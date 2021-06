FRIHETSKAMP: – Pride handler ikke først og fremst om kjærlighet. Pride handler om kampen for et samfunn hvor menneskerettigheter gjelder for alle, uansett hvem vi er og hvem vi elsker, skriver kronikkforfatterne. Foto: Mattis Sandblad

Det handler ikke bare om kjærlighet

Juni er her for fullt, og langsomt med sikkert har gatebildet, nyhetsfeed og reklametilbud fått et umiskjennelig skjær av fargesterke regnbuer. Det er Pride.

GEIR HØNNELAND, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

INGE ALEXANDERS GJESTVANG, leder i Foreningen FRI

JON PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International Norge

FREDRIK DREYER, styreleder i Oslo Pride

Og mens våren har kommet og gått har behovet for å rope av våre lungers fulle kraft, at NÅ er det alvor, blitt stadig sterkere. For avstanden mellom e-postene som tikker inn fra våre kolleger i den skeive bevegelsen i Europa, og det norske ordskiftet som preger juni måned i år, er så uendelig stor.

Med Pride-kampanjen #Europe4All har undertegnede organisasjoner gått sammen for å vise noe av det som skjuler seg bak Pridenes fargerike innpakning, både i Norge og Europa for øvrig.

For hvordan ser hverdagen ut hvis du er en aktivist som kjemper for lhbt-personers menneskerettigheter i Europa i 2021? La oss gi dere noen dagsferske eksempler.

Feminist, kunstner og lhbt-aktivist Yulia Tsvetkova står akkurat nå for retten i Russland, tiltalt for distribuering av pornografi. Forbrytelsen hun har begått er å publisere tegninger av kvinnekroppen. I perioder har hun sittet i husarrest, uten tilgang på helsehjelp. Hun risikerer seks år i fengsel.

Aktivist Melike Balkan er en av 19 studenter og en lærer som akkurat nå møter i retten i Tyrkia i Ankara, tiltalt for å ha arrangert en Pridemarkering på universitetet METU i Ankara. De risikerer tre år i fengsel.

I Polen ble aktivistene Elzbieta, Anna og Joanna nylig frikjent for anklager om å «fornærme religiøs tro». Forbrytelsen var å henge opp en plakat hvor jomfru Maria er avbildet med regnbueglorie. Myndighetene har nå anket saken, og aktivistene risikerer to år i fengsel.

For andre år på rad melder International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) Europe om flere tilbakeslag enn fremskritt for skeive i Europa. Troen på at verden automatisk beveger seg fra intoleranse til inkludering gir et falskt håp og blir i verste fall en sovepute.

Ytrings- og forsamlingsfriheten til skeive aktivister og deres allierte er under press. Men hva er det vi samles for å protestere mot? La oss nok en gang se på hva gjør, en helt vanlig dag på jobben.

Denne uken har aktivisten og første åpne lesbiske i Albania Xheni Karaj blitt utsatt for massive trusler om drap og voldtekt, etter at organisasjonen hennes tok til orde for at et tvillingpar skal kunne registreres med to mødre. «Alt jeg har av sosiale medier og e-post renner over av hat - jeg skal ‘henges i sentrum av Tirana’», forteller hun.

Valentina Likhoshva, russisk menneskerettighetsforkjemper kjent som en av ildsjelene bak Barents Pride og mottaker av Stoltenbergprisen ble truet på livet i vår. Hun skulle «brenne», sa ukjente gjerningsmenn. Anmeldelsen hennes er henlagt, og hun får ikke hjelp til egen sikkerhet.

30. mai ble lhbt-aktivistene Gulzada Serzhan og Zhanar Sekerbayeva angrepet av hatgrupper, da de arrangerte et seminar om kvinners rettigheter på et hotell i Skymkent i Kasakhstan. De hotellansatte og politiet sluttet seg til mobben.

Bare siden 30. mai, har det vært seks grove angrep på lhbt-personer i Baku, Aserbajdsjan. Et av ofrene, som er transkvinne ble nektet hjelp på legevakten, en annen ble kastet ut av leiligheten hun leide, på oppfordring fra politiet.

Angrepene på skeive aktivister blir stadig grovere. At utviklingen går fra et samfunn hvor diskriminering, hat og stigma dominerer til et samfunn hvor alle er like for loven, hvor man kan leve trygge skeive liv er fullstendig avhengig av at noen tør å ta kampen. Av at personer som Yulia, Xheni, Valentina, Zhanar, Gulzada, Melike, Elzbieta, Anna og Joanna tør å gjøre det de gjør.

Derfor rettes også hatet og volden mot dem. Deres evne og mulighet til å ytre seg, til å samles i gatene, til å organisere seg er helt avgjørende for et samfunn hvor menneskerettighetene respekteres.

Det er for lett å tro at det som skjer der ute, ikke kan skje her. Men vi ser stadig oftere at den norske skeive bevegelsen, Pride og skeive liv omtales som en «radikal ideologi». Vi ser at regnbueflagg rives ned på skoler og i kommunegårder. Vi ser at spalte opp og ned vies til enkeltpersoners frykt for å møte transkvinner på do. Vi ser at unge aktivister som tør å ta til motmæle hetses.

I kronikken «Det handler ikke om kjærlighet lenger» protesterer KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus mot at «Pridebevegelsen» er på vei mot et samfunn «uten sannhet og moral». Han mener Pride bare er «toppen av isberget» på en radikal skeiv ideologi. Kronikken fikk raskt selskap av flere tilsvarende i aviser og kommentarfelt landet over. Uttalelsen viser hvordan kunnskapsløsheten rår når det gjelder hverdagen til norske og internasjonale skeive organisasjoner.

Pride handler ikke først og fremst om kjærlighet. Pride handler om kampen for et samfunn hvor menneskerettigheter gjelder for alle, uansett hvem vi er og hvem vi elsker. Derfor vil innholdet og uttrykket for å møte de menneskerettighetslige utfordringene vi står overfor være i stadig endring.

Det er derfor årets Pride er viet internasjonal solidaritet. Fordi mailboksene våre gløder. Fordi aktivister trues og straffeforfølges for å bruke sin grunnleggende rett til ytrings- og forsamlingsfrihet. For å tegne kvinnekropp og regnbuefamilier. For seminarer om kvinners rettigheter. For å samles offentlig. For å være synlige. Skeive aktivister og deres allierte får hverdagen satt på vent. Frykten kryper inn i livene deres og blir en del av tilværelsen.

Hvor lenge tar det før de slutter å kjempe for et bedre samfunn? Hvor lenge før for mange slutter å ta sjanser? Hvor lenge vil det være før vi også merker det på rettighetene vi har fått lovfestet her?

Nei, det handler ikke bare om kjærlighet. Og problemene der ute, de er nærmere enn du tror.