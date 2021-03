KULTURKRITIKK MOT NRK: – Ved å segmentere feltene opp i snevert definerte målgrupper har mange blitt veid og funnet for lette til å kunne finne sin naturlige plass i NRKs tilbud, heter det i oppropet. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Vi krever endring, NRK!

Vi trenger et NRK som tar våre respektive felt på alvor, og som gjenspeiler mangfoldet, bredden, og vitaliteten i norsk musikk-, kunst- og kulturliv.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NRK-plakaten forplikter NRK som allmennkringkaster på flere områder. I paragraf 17 står det: «NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.» Videre står det i paragraf 45: «NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke være styrt av kommersielle hensyn.»

Men oppfyller NRK disse kravene? Vi mener at de i stadig mindre grad gjør det.

I 2015 samlet flere organisasjoner seg til en felles protest mot kuttene i P2s kulturprogrammer, og ba kringkastingssjefen redegjøre for NRKs prioriteringer i kulturjournalistikken. I de seks årene som har gått siden dette, har utviklingen dessverre fortsatt i feil retning. Kritikken fra musikk- og kulturfeltet har bare økt i omfang, på samme måte som avstanden til kravene NRK skal levere på.

Kritikken om manglende redaksjonell behandling gjelder nå hele den kunstneriske uttrykksbredden fra musikk, til litteratur, visuell kunst og scenekunst. NRK har ikke på noe tidspunkt i denne perioden vist evne til å ta imot kritikk og bruke den konstruktivt til utvikling.

les også Sterk kritikk mot NRKs musikkprofil i Kringskastingsrådet

Kringkastingssjefen svarte ikke på det egentlige innholdet i kritikken i 2015. På møtet om Norsk Komponistforenings klage på NRKs musikk- og kulturprofil i Kringkastingsrådet den 11. mars i år fikk vi en reprise. NRK omtalte klagen som omfattende og bred, men på vegne av noe smalt, og gjentok det de har sagt til all kritikk som har blitt fremført: vi er fornøyde med egen innsats.

Vi, som lenge har vært kritiske til utviklingen i NRK, føler i stor grad vi snakker for døve ører når vi snakker til NRK. Også dette fikk vi en demonstrasjon av i møtet i Kringkastingsrådet sist torsdag: Som direkte oppfølging til at Kringkastingsrådets leder ba NRK ta med seg kritikken i arbeidet som skal gjøres fremover, fulgte kringkastingssjefen opp med en fullstendig avvisning av alle deler av kritikken.

Et steg framover ble likevel tatt: Klagen fikk bred støtte av medlemmer i Kringkastingsrådet, som kom med prinsipiell og viktig kritikk av NRK. Vi mener det nå er viktig å få fram at vi, som utgjør et bredt spekter av norsk kultur- og musikkliv, står samlet i ønsket om endring i NRK. Den stadige nedprioriteringen av redaksjonell behandling av kunst- og kulturfeltene i NRKs mange kanaler rammer oss alle, både som lyttere, seere og som kulturaktører.

les også NRK er i ferd med å tape sjela si!

Vi trenger et NRK som tar våre respektive felt på alvor, som gjenspeiler mangfoldet, bredden, og vitaliteten i norsk musikk-, kunst- og kulturliv, og som ser at alle de ulike delene henger sammen og danner grunnlaget for en rik og sammensatt offentlighet på tvers av sendeflater, på radio, TV og på nett.

Ved å segmentere feltene opp i snevert definerte målgrupper har mange blitt veid og funnet for lette til å kunne finne sin naturlige plass i NRKs tilbud. Hvor mange må vi være for at NRK skal lytte?

Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening

Hans Ole Rian, forbundsleder Creo

Ole Henrik Antonsen, styreleder NOPA

Gry Bråtømyr, daglig leder Norsk jazzforum

Rune Frank Brunslid, fung. generalsekretær Norges Korforbund

Ruben Steinum, styreleder Norske Billedkunstnere

Karl Ole Midtbø, generalsekretær Norges Musikkorps Forbund

Heidi Marie Kriznik, leder Den norske Forfatterforening

Knut Alfsen og Anne Kokkin, forbundsleder og nestleder Norsk Skuespillerforbund

Monica Boracco, forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund

Linda Dyrnes, dagleg leiar FolkOrg

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder Norsk musikkråd

Anderz Døving, daglig leder Klassisk

Liv Bakke Kvinlog, daglig leder Norsk Viseforum

Bitten Svendsen, daglig leder Norsk Bluesunion

Tone Østerdal, daglig leder Norske Konsertarrangører

Bjørnar Habbestad og Tine Valavuo Tyldum, kunstnerisk leder og daglig leder nyMusikk

Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder GramArt