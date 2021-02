Leder

Klima og konflikt

EN SAK FOR RÅDET: Klimaendringer utløser konflikter og hører derfor hjemme på FNs sikkerhetsråds bord Foto: Thomas Nilsson / VG

Klimaendringer gjør verden farligere. Global oppvarming er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet. Derfor er klima en sak for FNs sikkerhetsråd.

Statsminister Erna Solberg talte på det digitale møtet i Sikkerhetsrådet i går, for første gang siden Norge tok plass ved årsskiftet. Klima og sikkerhet er et viktig tema for Norge og ett av de fire som regjeringen har valgt å prioritere i Sikkerhetsrådet. Hun mente Sikkerhetsrådet har en viktig rolle å spille i det som er et felles ansvar, å bekjempe klimaendringer og samtidig opprettholde fred og sikkerhet. Hun kom med konkrete forslag til hvordan Rådet kan styrke denne rollen.

Storbritannia, som for tiden leder arbeidet i Sikkerhetsrådet, står for det samme syn. Statsminister Boris Johnson sier at i motsetning til mange av de andre sakene som kommer på Sikkerhetsrådets bord vet alle i dette tilfellet hva som må gjøres. De globale utslippene mot kuttes kraftig og særlig utsatte land må få hjelp til å håndtere klimaendringer. Johnson mener klimaendringer er den alvorligste sikkerhetstrussel vi står overfor.

Tørke, flom, skogbranner og ekstremvær tvinger stadig flere mennesker på flukt. Det blir økende konkurranse om begrensede naturressurser som mat, vann og energi. Sult blir brukt som våpen i krig. Krigsherrer eller terrorister kan utnytte humanitære kriser i sårbare land for å ta kontroll over områder og befolkningsgrupper. Mange av de som blir mest berørt av klimaendringer lever i konfliktfylte regioner. I 12 av de 20 landene som er mest sårbare for klimaendringer er det i dag krig eller konflikt. Ustabile land uten motstandsdyktighet er særlig sårbare.

Et aktuelt eksempel er Sør-Sudan hvor det forventes at syv millioner mennesker vil bli rammet av matmangel fra april fordi store landområder er blitt ødelagt av flom. Matforsyninger er blitt plyndret Fordrevne forteller til Flyktninghjelpen at de frykter at konflikter igjen skal bryte ut.

FNs sikkerhetsråd kan ikke løse klimakrisen. Det krever vidtrekkende tiltak i de enkelte land og forpliktende internasjonale avtaler. Ved klimatoppmøte, COP26, i Storbritannia senere i år bør målsettingene i Parisavtalen forsterkes og konkretiseres. Men fordi klimaendringer i økende grad bidrar til konflikter verden over angår dette også i høy grad Sikkerhetsrådets arbeid. 80 millioner mennesker er i dag på flukt, stadig flere av dem på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer. Når samfunn bryter sammen og millioner drives på flukt angår det oss alle.