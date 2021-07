DEN GANG: Svein Inge Olsen har ledet Protestfestivalen siden år 2000. Han mener motkulturen er presset. Bildet er fra 2008, her sammen med Kai Erland. Foto: Petter Emil Wikøren

Motkultur i dag – et utdøende fenomen?

Boka om Protestfestivalen - «Et varsel om uro» - avspeiler den norske motkulturens nyere historie og utviklingen mot mer problematiske kår. Da festivalen startet i 2000, var det meningen å holde på til år 2005, men samfunnsutviklingen gjorde at vi fortsatte. Vi reagerte på ensretting og selvsentrering, men også på at meningsflertallet vil ha monopol på fastsetting av agenda. Originalene er nesten borte, konformiteten har overtatt. Det kan føre til at mindretall skjuler seg, sitt liv og sine meninger.

SVEIN INGE OLSEN, leder Protestfestivalen

I en kronikk på forskning.no skrev Henriette Wangen og Mathilde Torsøe at nordmenn fikk et nytt verdisyn på 90-tallet. Materialismen skjøt fart. Nordmenn ønsket seg stadig mer. Definisjonen på hva som er viktig, fikk ny betydning.

Mange mener Protestfestivalen er Norges viktigste festival. Direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås beskriver den som Norges viktigste debattfestival, med evne til å se temaer tidlig. Jahn Teigen mente den var en av de viktigste festivalene i Norden. Erik Bye mente den var viktig fordi den motvirket «den store tausheten».

Spørsmålene jeg sitter med etter et halvt liv med og i Protestfestivalen, kan knyttes til fem temaområder, der motkulturen i dag er presset.

Svein Inge Olsen, leder av Protestfestivalen Foto: Foto: Tor Erik Schrøder/ NTB Scanpix

1. ØKONOMI

Hvorfor er det økonomisk nesten umulig å danne noe originalt i en motkulturell ramme?

De fleste støtteordninger krever årlig søknad på standardiserte skjemaer, som gir lite rom for avvik fra svært så nøyaktige kriterier. Offentlige organ vil sjelden støtte noe som ikke passer inn i standard-støpeskjeen. Næringslivets sponsorer er heller ikke særlig mottakelige for avvik fra det «vanlige» og «seriøse». Det er ikke lett for en Protestfestival, som bl.a. er «mot den ensporede markedstenkningen», å få gehør hos kommersielle bedrifter.

2. MEDIA

Hvorfor må media løpe i flokk?

Utviklingen av de tradisjonelle massemedia har vært en tragedie. De løper mer i flokk enn noensinne. Med få unntak (som Arendalsuka) drar de ikke ut der spennende ting skjer, men holder seg på sine kontorer i sine mediehus; eller – i pandemitider – på sine hjemmekontor.

Til programposter som pressen i festivalens første år ville dukket opp på, kommer nå ingen. Kulturredaksjonene har krympet.

De få personene som er igjen, har stor makt til å velge hva som skal dekkes, hva som skal løftes fram, hva som skal ties i hel, og hva som aktivt skal angripes. Hva gjør ensrettinga i dagens media med mulighetene for å drive motkulturell aktivitet?

3. KULTURRÅDET

Hva betyr det at Kulturrådet nesten ikke er åpen for motkultur?

Kulturrådet har ulike båser man kan søke innenfor. Musikk og litteratur er to av dem, scenekunst en annen.

Protestfestivalen baserer seg på ulike typer innhold. Debatter og samtaler er hovedelementene; men de suppleres gjerne med film, litteratur, musikk og kunst. Et slikt konsept faller utenfor alle båser og kriterier.

Da festivalen en periode var flyttet fra egen post på statsbudsjettet til Kulturrådet, falt vi fort ut. Vi lå utenfor kriteriene for støtte derfra. Tilsvarende gjelder for Nordisk Kulturfond.

Hva betyr dette for livsvilkårene til motkulturelle aktører?

4. INTERESSEORGANISASJONER

Hvorfor er det blitt så vanskelig å få anerkjennelse for at noe må skje på dugnad?

Protestfestivalen er i hovedsak basert på dugnad og «charity». Det er viktigste årsak til at den fortsatt eksisterer. Det er ikke mulig for den å betale honorar til 60 deltakere.

Aktørene kommer fra hele Norden fordi de synes festivalen er viktig, ikke fordi det er en jobb for dem. Morten Krogvold sa en gang at den dagen Protestfestivalen gir honorar, kan den legge ned, da er hensikten borte.

Interesseforeninger for forfattere, musikere og kunstnere liker ikke dugnad, i alle fall ikke Protestfestivalens form for dugnad. De motarbeider at medlemmene stiller opp uten honorar.

Er også interesseforeningene påvirket av det nyliberalistiske prosjektet som har påvirket samfunnsutviklingen siden 1990-tallet?? Det meste som går under kategorien motkultur, er i stor grad basert på dugnad.

Det betyr at motkultur har vanskeligere kår i en gjennomkommersialisert tid med lite rom for individuelle vurderinger, der alt skal skje etter standardoppskrift.

5. CORONA-PANDEMIEN

Hvorfor skal store kommersielle aktører og statlige kulturinstitusjoner få nesten hele krisehjelpen?

Det er tappende for inspirasjon og pågangsmot at kommersielle festivaler som Palmesus mottar mangfoldige millioner i corona-støtte fra Kulturrådet og Kulturdepartementet, for så å avlyse og beholder pengene.

Motkulturer, grasrotfestivaler og andre arrangement som er anti-kommersielle eller ikke-kommersielle, faller oftest utenfor kriteriene.

I fjor anbefalte Abid Raja kulturlivet å arrangere, under forutsetning av at man fulgte smitteverntiltakene. Det skulle ikke stå på penger. Som én av få festivaler klarte Protestfestivalen å gjennomføre som planlagt.

Den fikk økte utgifter og reduserte billettinntekter grunnet smittevern-tiltak. Likevel var den ikke kvalifisert til «corona-støtte». I år taper den også annonseinntekter fra butikker som sliter for å overleve.

Risikerer vi at norsk motkultur blir ytterligere svekket eller utradert før pandemi-situasjonen er slutt?