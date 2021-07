Xi advarer

Leder

ALLE PÅ LINJE: 70 000 medlemmer av kommunistpartiet var sluppet inn på Den himmelske freds plass for å høre leder Xi Jinpings tale. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / X03739

På 100-årsfeiringen av det kinesiske kommunistpartiet kom landets mektige leder med en sterk nasjonalistisk appell og en tydelig advarsel til utenlandske kritikere.

President, partileder og øverstkommanderende Xi Jinping talte for 70 000 medlemmer av kommunistpartiet fra en balkong ved Den himmelske freds plass i Beijing. På samme sted proklamerte Mao Zedong opprettelsen av Folkerepublikken Kina i 1949. Xi hadde for anledningen lagt fra seg den mørkeblå forretningsmann-dressen og i stedet iført seg en grå, tilknappet Mao-dress, som for å understreke partiets ideologiske arv.

Men den revolusjonære retorikken er tonet ned til fordel for et sterkt nasjonalistisk budskap. Xi talte om et stolt og selvsikkert folk. Om at Kinas verdighet er blitt gjenopprettet i verden. Landet har verdens nest største økonomi, og det nest største forsvarsbudsjettet. Kina er blitt en global stormakt, økonomisk, militært og politisk.

De som forsøker å mobbe eller ydmyke Kina vil, ifølge Xi, få et brutalt møte med en stålmur, bestående av 1, 4 milliarder kinesere. Han sa at kineserne ikke vil akseptere skinnhellige prekener fra dem som vil belære dem. Xi vil sikre partiets enerådende makt ved å spille på nasjonalistiske strenger, og samtidig love folket fortsatt økonomisk fremgang.

Xi sa at historien og folket valgte kommunistpartiet. Og at det var partiet som brakt folket velstand og bedre livskvalitet: -Vi må opprettholde partiets lederskap. Kinas suksess er avhengig av partiet.

Men kineserne har aldri fått anledning til å velge kommunistpartiet i frie og demokratiske valget. Da kommunistene gikk seirende ut av borgerkrigen mot nasjonalistene grep Mao all makt.

Siden den gang har partiet vært opptatt av å kontrollere befolkningen og beholde makten. Da de knuste studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass i 1989 viste regimet hvor langt det var villig til å gå. På grunn av katastrofale politiske feilgrep i Maos tid ble Kina satt tilbake i forhold til andre land i regionen. Først senere åpnet Kina for markedsøkonomiske reformer som ga rask vekst.

Men Kinas suksess er ikke avhengig av partiet, slik Xi hevder. Folket har den avgjørende rolle, ikke partiet. Kineserne har ikke frihet til å si sin mening, eller velge sine ledere i frie valg. Det er et tegn på svakhet når dette regimet må bruke enorme ressurser på å overvåke sine egen befolkning og slå hardt på all dissens. Modige kinesere har kjempet for rettigheter vi tar som en selvfølge. Det kinesiske lederskap kan ikke få lykkes med å sette munnkurv på de land og organisasjoner som påpeker Kinas menneskerettighetsbrudd.