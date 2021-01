RETT MANN TIL RETT TID? – Tiden for «sterke» ledere er over, nå trenger vi anstendige og samlende ledere som Biden, skriver Sylo Taraku. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joe Biden er en etterlengtet brobygger

En sterk leder med destruktivt nasjonalistisk appell har endelig forlatt Det hvite hus. Det er brobyggere som Joe Biden USA sårt trenger nå.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda

«Dette er demokratiets dag», sa den nye presidenten under sin innsettelsestale. Det vil bli stående som et budskap som markerer et skifte fra Trumps autoritære æra til en ny tid med revitalisering av demokratiske institusjoner i USA.

USA er heldig som har fått en erfaren og moderat president i Joe Biden som snakker om samhold i en kritisk tid i landets historie, men han er klar over hvor vanskelig oppgave han har foran seg. Splittelsene er dype, misnøyen og mistilliten høy og som Biden sa: demokratiet er sårbart. Derfor ba han amerikanerne om å støtte hans arbeid med å bringe nasjonen sammen.

Biden skal ikke bare rydde opp etter Trump, utfordringen er også å redusere faren for at en ny Trump kan dukke opp igjen i Det hvite hus. Derfor er det mange som mener at det man trenger nå er ikke fokus på forsoning, men et skikkelig oppgjør med trumpismen. Men spørsmålet er: oppgjør fra hvem? Og må man velge mellom oppgjør og forsoning?

Trump har jo fått generell massiv og heftig mostand fra demokratene helt fra dag én, og demokratene er samstemte om riksrettssaken mot ham. Problemet har snarere vært den manglende interne motstanden bant republikanere. Trump har sluppet alt for lett unna med sine systematiske løgner og angrep på demokratiske institusjoner. Det er nettopp motstanden fra sine egne som er den mest avgjørende når samfunnet er så polarisert.

Som Kjetil Lund klokelig skriver i en Facebook-post (som senere ble publisert i Aftenposten), så er trumpismen såpass skandalisert at den har mistet både makt og prestisje. På en annen side har den demokratiske bevisstheten økt, og nå står veien åpen for moderate og løsningsorienterte politikere i begge partier. Med andre ord skal alt egentlig være lagt til rette for at moderate republikanere kan si farvel til Trumps autoritære arv. Men om ikke de republikanske lederne skal ta en konflikt internt i eget parti nå, når vil det skje?

Vi vet imidlertid at autoritarianismen ikke bare kommer ovenfra. Den kan ikke forstås uten å også ha in mente etterspørselen etter en sterk leder. Vi har fått flere slike sterke nasjonalistiske ledere i vår tid. Som Putin i Russland, Erdogan i Tyrkia, Modi i India, Bolsonaro i Brasil og Trump i USA. Autoritarianismen kan trigges av følelsen av en usikkerhet, at landet eller gruppen man tilhører er truet. Det trenger ikke å være sant, men klarer man å skape en slik følelse, så er det mye gjort.

Trump utnyttet den sterke misnøyen med elitene blant mange hvite amerikanere til å komme til makten. Han kom utenfra og «kuppet» det republikanske partiet. Det er mye som kan sies om «trumpismen», men jeg ville definert den som en kombinasjon av troen på en sterk leder som beskytter landets grenser og interesser mot globaliseringens trusler, som gir eliter i Washington skikkelig motstand og som gjenskaper den «tapte» amerikanske stoltheten. Med andre ord en søken etter beskyttelse mot ytre farer og en lengsel etter en tapt fortid da hvite, konservative amerikanere var de som hadde definisjonsmakten.

Dette er noe helt annet enn hva som tradisjonelt har kjennetegnet det republikanske partiet. Et republikansk prosjekt med basis i Ronald Reagans iver etter å kutte skatter og fremme familieverdier, eller George W. Bushs aggressive militær intervensjonisme, har lite appell blant republikanerne i dag. I en undersøkelse gjennomført av den kanadiske statsviteren Eric Kaufmann kommer det frem at Trump ikke er spesielt populær blant republikanske velgere, men at trumpismen fremdeles er dominerende blant dem. Bare 29 prosent støtter ideen om at Trump skal stille igjen som presidentkandidat.

På spørsmålet om «hva er din foretrukne visjon for det republikanske partiets fremtid?» tyder svarene på at de fleste vil ha en politiker med mer respekt for det liberale demokratiet, men med samme agenda som Trump. 55 prosent vil ha en president som er mer «presidential», respektfull og handlekraftig, men som samtidig adopterer Trumps politikk om «innvandringskontroll, nasjonalisme og viljen til å utfordre mainstream media, politisk korrekthet og elitene». Med andre ord en mer spiselig antielitist og nasjonalist enn Trump. Undersøkelsen viser at det er ikke hans karisma som betyr mest, men hans agenda. Flertallet av republikanske velgere etterlyser dessverre fortsatt en leder med tøff retorikk mot medier og eliten.

Denne antielitismen vil neppe minske når republikanske velgere føler at de har tapt alt. Avmaktsfølelsen kan i verste fall gi høyreekstremistiske miljøer bedre rekrutteringsmuligheter.

Svaret må være både et nødvendig oppgjør med antidemokratiske holdninger og en inkluderende og forsonende politikk som kan dempe polariseringen. Dette forstår Biden godt, derfor rettet han seg direkte til republikanerne og lovet dem at han vil være en president som vil kjempe også for dem som ikke stemte på ham.

Et viktig aspekt i oppgjøret med Trumps arv bør være å skape bevissthet om hvor farlig løgnpropaganda og konspirasjonsteorier er. Det skal ikke være så lett i et liberalt demokrati å manipulere titalls millioner av mennesker. Det er noe Biden også adresserte fint i talen sin. Han sa «vi må forsvare sannhet og bekjempe løgn».

Når det gjelder forsoningen, så er utfordringen å normalisere debatten og den politiske kulturen slik at man ser på hverandre som legitime politiske opponenter og ikke som fiender.

Bidens historiske tale er lovende. Han har fått en gylden mulighet til å vise amerikanerne hvordan en president skal være. En samlende figur som både i ord og handling er der for alle, og ikke bare for sine kjernevelgere. Nostalgien blant hvite konservative amerikanere kan han ikke gjøre så mye med, USA må se fremover.

Til syvende og sist er det fremtidspessimismen som trigger autoritære holdninger mest. Sist gang flertallet av amerikanerne mente landet var på rett vei var i 2004. Siden den gang har bare pessimismen dominert.

Klarer Biden å skape håp om en bedre fremtid for alle amerikanere, samtidig som han revitaliserer USAs posisjon i verden, så vil det forhåpentlig bli mindre etterspørsel etter en ny autoritær nasjonalistisk leder ved neste sving. Tiden for «sterke» ledere er over, nå trenger vi anstendige og samlende ledere som Biden.