonomi kan skape nye arbeidsplasser og vekst i flere næringer og i hele landet, dersom politikken legger til rette for det. Men bare hvis. For en utfordring i dag er likevel at bærekraftig materialbruk, ombruk og reparasjoner sjelden lønner seg. Vår økonomi er i all hovedsak rigget for at ting skal lages, brukes, og til slutt kastes og brennes. Derfor vil denne nødvendige omleggingen ikke skje av seg selv. Den vil kreve politiske grep.

les også Slik påvirkes olje- og gassindustrien av EUs nye klimamål

Dagens regjering har gjort svært lite for å endre kurs på dette området, til tross for at det finnes mange konkrete forslag på bordet. Vi mener fire grep er nødvendige for å få på plass enda mer bærekraftige julegaver under treet neste år:

For det første må skatte- og avgiftssystemet i mye større grad stimulere til varighet, reparasjon og gjenbruk. Da grønn skattekommisjon leverte sin rapport for fem år siden, var sirkulære løsninger et fremmedord. Men avskrivingsregler og avgifter tar i liten grad opp i seg den kostnaden det er for samfunnet om alt utstyr gradvis forfaller og deretter kastes. Det er alt for ofte billigere å importere nytt fra lavkostland sammenliknet med å reparere produkter her hjemme. Vi trenger en skattepolitikk som forlenger den økonomiske levetiden til kapitalvarer, og som gjør det dyrere å ta i bruk nye materialer og ikke-fornybar energi i stedet for spesialisert arbeidskraft.

For det andre er det behov for en opprydning i regelverket, for eksempel strengere regulering av produsentansvar. Det betyr at den som produserer eller importerer en vare, har ansvar for produktene sine også etter deres levetid, og må legge til rette for at materialene kan komme i bruk på ny, og ikke bli til avfall. Vår erfaring fra møter med virksomheter i alle næringer er at reguleringer etterlyses og er bra – så lenge de er forutsigbare og like for alle. De må gjelde i fysisk handel som i netthandel, og uten smutthull for de store digitale plattformene. Vi har gode erfaringer i Norge med strenge miljøregler som har stimulert til innovasjon.

For det tredje må vårt viktigste verktøy, trepartssamarbeidet, også rettes inn mot økt bærekraft. Her finnes gode forbilder. Handelsnæringens arbeidslivsorganisasjoner Virke og LO har sammen foreslått et sirkulærprogram , som et samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivet om omlegging til en mer sirkulær økonomi. De to har også innlemmet bærekraft i sine tariffavtaler, et punkt partene systematisk og regelmessig skal drøfte sammen. Det er lurt.

For det fjerde trenger vi mye mer kraft bak virkemiddelapparatet for å vri på forretningsmodeller og bygge kunnskap. For eksempel har ordningen Skattefunn bidratt til mye forskning og utvikling i norske bedrifter. Fremover bør denne typen ordninger, og hele virkemiddelapparatet, favorisere prosjekter som har til hensikt å vri både eksisterende og nye bedrifter i mer bærekraftig retning.

Du kan som forbruker stille krav om at elektronikken du kjøper, skal kunne repareres. Du kan også se etter bærekraftsmerking. Stadig flere gjør dette, og det er bra. Men forbrukerne kan ikke bære det grønne skiftet alene. Vi som politikere har også en stor jobb å gjøre. Vårt håp er at allerede neste jul skal julegavene vare enda lengre, og etterpå bli til nye gaver. Det er vårt nyttårsløfte til deg.