Synsing som sovepute

Folkehelseinstituttets politiske rådgivningsvirksomhet bør komme opp til ny debatt.

ERIK NORD, professor emeritus i helseøkonomi og tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har gjort en formidabel innsats under pandemien. Men Koronakommisjonen pekte på at instituttet har beveget seg utover sitt samfunnsoppdrag. Det skal egentlig konsentrere seg om å levere kunnskap og konsekvensutredninger.

I praksis er instituttet svært høyt på banen også normativt, med vurderinger av tiltaks forholdsmessighet og rettferdighet –altså politiske vurderinger.

Pressen virker blind for denne rolleoverskridelsen. Hver gang regjeringen avviker fra FHIs forholdsmessighetsvurderinger og anbefalinger, heter det at regjeringen ikke følger FHIs «faglige råd». Men FHIs meninger om forholdsmessighet og rettferdighet er ikke «faglige». De er politiske og fortjener ikke særstatus bare fordi instituttet vet mest om faktum når det gjelder smitte.

Koronakommisjonen pekte på at FHIs tiltaksanbefalinger førte til samarbeidsproblemer med Helsedirektoratet i begynnelsen av pandemien. Et minst like viktig tema, som kommisjonen ikke berørte, er om FHIs hang til å være høyt på banen i selve håndteringen av pandemien kan ha gått ut over grundighet i faktaproduksjonen.

Det kan høres urimelig ut, men tenk kontrafaktisk. Et folkehelseinstitutt som var avskåret fra å synse om forholdsmessighet og rettferdighet – ved selvdisiplin og/eller ved andres direktiv – ville ikke ha noe annet å foreta seg enn å gå dypest mulig inn i kunnskapsproduksjon. Når i stedet anbefaling av tiltak blir en vane, og man over lang tid opplever at politikere og presse oppfatter synsing om tiltak som autoritativ og legitim, er i prinsippet insitamentet til faglig grundighet svakere. I noen tilfeller kan dette tenkes å slå uheldig ut.

Et enkelt eksempel er diskusjonen nylig om hvorvidt fullvaksinerte burde slippe karantenehotell mens det ennå var en mulighet for at noen ville jukse seg unna med falske vaksinesertifikat. For Regjeringen involverte spørsmålet verdivurderinger knyttet til det å bevare tillit. FHI anbefalte unntaket for fullvaksinerte under en antakelse om at jukserne ville være få i forhold til antallet vinnere. Instituttet ville ha spilt en mer verdifull rolle i saken om det hadde droppet å ha en egen mening til fordel for å levere bedre fakta, det vil si konkret estimering av antall juksere og vinnere.

Et annet eksempel er fraværet av effektmåling av ulike enkelttiltak under pandemien gjennom kontrollert forskjellsbehandling av ulike kommuner, skoler og liknende. Forskere utenfor FHI har etterlyst slik framgangsmåte. Har omverdenens lydhørhet for FHIs synsing om tiltak gjort det for lett for instituttet å si at kontrollert utprøving var vanskelig å organisere?

Et tredje eksempel er vaksinefordelingen. Visse fakta har hele tiden vært innlysende: Det at smittetrykket er høyt i et område, øker risikoen for alle som bor der. Risikoen er også høyere jo mer man i sitt arbeid har nærkontakt med andre. Videre gjør det at man er gammel og/eller har underliggende sykdom, at man er mer sårbar hvis man først blir smittet. Det følger at kommuner med vedvarende høyt smittetrykk bør prioriteres og at innad i hver kommune bør de eldste, de med underliggende sykdom og enkelte yrkesgrupper med mye nærkontakt prioriteres.

I november, da vaksinene nærmet seg, var det for lengst erkjent at noen områder hadde vedvarende langt høyere smittetrykk enn andre. Det var bare for Folkehelseinstituttet å begynne å regne på gevinstene ved ulike grader av geografisk skjevfordeling. Det skjedde ikke. FHI nøyde seg med å la en liten gruppe medisinske etikere gjøre seg noen personlige tanker om hva som kunne være ‘riktige vaksineprioriteringer’ moralsk sett. Instituttet fremmet gruppas konklusjoner videre til HOD uten forsøk på konsekvensberegninger av noen art. Det hadde neppe vært mulig om politisk synsing ikke hadde inngått i FHIs rolleforståelse.

Konsekvensene av den faglige svikten i november er formidable. Det er vanskelig å tenke seg at regjeringen ikke ville ha tatt fulgt opp beregninger fra FHI som tilsa prioritering av høysmitteområder fra dag 1.

På den tiden var ingen bestemte forventninger dannet blant ordførere i lavsmitteområder på Vestlandet og andre steder. En intuitivt forståelig skjevfordelingsstrategi ville ha vært lett å selge inn.

Holdenutvalget beregnet i februar (rapport nr 3, del 2) at en kraftig prioritering av Oslo og Viken fra begynnelsen av mars og fram mot september ville spare 50-100 liv og ti ganger så mange innleggelser nasjonalt. Om slik prioritering i stedet hadde kommet i gang fra dag 1, er det grunn til å tro at helsegevinstene ville ha blitt vesentlig større.

Vaksinesaken er det alvorligste av eksemplene ovenfor. Koronakommisjonen bør utvirke en beregning fra FHIs side av hvor mye synsingen i starten av saken kostet i form av unødvendige tap av liv og helse.

Mer generelt bør Folkehelseinstituttets politiske rådgivningsvirksomhet komme opp til ny debatt. Hva er egentlig i veien for å la Folkehelseinstituttet konsentrere seg om faktaproduksjon og konsekvensutredninger og overlate tiltaksanbefalinger til Helsedirektoratet?