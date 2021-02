Kommentar

Harde fakta og sterke følelser

Av Per Olav Ødegård

PREGET: Anklager i riksrettssaken, Jamie Raskin, ble svært beveget da han talte om angrepet på Kongressen. Foto: SENATE TELEVSION HANDOUT / SENATE TELEVSION

Donald Trump hadde ikke trengt å bruke penger på forsvarsadvokater. Et tilstrekkelig antall republikanske senatorer ville ha frifunnet ham uansett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Demokratene som anklager USAs forrige president vant første runde i riksrettssaken i Senatet. Men de går mot nederlag til slutt. 56 senatorer ga i natt grønt lys for at Trump kan stilles for riksrett. 50 demokrater og seks republikanere.

Det krever 67 stemmer, to tredjedels flertall, for å finne Trump skyldig etter tiltalen. Og det er ingenting som tyder på ytterligere 11 republikanere vil stille Trump til ansvar for stormingen av Kongressen 6. januar. For flertaller av republikanerne har det tilsynelatende ingen betydning at aktoratet var bedre forberedt, og la frem en langt mer overbevisende sak, enn Trumps forsvarere maktet å gjøre på riksrettens første dag.

les også Trumps riksrettsadvokater slaktes: – Bare bablet i vei

Det må ha smertet Donald Trump inderlig å høre hans advokat Bruce Castor jr. si at det at det amerikanske folk er smarte nok til å velge en ny administrasjon hvis de ikke liker den gamle, noe de nettopp gjorde. Trump har aldri erkjent nederlag. Det var nettopp hans to måneder lange kamp mot valgresultatet, og grunnløse påstander om omfattende valgfusk, som mobiliserte tilhengerne til massemobiliseringen Redd Amerika i Washington, D.C. 6. januar.

Den demokratiske kongressrepresentant Jamie Raskin og hans team som fører saken mot Trump vant både på poeng og innhold under første dag av riksrettssaken i Senatet. Raskin er en tidligere jusprofessor. Han argumenterte saklig og grundig for at grunnloven gir adgang til å reise riksrett, selv om Trump ikke lenger er president. Han avsluttet med en høyst personlig og sterk beretning om de kritiske timene da Kongressen kom under angrep.

les også Tørket tårer mens han snakket om angrepet på Kongressen

Raskin sa at deres sak bygger på kalde og harde fakta. Argumentet er at hvis ikke Trumps handlinger kvalifiserer for riksrett er det ingenting som gjør det. Men saken handler om mer enn juridiske betenkninger. Aktoratet viste dramatiske bilder i en 13 minutter lang video av ugjerningene i Kongressbygningen 6. januar, i kombinasjon med presidentens tale og twittermeldinger. Amerikanerne og verden så dette på TV 6. januar. Senatorene og kongressrepresentantene så det med egne øyne.

Hensikten er å minne om det sjokkerende anslaget mot demokratiet og legge frem en tydelig påstand om at ikke noe av dette ville ha funnet sted hvis de ikke var blitt oppildnet av Trump. Hittil er 186 personer siktet eller tiltalt for lovbrudd i forbindelse med stormingen. Men de som fører saken mener Trump er ansvarlig for det som ble en amerikansk tragedie.

les også USA-forsker om riksrettssaken mot Trump: – Skyldspørsmålet er rimelig klart

Trumps forsvarere har rett i at dette er en politisk prosess. Alle riksrettssaker handler mer om politikk enn om jus. Derfor snakker begge sider for et langt større publikum enn 100 senatorer som langt på vei følger partilinjen. De appellerer til det amerikanske folk.

Demokratene vet at de sannsynligvis ikke klarer å overbevise tilstrekkelig mange republikanere om at de må ta et oppgjør med Trump. I stedet forsøker de å vinne opinionen i forsøket på å stille den tidligere presidenten til ansvar.

I den første runden skulle det avklares om grunnloven gir adgang til å stille en tidligere president for riksrett. Forpostfektningen ga det forventede utfall. Den ga også en indikasjon på hva som vil skje i de kommende dagene.

les også Flertall for å stille Trump for riksrett

Trumps forsvarer David Schoen sa at riksrettssaken vil rive landet i stykker og at demokratene bare er ute etter å ødelegge Trump politisk. Castor sa at demokratene misbruker muligheten for å reise riksrett slik at dette ikke lenger vil være et sjeldent unntak, men bli en vanlig foreteelse. Forsvarerne mener Trumps uttalelser i forkant av stormingen er beskyttet av ytringsfriheten.

Schoen kritiserte motparten for å ha laget en videopresentasjon av hva som skjedde 6. januar. Deretter viste han en video av demokratiske politikere som tidligere har tatt til orde for riksrett mot Trump. Det er ikke det siste vi får se av filminnslag i denne riksrettssak. For demokratene er det avgjørende bevismateriale.

Men konklusjonen er gitt. Trump vil bli frikjent av sine egne. Enten fordi de fortsatt støtter Trump fullt og helt, eller fordi de frykter velgernes dom hvis de svikter ham.