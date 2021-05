Foto: Tore Kristiansen, VG

Stortingets «samfunnskritiske» sommerferie

Knappe fire uker før sommerferien deres begynner har regjeringen prioritert seg selv og stortingspolitikerne fram i vaksinekøen – foran risikogruppene og de mange sykepleiere og annet kritisk viktig personell i sykehus og kommuner som fremdeles venter på vaksine.

MARIT TUV, kommuneoverlege, Vang

KJELL-ARNE HELGEBOSTAD, kommuneoverlege, Røst

TOM SUNDAR, bydelsoverlege, Bydel Nordre Aker, Oslo

CATO INNERDAL, kommuneoverlege, Molde

og 121 andre kommuneoverleger (se liste nederst i kronikken)

Vi som er kommuneoverleger har de siste månedene brukt mye tid på å svare på forespørsler fra innbyggere og interessegrupper som ønsker å rykke fram i køen for coronavaksine. Vårt svar har hele veien vært at vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet, og at det viktigste er å beskytte risikogruppene mot alvorlig forløp av covid-19. I all hovedsak godtar folk at det må være slik.

Parallelt med risikogruppene har vi vaksinert kritisk helsepersonell – altså ikke alle, men i hovedsak personell som vanskelig kan erstattes. Helseforetakene har ennå ikke fått nok vaksiner til alle sine ansatte. Mange sykepleiere og andre yrkesgrupper med tett pasient- og brukerkontakt venter fremdeles på sine doser. Pasienter risikerer å få timeavtaler utsatt hvis ansatte i helsetjenesten havner i smittekarantene. Det ville man sluppet dersom helsepersonellet var fullvaksinert.

Yrkesgrupper med viktige samfunnsfunksjoner er hittil ikke tilbudt vaksine, selv om mange av dem utsetter seg for smitterisiko hver eneste dag. Dette gjelder blant andre bussjåfører, medarbeidere i matbutikker, renholdere, politifolk og ansatte i skoler og barnehager. Helsemyndighetene presiserte nylig i et brev til kommunene at samfunnskritisk funksjon ikke er grunn for prioritet i vaksinekøen. Først denne uken ble det åpnet for at vikarene som trengs for å holde helsevesenet i gang i sommerferien kan få tilbud om vaksine. Folk er frustrerte, men de aller fleste venter solidarisk til det blir deres tur.

Våre fremste folkevalgte derimot, har landet på at i uke 21 er tiden inne til å prioritere seg selv for coronavaksine. Dette skjer selv om de har et arbeid som kan gjøres hjemmefra og selv om de ikke er spesielt utsatt for smitte gjennom jobben. Vaksine tilbys sågar til stortingspolitikere som har permisjon fra vervet sitt – i fall de må gjeninntre i dette. «Samfunnskritisk funksjon» oppgis som grunn for en slik prioritet, selv om stortingspolitikerne tar ferie allerede i midten av juni.

Hvorfor skal regjeringen og stortingspolitikerne prioriteres foran ansatte i barnehage og skole, som hverken kan holde meteren eller skjule ansiktet bak et munnbind? Mange av politikerne skal riktignok drive valgkamp, men de mange andre kritisk viktige yrkesgruppene som trengs på jobb gjennom sommeren prioriteres ikke på samme vis. Vår smittevernfaglige vurdering er at det å drive ordinær valgkamp innebærer en lavere smitterisiko enn den alle våre uvaksinerte lærere og barnehageansatte har måttet tåle gjennom pandemien – voksne folk må da kunne klare å bruke munnbind og holde avstand.

Hva er grunnen til at friske folkevalgte skal gå foran personer med risikofaktorer i vaksinekøen? Mange kronisk syke over hele landet har ennå ikke fått sin første dose. Hvordan har det seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere med mulighet for hjemmekontor enn helsepersonell med direkte pasientkontakt? Hvorfor kan ikke våre folkevalgte stortingspolitikere og ministre vente på tur i sine respektive kommuner? Regjeringen har selv presisert at alle over 18 år skal få tilbud om første vaksinedose i løpet av juli.

Politikere som ønsker folkets tiltro bør innordne seg det systemet de selv har vært med på å utforme. Sommerferie på Stortinget er ikke samfunnskritisk – det er derimot evnen til å snu når man har fattet en dårlig beslutning.

Disse kommuneoverlegene har signert oppropet: