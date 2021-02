Leder

Kinas hånd i Myanmar

MILITÆRKUPP: Soldater sperrer veien til Myanmars parlament i Nayoyidaw etter militærkuppet 1. februar. Foto: STRINGER / AFP

Mandag ba Norge og Storbritannia om at Sikkerhetsrådet i FN snarest mulig skulle komme med en uttalelse om militærkuppet i Myanmar. Kina og Russland har det ikke travelt. De ber om en tenkepause.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

At Kina og Russland blokkerer for at Sikkerhetsrådet kan utføre sitt oppdrag er ikke overraskende. De to har tidligere beskyttet generalene i Myanmar mot FN-kritikk etter grove menneskerettighetsbrudd mot minoriteter.

Nå er de ikke i stand til å fordømme at en militærjunta har tatt makten, annullert resultatet av et demokratiske valg og internert folkevalgte og landets leder Aung San Suu Kyi. Det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua omtaler hendelsene i Myanmar som «rokeringer i regjeringen». Det er foreløpig årets understatement.

les også FNs sikkerhetsråd i krisemøte om Myanmar

Kina er Myanmars viktigste handelspartner, investor og våpenleverandør. Generalene kontrollerer, sammen med sine forretningsforbindelser, en stor del av Myanmars økonomi. En uavhengig kommisjon nedsatt av FN oppfordret i 2019 det internasjonale samfunn om å bryte forbindelsene til Myanmars militære og deres nettverk av selskaper. Inntektene gir de militære mulighet til å fortsette å bryte menneskerettighetene, uten at de blir stilt til ansvar.

Myanmar er rikt på naturressurser. Kina har investert tungt i gruvedrift, vannkraft, olje- og gassrørledninger. Kinesiske ledere har samarbeidet nært med Aung San Suu Kyi. President Xi Jinping var på besøk i januar i fjor og skrev under på 33 samarbeidsavtaler.

Utenriksminister Wang Yi møtte Suu Kyi for bare tre uker siden. Det tyder ikke på at kuppmakerne hadde Beijings støtte da de grep makten. Men Kina er opptatt av stabilitet og av å forsvare sine økonomiske og strategiske interesser. Når vestlige land fordømmer militærkuppet og truer med sanksjoner kan Kina gripe anledningen til å ta enda større kontroll over utviklingen i Myanmar.

les også Suu Kyi varetektsfengslet: Oppfordrer til protester mot kuppet

Da Aung San Suu Kyi ikke sto opp mot overgrepet overfor rohingya-folket mistet hun internasjonal støtte. Men hennes parti vant et overveldende flertall i valget i november. De militæres påskudd om at det fant sted omfattende valgfusk er like lite overbevisende som at Suu Kyi må fengsles for ulovlig import av walkietalkies.

Hvis Kina og Russland hindrer FN i å spille en meningsfull rolle må vestlige land stå sammen i forsvaret av demokrati og rettsstat. Suu Kyi oppfordrer sine tilhengere til ikke å akseptere kuppet. Det kan heller ikke vi gjøre. Fordømmelse er ikke nok. Å oppheve demokratiet og bryte menneskerettighetene bør få konsekvenser i form av målrettede internasjonale sanksjoner mot de ansvarlige.

Dette var VGs leder torsdag 4. februar.