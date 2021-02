BARSEL: Kronikkforfatteren fødte hjemme da hun fikk sitt første barn i 2018. Nå venter hun sitt andre. – Mitt mareritt er å måtte føde på sykehus under de restriksjonene som foreligger nå, skriver hun. Foto: Johanna Arntzen

Debatt

Hjemmefødsel bør bli en del av det offentlige fødetilbudet

Corona-situasjonen understreker behovet for et fullgodt alternativ til sykehusfødsler. Planlagt hjemmefødsel kan være en medisinsk forsvarlig løsning.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARINA SOFIE HJARTLIE, mor

De siste ukene har mange tusen gitt sin stemme for at partner skal få være med på fødsel og barseltiden på sykehuset. En sak jeg som gravid støtter fullt ut. Forskning viser at det å føle seg trygg under fødsel er viktig for å tilrettelegge for en god fødsel. For mange kvinner representerer tilstedeværelse fra partner en trygghet.

Samtidig som mange gravide kvinner er fortvilet over dagens situasjon, vurderer vi en annen løsning. Hjemmefødsel gir min partner mulighet til å være med i tiden før, under og etter fødsel. Det vil i tillegg redusere smitterisikoen forbundet med Covid-19 ved å redusere antall kontaktpunkter.

Jeg og min mann har brukt mye tid på å kontakte jordmødre, likevel har vi enda ikke funnet en jordmor som kan ta imot vårt barn hjemme. Mitt mareritt er å måtte føde på sykehus under de restriksjonene som foreligger nå.

les også Fødselsangst på Høies vakt

Hjemmefødsel har flere fordeler, og er et alternativ som antageligvis er bedre for flere enn oss. En studie fra 2020 sammenligner en halv million planlagte hjemmefødsler med kvinner med lav-risiko svangerskap som planlegger sykehusfødsel. Studien inkluderer også norske fødsler. Konklusjonen er at det for denne gruppen er like lav risiko for barnedød ved hjemmefødsel som på sykehus. Studien viser dessuten at planlagt hjemmefødsel reduserer sannsynligheten for keisersnitt med over 40 prosent, behovet for instrumentell forløsning med 50 prosent og sannsynligheten for alvorlige rifter i underlivet med 40 prosent. Fordelene er desto større for flergangsfødende.

Vi trenger et system som anerkjenner at hjemmefødsel er det beste for noen kvinner, og gir oss en reell mulighet til å velge dette. Å legge til rette for at den enkelte kvinne skal få en best mulig fødsel er noe vi alle kan vinne på. Dette understrekes av den økende andelen kvinner med fødselsdepresjon det siste året, som viser at opplevelser i tiden rundt fødsel kan få langvarige konsekvenser for både kvinne og sannsynligvis barn.

les også Høie svarer på fødselsopprøret: Hurtigtest kan åpne for far

På tross av fordelene med hjemmefødsel er det ikke en del av det offentlige fødetilbudet i Norge. Her har Danmark og Nederland kommet lenger. I begge land er hjemmefødsel en del av det offentlige fødetilbudet og i Nederland er hjemmefødsel så etablert at omtrent en tredjedel av alle fødsler skjer hjemme.

I Norge har behovet for et alternativ til sykehusfødsler aldri vært tydeligere. Hjemmefødsel løser avveiningen mellom redusert smitterisiko og at partner kan være til stede under fødsel, uten å gå på akkord med hva som er medisinsk forsvarlig. Under forutsetningen at kvinnen er frisk og har et normalt svangerskap, påpeker også Helsedirektoratet at det er trygt å føde hjemme.

Gitt eksisterende kriterier for å føde hjemme, bør derfor hjemmefødsel være en del av det offentlige fødetilbudet.