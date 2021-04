KRASS KRITIKK: – NRK makter ikke å opprettholde den nødvendige kritiske distansen til frontkjemperne i den nye serien. Dermed ender de opp med å reprodusere flere av SS-veteranenes uholdbare historierevisjonistiske teser, skriver historikerne. Foto: Skjermdump, NRK

Frontkjemperne var ikke «soldater som alle andre»

Det er umulig å forstå hvorfor nordmenn gikk i tysk tjeneste uten å ta i betraktning at det store flertallet av dem sympatiserte med Nasjonal Samling og partiets nazistiske ideologi. NRK ender opp med å reprodusere flere av SS-veteranenes uholdbare historierevisjonistiske teser i den nye serien om frontkjemperne.

SIGURD SØRLIE, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

TERJE EMBERLAND, seniorforsker, HL-senteret

LARS BORGERSRUD, historiker

ARNFINN MOLAND, historiker

NRK viser 6. april første episode i en påkostet serie om de såkalte frontkjemperne – nordmenn som under andre verdenskrig tjenestegjorde i tyske militære avdelinger, først og fremst i Waffen-SS. Filmen inneholder interessante og til dels sterke intervjuer med de krigsfrivillige selv, og den kunne ha blitt et skoleeksempel på hvordan den moderne filmteknologiens muligheter kan utnyttes til å skape førsteklasses historieformidling til et bredt publikum.

Men dessverre svikter filmen i sin viktigste oppgave: å gi seerne et oppdatert og nyansert bilde av historien. Det grunnleggende problemet er at filmskaperne ikke har maktet å opprettholde den nødvendige kritiske distansen til frontkjemperne. Dermed ender de opp med å reprodusere flere av SS-veteranenes uholdbare historierevisjonistiske teser.

Etter andre verdenskrig var det maktpåliggende for veteraner fra Waffen-SS å distansere seg fra nazismen og naziregimets forbrytelser. Som følge av tilknytningen til Himmlers SS-organisasjon sto de imidlertid overfor en langt vanskeligere oppgave enn sine kolleger i Wehrmacht. Strategien ble å skyve ansvaret for forbrytelsene over på andre deler av SS-organisasjonen, slik som de mobile Einsatzgruppen, og ved å hevde at de selv hadde vært ordinære frontsoldater i regulære militære avdelinger. De hadde, med SS-generalen Paul Haussers ord, vært «Soldaten wie andere auch» (soldater som alle andre).

Selv om SS-veteranenes apologi tidlig ble avslørt som uholdbar av faghistorikerne, fikk den et betydelig gjennomslag i deler av opinionen i mange land. Og Norge var intet unntak. Her ble den spredt av norske SS-veteraner ved hjelp av ukritiske forfattere, journalister og historikere. For de norske SS-veteranene var det ikke bare om å gjøre å distansere seg fra nazismen og dens forbrytelser, men også å fremstille sin krigsdeltakelse som like patriotisk som den som var utført av nordmenn på alliert side. De hadde kjempet for Norge – ikke for Tyskland.

Som et ledd i historikernes økende interesse for nazismens forbrytelser og ofre fra 1990-tallet ble også historien til norske – og andre lands – SS-frivillige gjenstand for kritiske undersøkelser. Forskningen har vist at de «germanske» frivillige ble vervet som ledd i et rasepolitisk prosjekt som forutsatte utryddelse og slavebinding av millioner av mennesker. Videre har den vist at denne gruppen i stor grad sluttet opp om den nazistiske ideologien. Den har også vist at de, i likhet med andre i Waffen-SS, direkte og indirekte ble trukket inn i naziregimets forbrytelser.

NRK-filmen tier ikke fullstendig om SS’ målsettinger, utryddelseskrigens karakter eller at enkelte Waffen-SS-avdelinger begikk forbrytelser. Det kommer også frem at flere av dem som intervjues, var knyttet til den norske nazistiske bevegelsen. Historikere slipper dessuten til med motforestillinger.

Så hva er da problemet? Utfordringen er at filmen som helhet, gjennom sitt hovedperspektiv, de spørsmålene som stilles eller ikke tas opp, og gjennom sin redigering, etterlater inntrykk av at det var betydelig avstand mellom de SS-frivillige på den ene siden og nazismen og dens forbrytelser på den andre, og av at de dypest sett var drevet av samme motiver som nordmenn på alliert side. Med andre ord gjenoppliver den sentrale deler av SS-veteranenes mytologi. Under vil vi konkretisere denne påstanden med fire eksempler.

For det første er filmen særlig konsentrert om de frivilliges militære opplevelser. Dette er selvsagt ikke et illegitimt perspektiv i seg selv, men det stiller høye krav til presisjon, balanse og kontekstualisering.

Dessverre lykkes ikke filmskaperne i å sette de militære opplevelsene inn i en presis og balansert kontekst, og det etterlates inntrykk av at det kan trekkes et skarpt skille mellom de SS-frivilliges militære opplevelser på den ene siden og nazismens ideer og forbrytelser på den andre.

Et slikt skille er imidlertid uholdbart. De ble vervet som ledd i et raseideologisk prosjekt, tjenestegjorde i en gjennomideologisert hær av politiske soldater, og tok del i det som i realiteten var en ideologisk motivert forbrytelse av gigantiske dimensjoner. Den politisk-ideologiske rammen er ikke bare vesentlig for å forstå den overordnede konteksten, men fikk også i mange tilfeller kokret betydning for nordmennenes egen opplevelse og adferd ved fronten.

For det andre sår filmen tvil om hvorvidt sympati for nazismen utgjorde en vesentlig del av grunnlaget for at nordmenn valgte å gå i tysk tjeneste. Spørsmålet tas opp i flere av episodene, og budskapet er at det store flertallet av de krigsfrivillige, foruten eventyrlyst, var drevet av ønsker om å gjenvinne Norges frihet, gjenreise en norsk hær, bekjempe kommunismen og/eller bistå Finland.

Dette inntrykket bekreftes langt på vei av fortellerstemmen, som understreker «frykten for bolsjevismen og Sovjets ekspansjonspolitikk», og av enkelte av de intervjuede historikerne, som fremstiller fronttjenesten som en fortsettelse av vinterkrigen i 1939/40 og avviser at nazistisk sympati var et sentralt motiv for majoriteten.

I virkeligheten er det umulig å forstå hvorfor nordmenn gikk i tysk tjeneste uten å ta i betraktning at det store flertallet sympatiserte med NS og partiets nazistiske ideologi. Kildene levner ingen tvil om at langt de fleste ble rekruttert fra partiets rekker, og at budskapet om verving hadde minimal appell utenfor bevegelsen. Selvsagt varierte den ideologiske bevisstheten sterkt, og andre motiver var utvilsomt ofte utslagsgivende, men identifikasjonen med den nazistiske bevegelsen utgjorde normalt en nødvendig forutsetning for å gå i tysk tjeneste.

For det tredje er filmen påfallende taus om den ideologiske påvirkningen som foregikk i Waffen-SS, og om hvilken effekt denne påvirkningen hadde på de frivillige fra Norge. Fraværet av dette temaet er oppsiktsvekkende både fordi det var et overordnet mål for SS å gjøre de frivillige til fanatiske tilhengere av ordenens radikale nazisme, fordi det nazistiske budskapet gjennomsyret tilværelsen i Waffen-SS, og fordi nordmennene i betydelig grad internaliserte de ideene og verdiene som ble søkt fremmet, inkludert SS’ konspirative antisemittisme.

I brev og andre kilder fra samtiden bruker nordmennene begreper som «jødehund» og «jødehull», og de omtaler jøder som «ugress», «parasitter», «igler» og «mørkets individer».

Mange delte utvilsomt forestillingen om at jødene sto bak og forente alle onde krefter. Som en av dem skrev til sine norske kamerater i 1945: «Bak alle fiender står verdensjødedommen (…). Jøden er vår dødsfiende.»

For det fjerde bidrar filmen til å skape forvirring om Waffen-SS’ rolle i naziregimets forbrytelser, til å gi inntrykk av at nordmennene bare unntaksvis kom i berøring med disse, og til å antyde at nordmennene reagerte på dem med avvisning.

Riktig nok vises rekonstruksjoner av drap på sivile og krigsfanger basert på SS-veteranen Olav Tuffs beretninger, men totalinntrykket er at slike hendelser var tilfeldige og av begrenset omfang. Én av historikerne trekker sågar i tvil om Division Wiking, som Tuff og flere av de andre intervjuede veteranene tilhørte, kan ha begått omfattende massakrer.

Den internasjonale forskningen levner imidlertid ingen tvil om at den nevnte divisjonen, med flere hundre nordmenn i rekkene, var aktivt involvert i en lang rekke større og mindre massakrer både sommeren 1941 og senere. Undersøkelser fra de siste årene tyder på at omfanget av involveringen var større, ikke mindre, enn tidligere antatt.

Selv om det er all grunn til å tro at nordmennene reagerte ulikt i møte med slike forbrytelser, har forskningen frembrakt en rekke eksempler på at norske SS-frivillige bifalt drap og mishandling. Disse kildene har vært lett tilgjengelige, men filmskaperne har valgt å ignorere dem.

De har heller ikke vært interessert i spørsmålet om i hvilken grad de krigsfrivillige forsto at de deltok i en krig som tok sikte på å utrydde bestemte folkegrupper, eller i hva de i ettertid har ment om holocaust og nazismen. Begge deler fremstår som høyst nærliggende spørsmål å stille, men den militære forståelsesrammen synes å ha skygget for slike perspektiver.

Det er verken historikerens eller den historiske dokumentaristens rolle å moralisere over fortidens holdninger og handlinger eller å demonisere historiske aktører. Men spesielt i behandlingen av historiens verste forbrytelser, må historikere og dokumentarister forventes å opptre med varsomhet, presisjon og forståelse av den historiske konteksten.

Ellers blir resultatet raskt både svak kunnskapsformidling og en uintendert legitimering av gjerningsmennenes apologi.