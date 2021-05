Kommentar

Fra samhold til splittelse

Av Hanne Skartveit

Helseministeren følger ikke sine egne råd. Lærerne streiker, og det er by mot land i kamp om vaksinedosene. Mange av oss er slitne nå, og tåler mindre enn før.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi har heiet frem lærerne og helsearbeiderne gjennom dette året. De har, som flere andre grupper, gjort en ekstra innsats under pandemien. Vi er mange som har ønsket dem alt godt.

Kastet ut av skolen – igjen

Nå har en av fagforeningene deres, Unio, tatt ut sine medlemmer i streik. Blant dem flere lærere. Det er et underlig valg, i en tid der flere titusen arbeidstagere er permitterte, andre har sett sine livsverk gå i oppløsning, og atter andre igjen har mistet store deler av sine inntekter. Mens lærerne har hatt lønn inn på konto hver måned. De har hatt sikre jobber gjennom pandemien og trygghet for at jobbene vil være der, også i fremtiden.

Og hva med elevene? Mange av dem har hatt hjemmeskole i månedsvis. De siste ukene har de endelig kunnet møte venner og kjente igjen. Fått en mer normal hverdag, i den korte tiden som er igjen frem til sommerferien. På flere skoler blir de enda en gang kastet ut. På grunn av streik.

Streik er et lovlig og anerkjent virkemiddel, en viktig del av vårt velorganiserte arbeidsliv. Men lærerne løper en risiko. Stor velvilje kan lett veksles inn i frustrasjon hos foreldre, og skepsis hos alle de som har betalt en mye høyere pris gjennom det siste drøye året.

Høies vaksine-nei

Mange kjenner corona-trøttheten sige inn. Antagelig også de som leder oss. Regjeringen har rotet det til med vaksinene. Både til landet, og til statsrådene selv. Helseminister Bent Høie overrasket alle, også sine egne statsrådskollegaer, da han takket nei til vaksinen justisminister Monica Mæland ba ham om å ta. Men Høie ville vente, til det var hans tur i hjemkommunen Stavanger. Det har skapt raseri. Innad i regjeringen, i hans eget parti Høyre, og på Stortinget. Det er lett å forstå.

Justisminister Monica Mæland fikk nei fra sin egen statsrådskollega Høie da hun ba ham ta vaksinen nå, ut fra beredskapshensyn. Foto: Berit Roald

Monica Mæland hadde lenge fått råd fra sitt embetsverk om at 500 sentrale nøkkelpersoner burde vaksineres, ut fra beredskapshensyn. En slik beslutning kunne vekke sterke reaksjoner. Mæland og kollegaene ventet til de aller fleste eldre og utsatte hadde fått sine vaksiner. Da la de politiske og taktiske hensyn til side, og gjorde det de mente var riktig. Og så valgte helseministeren å trosse avgjørelsen han selv hadde vært med på å ta.

Høies underlige vurdering bunner kanskje i at han er sliten. Det er i så fall ikke rart. Lederne som gjennom 14 måneder har stått i spissen for pandemihåndteringen, har båret et enormt ansvar. Deres avgjørelser har handlet om liv og død. Om landets økonomi, om arbeidsplasser og folkehelse.

Samhold på prøve

Norge har så langt kommet bedre ut enn de aller fleste andre land, både når det gjelder smitte, alvorlig sykdom og død. De økonomiske konsekvensene har vært mindre alvorlige enn i mange andre land. Vi kan takke både gode ledere og et stort oljefond for at vi er såpass heldig stilt, når pandemien først rammer oss.

Alt dette har bidratt til at vi har klart å holde sammen – lenge. For historien viser at mens ytre trusler som krig og terror som regel skaper samhold i et land som blir angrepet, er virkningen motsatt ved en pandemi. Pandemier skaper mistenksomhet og splittelse. Viruset er usynlig, og kan dukke opp overalt. Vi kan få det fra hvem som helst. Naboer eller venner.

Hvem er viktigst?

Men nå, når redningen endelig kommer, i form av vaksine, blir det kamp om et knapt gode. Lærere, barnehageansatte og andre som har stått i frontlinjen gjennom pandemien, har gode argumenter for at de bør rykke frem i køen.

Mange andre har også gode grunner til å mene at akkurat de trenger vaksine raskt. Yrkessjåfører, butikkansatte, ungdomsarbeidere og de som jobber i barnevernet – og en rekke andre som jobber tett på mennesker.

Brått begynner debatten å handle om hvem som er viktigst i landet her. De som ikke får komme foran, kan føle seg oversett og underkjent. Som lærerne, som ender opp med å gå ut i streik, på verst tenkelig tidspunkt.

Regjeringen nølte – og vinglet

En av regjeringens viktige oppgaver er å holde landet samlet gjennom pandemien. Konflikten mellom by og land, og særlig mellom Oslo og resten av landet, var tydelig allerede før coronaen. Da vaksinene skulle fordeles mellom ulike deler av landet, blusset motsetningene kraftig opp.

Helseminister Bent Høie skapte raseri blant mange, også av sine egne kollegaer, da han sa nei til å ta vaksinen nå. Høie vil vente på sin tur i hjemkommunen Stavanger. Foto: Terje Pedersen

Etter at de eldste og de som kunne bli alvorlig syke, var vaksinerte, var de faglige rådene fra helsemyndighetene til regjeringen entydige: Det ville dempe smitten i hele Norge dersom deler av Oslo fikk en større andel av vaksinene. Spesielt i innvandrertette Groruddalen, der smitten har vært særlig stor.

Regjeringen nølte altfor lenge med å ta den nødvendige beslutningen. Og vinglet da avgjørelsen om å gi mer til Oslo først var tatt. Vinglingen har gitt ytterligere fyr på kjelen blant dem som allerede hadde gjort det de kunne for å nøre opp under Oslo-skepsisen. Noen av de sureste unnet knapt Oslo-folk en utepils da hovedstaden endelig åpnet etter syv måneders nedstengning.

Ulike erfaringer

Over sommeren er de aller fleste av oss vaksinert. Forhåpentligvis vil vi være over det verste. Da er det mye som skal gjenoppbygges – og repareres. Både i økonomien og blant menneskene. Det vil kreve mye av mange.

Vi har hatt helt ulike opplevelser og erfaringen gjennom dette siste, dramatiske pandemiåret. Avhengig av hvor i landet vi bor – om det har vært totalt nedstengt i flere måneder, eller om situasjonen i lange perioder har vært mer som normalt. Avhengig av livssituasjon – om vi bor trangt eller alene, eller om vi har hatt nok av både plass og folk rundt oss. Om vi har sittet trygt på hjemmekontor, eller måttet utsette oss for smitte hver dag på jobb. Og ikke minst – om vi har hatt en jobb å gå til – eller levd uten inntekt og økonomisk trygghet.

Nå trenger vi snart ferie, alle sammen. Så kommer en ny arbeidsdag til høsten, hvor ingenting blir helt det samme. Skal vi lykkes, må vi se hverandre og lytte til hverandre. Være rause, både med oss selv og med hverandre.