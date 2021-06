PRIDEDEBATT: – Det er nesten så debatten om Pride blir et miniatyr av det samfunnet Pride kjemper imot. Et samfunn der alle må gjøre det samme, mene det samme, være det samme og elske på samme måte, skriver kronikkforfatterne. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Kjære alle sammen – Happy Pride!

Vi er mange i KrF som støtter Pride, både i juni og ellers i året. Og fordi Pride burde handle om mangfold og toleranse, er vi skeptiske til den utviklingen vi har sett den siste tiden.

IDA LINDTVEIT RØSE, 1.kandidat Akershus KrF

RODE HEGSTAD, 2.kandiat Oslo KrF

HENNING HOLSVIK, 5. kandidat Møre og Romsdal KrF

MARTINE TØNNESSEN, tidligere KrFU-leder

Hver juni feirer vi Pride. I KrF er vi mange som gjør det. Det er ulike måter å markere på, og det er ulikt hvordan man oppfatter de ulike type arrangementene som avholdes i løpet av måneden. Men det viktigste står vi sammen om: at mennesker skal få lov til å være den de er, og elske dem man vil. At samfunnet skal være åpent og inkluderende, og trygt for alle. Det gjelder selvsagt ikke bare i juni; det gjelder også de andre 11 månedene i året.

Som KrF-ere blir vi ofte møtt med en forutinntatt holdning om at vi ikke støtter Pride. Derfor har vi et behov for å si fra at dette er feil. Vi er mange i KrF som støtter Pride, både i juni og ellers i året. Og fordi Pride burde handle om mangfold og toleranse, er vi skeptiske til den utviklingen vi har sett den siste tiden.

At det er ulike meninger i partiet vårt om Pridefeiringen, er ingen hemmelighet. I KrF er det et mangfold av meninger og personer. For noen er det helt naturlig å gå i Pride, for andre ikke. Vi mener det skal være takhøyde både i et parti og i et samfunn for politiske meninger, og at politisk uenighet skal møtes med saklige argumenter. Vi mener en av de store misforståelsene ligger i om Pride og organisasjonen FRI er det samme.

FRI er arrangør av Pride, men det er likevel en stort skille mellom dem. Fri er en organisasjon som blant annet er for surrogati, mot sexkjøpsloven og for eggdonasjon, noe vi er uenige i. Når vi feirer Pride, handler det ikke om FRIs politiske plattform, men hva Pride er. Pride har et et mål vi helhjertet kan stille oss bak: nestekjærlighet, mangfold, respekt og toleranse.

Vi feirer Pride for å vise at vi tar sterkt avstand til utviklingen i europeiske land som Russland, Ungarn og Polen, der homofiles rettigheter blir dramatisk innskrenket i disse dager. Vi feirer Pride for alle de som bor i land der homofili er straffbart, og vi feirer Pride for mennesker i Norge.

Vi trenger nemlig ikke krysse landegrensene for å finne grunner til at Pride er viktig. Også i Norge opplever LHBT+ miljøet å bli diskriminert eller hetset i dag. Studier viser det helt tydelig, og selv har vi venner som kan fortelle om opplevelser vi ikke burde tolerere i samfunnet vårt.

Selv om samfunnet vårt er mer åpent og tolerant enn tidligere, er det fortsatt mange som frykter å komme ut av skapet. «Homo» er fremdeles et av de mest vanlige skjellsordene i norske skolegårder. Halvparten av transpersoner i Norge har opplevd trakassering, sier en ny rapport fra Bufdir. 1 av 3 har forsøkt å ta selvmord.

Den samme rapporten forteller oss at bifile har dårligere levekår, spesielt knyttet til psykisk helse, og vi vet det er mange i samfunnet vårt som har et negativt holdning mot homofile. Heldigvis er disse negative holdningene på vei ned, og toleransen og respekten for menneskers ulike seksuelle legning på vei opp. Det heier vi på. Vi ønsker å vise at vi markerer Pride, for alle dem som av ulike grunner selv ikke kan delta i frykt for konsekvensene.

Mange er uenig med oss i skillet mellom Pride og FRI. Når noen opplever feiringen som en støtte til FRIs politiske agenda, har vi respekt for dette. Deres tydelige avstand fra diskriminering, trakassering og vold mot homofile må heller ikke sås tvil om. Det har ved tidligere anledninger vært sagt at fine ord om homofili ikke har legitimitet, med mindre du går i Pride-paraden.

I ytterste fall, innebærer argumentasjonen at vi ikke har et raust og inkluderende samfunn før absolutt alle går i tog. Det mener vi ville være definisjonen på et lite raust og lite inkluderende samfunn. Hvis vi ikke har respekt for at mennesker er ulike, har ulike meninger og tar ulike valg, er vi ikke særlig rause. Vi tror heller ikke det er et slikt samfunn initiativtakerne bak pride-paraden er ute etter.

Selv om vi mener det skal være takhøyde for ulike meninger om Pride, vil vi ta avstand fra ytringer som grenser til konspirasjonsteorier. FRI og andre som støtter opp om Pride blir omtalt som forkjempere for en radikal kjønnsideologi, og at denne ideologien tilsynelatende er dominerende i det politiske miljøet, og brukes som grunnlag for å skape nye lover og verdier.

Det er vi sterkt uenig i. Vi mener dette er feil, og vi mener også at slik type retorikk bidrar til et polariserende debattklima, og en vanskeligere hverdag for LHBTI+-personer i Norge.

Det er med fortvilelse vi merker at debatten om Pride blir mer og mer polarisert, og at det verserer mange forutinntatte holdninger om hvem som mener hva i sakene. Fra de som ikke støtter Pride, hører vi at de opplever seg angrepet for det standpunktet. Da KrF-ere, blant dem noen av oss som skriver dette, gikk i Prideparaden i 2019, ble vi buet på – ikke av de som var imot paraden, men av noen av dem som var der for å støtte den. Måten man møter de som tenker annerledes enn deg – eller om du tror tenker annerledes enn deg – er kanskje definisjonen av hvor åpent og tolerant samfunn vi har. Den skyttergravskrigen vi ser utspille seg nå, er skummel.

Ordene er harde og karakteristikkene mer ubehagelige. Når den ene siden har noen gode poeng, blir de møtt med beskyldninger og merkelapper fra den andre, og motsatt. Det er nesten så debatten om Pride blir et miniatyr av det samfunnet Pride kjemper imot. Et samfunn der alle må gjøre det samme, mene det samme, være det samme og elske på samme måte.

Kristendemokratiets fundament er at vi alle er forskjellig fra hverandre, alle som en. Respekten for menneskene og menneskers verdi ligger som grunnplanke for politikk vår, og det vil vi at den skal gjøre også i disse spørsmålene. Menneskeverdet og nestekjærligheten handler om å bry seg om andre, og våge å stå opp for rettferd, respekt og toleranse. I den kampen er en polarisert debatt det siste vi trenger.

Derfor feirer vi Pride hvert år, og jobber for at vi alle skal kunne være den vi er hver dag ellers i livet.