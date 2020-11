Leder

«Nesten-lock down» riktig nå

STENGER NED: Byrådsleder Raymond Johansen, helsebyråd Robert Steen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen innfører strengere smitteverntiltak i Oslo. Foto: Heiko Junge

Nordmenn går en ny hverdag i møte. Særlig i storbyene blir coronatiltakene tøffe. Men de er dessverre nødvendige.

STENGES NED: I Bergen stenges restauranter klokken 22 og man kan bare samles fem i private hjem. Det er smitteutbrudd på flere sykehjem i Bergen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Erna Solberg ga torsdag storbyområdene en tydelig beskjed om å stenge ned.

Og dagen etter leverte storbyene på bestilling. I Bergen og Oslo blir tiltakene så strenge, at det knapt blir mulig å møtes innendørs, i alle fall ikke annet enn med de nærmeste. Treningssenter, teater, kino, kultur og idrett stenges.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ser seg nødt til å innføre en «sosial nedstenging», etter å ha gått imot flere av regjeringens ønsker om innstramming tidligere i høst.

For nå er smittetallene så ille at det ikke er noen vei utenom. Det meste annet enn begravelser, skoler og barnehager, blir stoppet.

De eldste skolebarna skjermes heller ikke. I Oslo og Viken blir mer av undervisningen ved videregående skoler digital. Også i Troms og Finnmark får elever ved videregående skoler i hovedsak hjemmeundervisning fremover.

I Oslo blir det full skjenkestopp fra mandag. I Bergen stenges kranene halv ti. Det blir ingen bryllupsfester, bursdager eller konfirmasjoner, med mindre man vil feire alene. I Oslo er reglene om fastmonterte stoler og mulighet for større treff i leide lokaler, historie.

Det meste er kort og godt forbudt.

Og vi tror det er lurt slik smittesituasjonen er nå. Det enkle er ofte det beste, selv om det er strengt.

Men dette vil utvilsomt ramme både folkehelse og næringsliv svært hardt. Det samme vil en pandemi ute av kontroll gjøre.

Det er vanskelig å kommunisere de mange reglene som gjelder med uliker grenser for antall som kan delta. En fare er at budskapet forsvinner i spørsmål om det er tillatt med fem eller ti og hvorvidt stolene skal være fastmontert. Den viktige beskjeden om at vi skal møte mindre folk, kan drukne i spørsmål om kreative tilpasninger og omgåelse av reglene.

Men nå er det alvor.

Og den blytunge og dystre beskjeden er den folk må få med seg. Vi skal ikke møtes nå.

Hovedstaden har hatt strenge tiltak siden slutten av september, uten at smitten har gått ned.

Når flere byer foretar inngripende nedstenginger, håper og tror vi at smittetallene vil snu og at vi klarer å beskytte våre eldre og sårbare.

For det eneste vi har å sette inn mot denne sykdommen, er at folk flest endrer oppførsel. Sammen må vi hver for oss hindre at viruset finne nye verter å formere seg i.

