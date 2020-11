Kommentar

25 år siden skandaleintervjuet: Prinsessen på alerten

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: Roar Hagen

Det er i dag 25 år siden BBC sendte det skjellsettende Diana-intervjuet som ble begynnelsen på slutten for prinsessen av Wales.

Om Lady Diana Spencer, hun som 19 år gammel ble gift med den britiske tronarvingen prins Charles på olsokdagen i 1981 og døde i en bilulykke 16 år senere, er det angivelig forfattet flere spaltemil enn om The Beatles.

Hennes ulidelige ekteskap er beskrevet over så mye avispapir at et lykkeligere giftermål kunne ha stoppet avskogingen i Skottland.

I sin tid på jorden var prinsessen verdens mest fotograferte kvinne. Som kongelig superstjerne, celebritet, moteikon, filantrop. Som avdød lever hun videre.

Helt siden dramaserien The Crown begynte har vi ventet på hennes komme.

Parallelt med Dianas bittersøte gjenoppstandelse som rollefigur i Netflix-universet denne uken, har en ny TV-dokumentar også skapt ny oppstandelse om hennes skjebne.

Intervjuet som gjorde den ukjente reporteren Martin Bashir til internasjonal stjerne, er «trolig det mest sensasjonelle og avgjørende stykke journalistikk i BBCs historie», ifølge Sunday Times-kommentator Dominic Lawson.

Samtidig har rykter om juks, trusler og etiske overtramp knyttet til Bashirs overtalelser for å få den daværende prinsessen av Wales i tale versert helt siden det såkalte Panorama-programmet gikk på luften 20. november 1995.

Tunge fjernsynsprofiler som stilte spørsmål ved hvordan det hele hadde kommet i stand, ble avvist som smålige og misunnelige. Noe mange av BBC-egoene ganske sikkert også var.

Mens nære venner av Diana mente hun var blitt lokket utpå av intervjueren til å innrømme utroskap og uforvarende avsløre intime detaljer om det dysfunksjonelle samlivet med Storbritannias tronarving, prins Charles.

Beskyldningene mot Bashir ble etter hvert såpass drøye – noe som nok også avspeilte det prinsessen faktisk hadde sagt om bulimi, navngitte elskere og at de var «tre i dette ekteskapet» – slik at det allerede året etter ble nedsatt en intern granskningskommisjon. Den ble ledet av BBCs nyhetsredaktør, som siden skulle bli institusjonens mektige generaldirektør, Lord Hall.

Intervjuet med prinsesse Diana ble indirekte avtalt med broren, Charles Spencer, etter at Martin Bashir hadde vist ham kontoutskrifter som indikerte at hans tidligere sikkerhetssjef hadde mottatt store summer fra tabloidaviser som The Sun og News of the World.

Bashir skal også ha påvist overvåkning av Dianas leilighet ved å finne avlyttingsutstyr – som han siden er mistenkt for å ha plantet selv.

Alt i 1996 visste BBC at kontoutskriftene var falske. De var laget av en grafiker på huset, bestilt av Bashir, og hensikten var angivelig å fyre opp både prinsessen og broren såpass at hun ville lange ut mot ektemannen og kongefamilien. Hun leverte på alle punkter.

Om Diana skjønte at hun ble brukt på denne måten, om hun virkelig ble lurt, eller om hun selv var den som de facto rundlurte Bashir og hele bøtteballetten, må man antakelig være kongebiograf eller manusforfatter i The Crown for å vite sikkert. Men i et brev til BBC bekreftet hun at de omtalte kontoutskriftene ikke hadde hatt noe å si for hennes medvirkning.

Lord Hall avsluttet dermed granskningen, og inntrykket mange er blitt sittende igjen med, er at Panorama-intervjuet var et av Dianas kalkulerte samarbeid med pressen der hun utmerket visste hva hun sa, og hvordan det ville bli oppfattet.

I dag er det alt annet enn kontroversielt å påpeke at Diana og mediene utviklet en symbiose, et gjensidig avhengighetsforhold.

Lenge før noen hadde funnet opp Facebook var hun dronningen av sosiale medier. Hun styrte informasjonsstrømmen og behersket pressen som ingen andre, selv om aktørene – bevisst eller ubevisst – skjønte at de ble manipulert.

Hun var prinsessen på alerten.

Les utskrift av BBC-intervjuet her:

Fjernsynsdokumentaren «Diana: Sannheten bak intervjuet» bringer lite nytt, men problematiserer Martin Bashirs forfalskede dokumenter og utdyper den kjedereaksjon av hendelser som Panorama-programmet satte i gang. En ny og uavhengig kommisjon, ledet av en profilert høyesterettsdommer, ble derfor oppnevnt denne uke for å vurdere om de etiske overtrampene Bashir og BBC kan ha begått også kvalifiserer til rettslige forføyninger.

For hvis det var slik at Diana ikke skjønte den fulle rekkevidde av sine uttalelser, noe mange av hennes venner i dag fremholder som sannsynlig ut fra den pressede situasjon hun befant seg i da intervjuet ble gjort, skulle Bashir da ha stoppet opptaket? Skulle det ikke vært sendt? Skulle prinsessen av Wales, Storbritannias neste dronning, vært beskyttet mot seg selv?

Ingrid Seward har forfattet et dusin bøker om den britiske kongefamilien siden hun ble introdusert for Diana på 1980-tallet. I forbindelse med lanseringen av en biografi om prins Philip nylig kommenterte hun at det mest bemerkelsesverdige ved prinsessen var hennes hang til å fortelle de mest intime hemmeligheter om seg selv til folk hun knapt kjente.

«Jeg tror hun likte å se hvilken effekt det hadde på dem. Det var et smart trekk som fikk deg til å føle en nærhet som ikke nødvendigvis var reell. Da jeg så det eksplosive intervjuet med Martin Bashir, skjønte jeg at hun gjorde det hun hadde gjort før: dele intime hemmeligheter med noen hun ikke kjente. Bare at denne gang kom hemmelighetene på riksdekkende TV».

Og her ble de delt med ytterligere 23 millioner seere. En av dem var dronning Elizabeth. Hun var not amused.

Ifølge Seward, som noen måneder senere var på privat besøk hos Diana på Kensington Palace, hadde ikke prinsessen forutsett at BBC-intervjuet kom til å fremskynde skilsmissen med prins Charles. Hennes intensjon var kun å «ta igjen» overfor ektemannen, som i et annet berømt TV-intervju – med Jonathan Dimbleby (ITV) i 1994 – hadde snakket om sitt forhold til Camilla Parker Bowles, og innrømmet utroskap.

Noen hevder å vite at Diana angret på at hun stilte opp for Martin Bashir. Andre slår fast at hun tvert imot var glad for at hun våget. For Dronningen ble det imidlertid et vannskille; nå var «nok mer enn nok».

Et brev fra Dronningen i etterkant av Panorama-sendingen gjorde det klart at Charles og Diana måtte skilles formelt. Deretter gikk det slag i slag med forhandlinger om alt fra titler til eiendeler og økonomi.

Skjønt; lite ble forhandlet, angivelig. Buckingham Palace bestemte hvordan det skulle foregå, og underveis i denne prosessen skal en sårbar og ganske nedkjørt Diana – med gryende paranoia – ha begynt å frykte at The Firm, som Kongefamilien kalles, skulle ta fra henne barna.

Hva som «egentlig» skjedde får vi vel ikke vite før i neste sesong av «The Crown» ...

Publisert: 20.11.20 kl. 08:52

