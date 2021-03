Kommentar

Dagens barn og unge får regningen

Av Hanne Skartveit

Nå under pandemien er alle bekymret for barn og unge. Men de kan få en enda større smell når de blir voksne - og vi allerede har brukt opp mye av pengene deres.

Corona-pandemien har ført til det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden andre verdenskrig. Samfunnet bruker enorme ressurser på å få oss alle så skadefrie som mulig gjennom krisen. Da må vi finne ut av hvordan både byrdene og godene skal fordeles når dette er over.

Det kan ikke bli slik at fellesskapet tar alle kostnadene, mens heldige enkeltpersoner går ut med store gevinster. Eller at de som allerede sitter godt i det, kommer skadesløse ut, mens de som hadde lite fra før, får enda mindre.

Skatt og fordeling

Denne uken fikk finansminister Jan Tore Sanner rapporten “Norge mot 2025”, fra et ekspertutvalg ledet av finansmann og Høyre-politiker Jon Gunnar Pedersen. Den handler om norsk økonomi etter coronaen, om næringsliv og arbeidsliv, om skatt og støtteordninger.

En rød tråd gjennom rapporten er fordeling. Den økende ulikheten i det norske samfunnet handler både om forskjell mellom fattig og rik, og mellom generasjonene. Og ikke minst - mellom dem som står innenfor, og dem som står utenfor. Særlig gjelder dette bolig- og arbeidsmarkedet.

Forskjellene har ligget der lenge. Men de er både synliggjort og forsterket gjennom pandemien. En krise som dette kan tvinge frem endringer som burde ha kommet for lenge siden. For eksempel når det gjelder skatt, et av de områdene i politikken der vi tydeligst ser forskjellene mellom høyresiden og venstresiden.

Jeg spurte Sanner på pressekonferansen denne uken om han ønsker seg et skattesystem som i større grad jevner ut forskjeller mellom dem som har mye, og dem som har lite. Han er åpen for å gå gjennom hele skattesystemet, men ser ikke behov for å bruke skatt for å få en mer rettferdig fordeling. I Sanners bok handler utjevning av forskjeller mest av alt om å få unge mennesker gjennom utdanning og inn i arbeid. Det har han rett i. Men det er ikke nok.

Formuesskatten

For det er ikke mulig å komme utenom skatt for den som vil bevare den store graden av likhet vi tross alt har i det norske samfunnet. Debatten de siste årene har ofte handlet om formuesskatten. Den har blitt fremstilt som en stor belastning for Norges rikeste, og som en særnorsk skatt som ødelegger for norsk næringsliv.

Men kritikerne av denne skatten har ikke klart å komme opp med et godt alternativ for hvordan de med størst formuer skal bidra til fellesskapet, dersom formuesskatten blir fjernet. Sannheten er at Norge skattlegger ulike typer formue i mindre grad enn mange andre land. De fleste av landene vi sammenligner oss med, har arveavgift, i motsetning til oss, og langt høyere skatt på bolig og annen eiendom.

Skatt handler om fordeling mellom fattige og rike. Det handler også om fordeling mellom generasjoner. Økt skatt på bolig, hytter og annen eiendom vil i all hovedsak bety økt skatt for de voksne og veletablerte. For det er som regel blant disse vi finner dyre og ofte nedbetalte boliger, og gjerne store hytter. De unge i etableringsfasen har billigere boliger, med større lån. Naturlig nok. Og færre av dem eier hytter. De låner heller, eller leier.

Lakseskatten

Derfor vil økt skatt på bolig og annen eiendom også bidra til en bedre fordeling mellom generasjonene. Men dette sitter langt inne hos velgerne. Særlig hos dem som må betale mest, de godt voksne med dyre boliger og hytter.

Ingen av de store ansvarlige partiene våger å foreslå økt skatt på folks egen bolig, eller å gjeninnføre arveavgiften - selv om mange av dem ser alle de gode argumentene for dette. De frykter at den politiske kostnaden blir for stor.

Fordeling handler også om hvilke interesser som når frem i kampen om ressursene. Utvalget bak Norge mot 2025-rapporten mener at særinteressene kan lyttes til, men ikke få direkte innflytelse på ordninger de selv vil nyte godt av. Det har vi dessverre sett eksempler på, også under denne pandemien. Det gjelder både skatt og støtteordninger.

Den kanskje drøyeste lobbyaksjonen mot skatt for en næring så vi før pandemien kom, i diskusjonen om den såkalte lakseskatten. Oppdrettsnæringen fikk gjennomslag for at den ikke skulle betale såkalt grunnrenteskatt for å få fjordene til sin næring. Grunnrenteskatt har ofte vært brukt i Norge, som en betaling for å få utnytte naturressurser som tilhører oss alle. Som olje og vannkraft. Laksemilliardærene sparte store summer på sin lobbyvriksomhet - penger som burde kommet fellesskapet til gode.

De unge advarer

Nettopp denne skatteformen er noe av det Norge mot 2025-utvalget peker på som en effektiv, rettferdig og fornuftig skatt. Utvalget vil ha en total gjennomgang av hele skattesystemet, med færre unntak og særregler, med flere typer grunnrente, og med vurdering av økt skatt på bolig og annen eiendom.

Skatt handler både om fordeling, og om skaffe å inntekter til å dekke offentlige utgifter. Norge står i en særstilling, fordi vi i tillegg til skatteinntektene har et stort statlig fond vi kan tappe. Og det har vi gjort, siden lenge før pandemien. Den offentlige pengebruken har vært svært høy, særlig gjennom det siste tiåret. De som advarer mest mot dette, er interessant nok ungdomspartiene. Både til høyre og til venstre. De unge politikerne vet at det er de som en dag skal ta over ansvaret.

Mindre avkastning

Gjennom pandemien har uttaket fra Oljefondet vært massivt. Utvalget har kommet frem til at ekstra-uttaket i fjor og i år er på omlag 370 milliarder. Det har kanskje vært nødvendig. Men utvalget slår fast at det må strammes inn igjen på den andre siden. Pengene vi har brukt, tilhører egentlig barna og barnebarna våre. Milliardene vi har tatt ut ekstra gjennom pandemien, innebærer at det vil bli 11 milliarder kroner mindre i avkastning som kan brukes over statsbudsjettet - hvert eneste år, til evig tid.

Det er mye penger, som kommende generasjoner dermed ikke får muligheten til å benytte der de mener det trengs mest. Enten det er til bedre skoler, eller nye veier. Eller til å løse kriser de får på sin vakt. For nye kriser kommer. Det er en av de få tingene vi kan være sikre på.