GRISE-SKANDALEN: – I gamle dager måtte ministre faktisk gå av når det ble avdekket skandaler på deres vakt. Slik er det ikke lenger. Nå blir de sittende for «å ta ansvar», skriver kronikkforfateren. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Ta ansvar, Bollestad!

Du sitter på toppen av dette systemet, og hadde begrepet «Det øverste ansvaret» virkelig betydd noe for en norsk minister, ville du gått av. Du bør gjøre det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter, satiriker og mat-skribent

Foto: Trond Solberg

Det er til å gråte over. Nok en gang har dyrevernaktivister dokumentert skandaløse forhold i norske svinebesetninger - og det ikke lenge etter at industrien svidde av millioner av reklamekroner på å bedyre sine gode intensjoner i aviser og TV, men svineindustriens såkalte garantier var altså ikke verdt noe som helst.

Ja, vi vet at det ikke er sånn overalt. Den jevne bonde elsker dyra sine og behandler dem bra. Det handler om brodne kar og unntak. Men det er, død og pine, mer enn ille nok. Forrige gang var landsbruksministeren «sint og skuffet», denne gangen er hun altså «irritert». Det holder ikke et sekund.

I gamle dager måtte ministre faktisk gå av når det ble avdekket skandaler på deres vakt. Slik er det ikke lenger. Nå blir de sittende for «å ta ansvar». De dytter beleilig ansvaret nedover i pyramiden, denne gang skjedde det ved å si at man er irritert. Men, dette er for pokker ditt bord, Bollestad. Istedenfor å tilbringe tida på Instagram, burde du gjort jobben din. Du sitter på toppen av dette systemet, og hadde begrepet «Det øverste ansvaret» virkelig betydd noe for en norsk minister, ville du gått av. Du bør gjøre det.

Foto: Skjermdump, NRK

les også Ja til kjøtt, for pokker!

Det er lite å si på de systemene Nortura og Fatland utad presenterer som sin kvalitetssikring. Det er kontroller, kurs, statistikker, oppfølging, belønninger og sanksjoner. Alt er etter boka og ser flott ut i årsrapporter og på nydesignede nettsider.

Det er likevel ikke nok.

Det kan bare bety at denne industrien ikke lar seg kontrollere på et vis som vi som nasjon kan leve med. For nei, det er ikke til å leve med at dyr må sove i sin egen møkk, og går rundt med åpne sår og smertefulle sykdommer. Alt på grunn av enda mer mislighold av den tilliten som ble gitt etter forrige skandale.

Millionene satt nemlig løst da industrien forrige gang skulle vaske sine hender. Gullende rene og lykkelige griser med krøll på halen lyste mot oss fra aviser og TV-reklamer. De gode intensjoner og den angrende synder skulle gjøre opp for seg, og reklamebransjen skapte en veritabel orgie av godslig grynting og skarpt lyssatte fjøs med tonnevis av strø på gulvene og raus tumleplass for grisungene. Og hva skjedde? Salget av svin økte med 15 prosent relativt kort tid etter at fandenskapen var avdekket.

Nå – etter denne hendelsen, som forrige gang – vil nok noen slutte å spise kjøtt. Det er helt fint. Noen vil slutte å spise svinekjøtt. Det er også helt fint. Vi spiser altfor mye kjøtt, og kan fint leve med en halvering av industrielt, masseprodusert kjøtt.

Jeg går ut fra at millionene også denne gang skal kastes ut i enda en hvitvaskingskampanje, men det hadde vært langt bedre om de heller ga dem til bønder som vil legge om driften i en langt mer bærekraftig og dyrevennlig retning.

Dyr skal nemlig ikke stå i bur. Dette gjelder ikke bare løver og tigre, men alle dyr. Skal de ales opp som mat for mennesker, skal de ha et godt liv. Det må være det uttrykkelige målet. For du som leser dette, har makt. Mye makt.

les også Folk vil ha kjøttkutt, Nordbø!

Forbrukermakten og aktivisme fikk slutt på burhøns. Den fikk også slutt på bruk av antibiotika i fjørfe-fôret. Plutselig var kyllingpakningene utstyr med svære reklamebomber: «Narasinfri!» Industrien skrøt altså hemningsløst av at hurra, de hadde løst det problemet de selv hadde skapt. Nå er det selvsagt en god dash nytale på alle pakninger som inneholder ordet «frittgående», men det er likevel et framskritt. Burhønsene hadde lignende forhold som det vi ser mange griser har i dag. Det må selvsagt holde opp.

De som har streifet innom sosiologen Erwin Goffman, vet at det skapes helt spesielle forhold i det som kalles totale institusjoner, for eksempel fengsler og lukkede psykiatriske sykehus. Relasjonene blir for dårlige og ubalanserte, og statusen til de innsatte/innlagte altfor lav. Vokterne blir etter hvert sløve, fordi de utfører en praksis som for dem blir dagligdags. Men når besøkende kommer inn, blir disse sjokkerte.

Det er akkurat det samme som har skjedd nå. Selv om dokumentasjonen kan være vanskelig å vurdere objektivt fordi den er redigert, er det vi ser helt utålelig. Vi sjokkeres av den tilværelsen disse dyrene har. Problemene bunner i for høy dyretetthet pr kvadratmeter, og de politiske føringene som presser bønder til høyere tetthet for at de kan overleve økonomisk.

Til dette kommer kjedemakten, som presser produsentene til å levere til stadig lavere priser. Men vi kan bruke vår forbrukermakt til å endre en del av dette. Vi er kundene. Vi kan velge å spise mindre, men bedre kjøtt. Vi kan velge kjøtt med dokumentert god dyrevelferd, og iblant vilt som hjort, rein og rådyr. I tillegg kjøtt fra dyr som får gå ute og i en stor grad leve ut sine naturlige behov, som for eksempel høns, kyllinger, kalkuner og frilands/utegående gris. Villsvinkjøtt får man – utrolig nok – omtrent kastet etter seg i Sverige. Det er helt fantastisk mat.

Det er på tide å gjøre revolusjon.