Ulovlig arbeid og vår tids fattige

I Norge ser det ut til at det fremdeles lønner seg å ansette personer uten rettigheter og muligheter. De er den nye tidens fattige. De synes ikke på arbeidsmarkedsstatistikken eller trygdestatestikken, men vi ser dem i køen foran Fattighuset.

GURI TYLDUM og RAGNA LILLEVIK , forskere ved Fafo

I påsken kunne NRK fortelle om lange køer på matutleveringer for fattige rundt om i landet, og køen til Fattighuset i Oslo var rekordlang. I Norge skal NAV sikre at folk ikke skal trenge å stå med lua i hånda og be om almisser. Hvordan kan det da ha seg at folk står i kø i timevis for noen poser med matvarer?

I NRKs reportasje ga lederen for Fattighuset et slags svar. Under corona-pandemien har de sett en kraftig økning av folk som kommer til dem fordi de har hatt usikre arbeidskontrakter, og «kanskje ingen arbeidskontrakt i det hele tatt». For noen betyr det at de ikke har velferdsstatens sikkerhetsnett å falle tilbake på.

Ulovlig arbeid bør bekymre oss av flere grunner. Tradisjonelt har vi i Norge først og fremst sett på ulovlig arbeid som økonomisk kriminalitet. At folk lar være å betale skatt og ikke bidrar til fellesskapet. Med økt arbeidsinnvandring har imidlertid ulovlig arbeid i økende grad blitt en måte å muliggjøre utnytting av arbeidere. Når arbeiderne er migranter uten oppholdstillatelse stiller de svakt i forhandlinger, mens arbeidsgiverne sparer penger.

Uten tarifflønn, uten innbetalinger til vår felles forsikringskasse, og uten arbeidsavtaler som sikrer inntekt om det ikke er nok å gjøre i bedriften, så blir arbeidskraften svært mye billigere enn i det ordinære norske arbeidsmarkedet. Irregulære migranter fra land utenfor EU stiller gjerne aller svakest, og er mest sårbare for utnytting.

I Sør-Europa brukes irregulær arbeidskraft fra land utenfor EU i stor grad i mange bransjer, noe som er en viktig drivkraft for migrasjonsstrømmene over Middelhavet. Norge har et relativt velregulert arbeidsmarked, og er ikke i samme situasjon. Men observasjonene av hvem som står i køene utenfor Fattighuset tyder på at ulovlig arbeid har blitt et problem også her.

Nylig lanserte vi en rapport om personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse i fem norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Det offentlige ordskiftet om irregulære migranter handler som oftest om asylsøkere med avslag som av ulike grunner ikke kan returneres til sine hjemland.

Vi vet ikke hvor mange irregulære migranter i ulike kategorier som oppholder seg i Norge – men det er flere indikasjoner på at en betydelig andel av de irregulære i Norge, aldri har søkt asyl. Politiet gjennomførte for eksempel mer enn 2000 uttransporter til land utenfor EU for personer uten lovlig opphold i 2019, hvorav tidligere asylsøkere kun utgjorde 17 prosent. Politifolk forteller at når de foretar ID-kontroller på arbeidsplasser er de fleste irregulære migranter de møter personer som aldri har søkt asyl.

Vi finner irregulære migranter knyttet til alle former for lovlig migrasjon i Norge; folk som har kommet for å studere, for å være med familie eller kjæreste, og for å søke asyl. Noen kommer også til Norge for å tjene penger. Det er avdekket bruk av irregulære migranter som bilvaskere, i budbilbransjen, på restaurantkjøkken, i renhold, på byggeplasser og i flere andre bransjer. De jobber billig. De betaler ikke skatt. De har ikke kontrakter, og de har ingen rettigheter.

Når vi andre kan søke beskyttelse i velferdsstatens sikkerhetsnett, får de verken arbeidsledighetstrygd eller Corona-kompensasjon. De må stille seg i kø hos Fattighuset. Mens seriøse arbeidsgivere må betale lønn og trygdeavgift i den første delen av permisjonstiden, kan de useriøse avslutte arbeidsforhold på dagen. Eller de kan bare la være å betale lønn – for illegale arbeiderne har ingenting å vinne på å anmelde lønnstyveri.

Det finnes i dag ingen mekanismer som sikrer utbetaling av lønn til irregulære arbeidere som blir lurt av sine arbeidsgivere, og hvis de kontakter politiet risikerer de å bli sendt ut av landet.

Profitten ved å ansette irregulære arbeidskraft er potensielt høy, og risikoen for å bli tatt og straffet hardt er lav. Dersom utnyttelsen ikke er alvorlig nok til å klassifiseres som menneskehandel, legger lovverket i liten grad til rette for å straffeforfølge utnyttelse av ulovlig arbeid. I 2019 ble det kun gitt 66 bøter for bruk av ulovlig arbeid. Sett i lys av omfanget av utvisningssaker – som har ligget over 1500 i hele perioden – er dette påfallende lavt.

Politiet kan fortelle at slike saker er krevende å etterforske – og at arbeidet som skal til for å kreve inn en slik bot ofte ikke er i tråd med straffenivået. Derfor blir de heller ikke prioritert. Norge går altså i liten grad etter arbeidsgiverne som profiterer på bruk av irregulær arbeidskraft, og som i mange tilfeller også er årsaken til at migrantene er her.

I europeisk politikk har vi sett en dreining i hvordan man forstår irregulært arbeid. Med EUs «Employer Sanctions Directive» (som Norge ikke er en del av) er staten forpliktet til å sikre at arbeidsgiverne i tillegg til bot, må betale ut tarifflønn til alle arbeidere som har jobbet for dem uten arbeids- og oppholdstillatelse. Tarifflønn, skatter og avgifter skal betales for hele den perioden de har jobbet, og minimum for tre måneder.

Dette er en anerkjennelse av at man trenger at de som utnyttes samarbeider med politiet for å identifisere useriøse arbeidsgivere. Da må de ha en grunn til å samarbeide – og det har de ikke i Norge. «Employer Sanctions Directive» er ikke primært et humanitært tiltak for å bedre situasjonen for migrantarbeiderne – det er et migrasjonspolitisk tiltak for å hindre tilstrømming av migranter som kommer til Europa for å jobbe ulovlig. EU har innsett at den mest effektive måten å gjøre det på er å sørge for at det ikke lønner seg å utnytte irregulære migranter som arbeidskraft.

I Norge ser det ut til at det fremdeles lønner seg å ansette personer uten rettigheter og muligheter. Lønnen er lav, og riskonen for å bli tatt minimal, og det er arbeiderne selv som tar støyten når markedet svinger.

De er den nye tidens fattige. De synes ikke på arbeidsmarkedsstatistikken eller trygdestatestikken, men vi ser dem i køen foran Fattighuset.