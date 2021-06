Leder

Skadelig omdømmekollaps

Nå er det ikke noe forbud mot å dra sitt eget omdømme ned i sølen. Men det er skadelig om grådigheten Norwegian utviser smitter over på tilliten til hele det private næringslivet.

Hvis noen lurer på hvorfor partiet Rødt har vind i seilene om dagen, kan man jo saktens spørre toppene i Norwegian. Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjentar til stadighet at «landets rikeste har fått alt de peker på, mens vanlige arbeidsfolk har tapt».

Selv om det er en sannhet med store modifikasjoner, gjør Norwegian-ledelsen sitt ytterste for å gi næring til den forestillingen.

Bonusene på over 30 millioner til ledelsen i Norwegian etter at de har mottatt statlige lån, har satt sinnene i kok. Nå hevder selskapet hardnakket at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen, og at den statlige støtten ikke er blitt brukt til bonuser.

Ved å skyve det juridiske foran seg, viser Norwegian-ledelsen at de skjønner lite og ingenting av samfunnsansvar og omdømme. Når et selskap velger å benytte seg av et krisetiltak myntet på en økonomisk krise, hefter det noen forpliktelser utover det strengt juridiske.

Næringsminister Iselin Nybø (Venstre) kaller det skuffende og mener selskapet har utvist dårlig dømmekraft. Hun mener det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian.

Selv om dette er uvanlig krass kritikk fra statsråden, viser det også hvor få virkemidler hun har til rådighet. Norwegian er nå i sin fulle rett til å betale ut bonuser. Men at de har rett betyr som kjent ikke at det er klokt.

Tillit er ferskvare. Det er eksempelvis ikke mange månedene siden Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk med Norwegian-slips i Stortinget og ønsket at staten skulle gjøre mer for å hjelpe selskapet.

Nå er det ikke noe forbud mot å dra sitt eget omdømme ned i sølen. Problemet er hvis grådigheten Norwegian utviser smitter over på tilliten til hele det private næringslivet. For det har spredt seg en oppfatning av at de rike har profitert på pandemien. Det er et meget unyansert bilde.

Mange små og store bedrifter har slitt tungt. Selv om Norge har hatt svært gode støtteordninger sammenlignet med andre land, er det mange som har ofret og tapt mye. Fortsatt er det bransjer som har det svært vanskelig.

Da støtteordningene ble etablert, visste man ikke hvordan pandemien ville slå ut. Derfor laget regjeringen romslige, tillitsbaserte ordninger. Noen kom bedre ut av det enn fryktet og har valgt å betale tilbake støtten.

Eksempler på det er interiørkjeden Kremmerhuset og Solberg Bil i Skien. Selv om de, i likhet med mange andre har rett til å beholde støtten, begrunner de det som et samfunnsansvar og et moralsk ansvar å betale tilbake.

Det vil alltid være noen få som ødelegger for de mange. Men at vi har et næringsliv som kommer helberget gjennom krisen, med og uten statlig hjelp, er noe vi som velferdssamfunn vil tjene på.