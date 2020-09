Kommentar

Flukten fra kontorene

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

YTRE NAMDAL (VG) Kan coronaviruset klare det som mange tiår med distriktspolitikk ikke har klart?

Attraktivt kan det neppe kalles. Det er flere timer til nærmeste sykehus, vel å merke dersom ferga går. Skolebarna må ut i båt og buss. Det er en halvtime å kjøre til nærmeste butikk. Inntil en småbarnsfamilie tok saken i egne hender, er det 30 år siden sist noen bygde et nytt bolighus.

Men det er ikke synd på folk som bor her. De kunne ikke tenkt seg å bo noe annet sted. Tvert imot synes nok de litt synd på meg som snart må tilbake til Oslo.

Eller må jeg egentlig det det? Mer enn femti år med distriktspolitikk har ikke gjort annet enn å bremse avfolkningen av distriktene. Folk fortsetter å flytte til byen. Siden internett ble vanlig har vi ventet på at navlestrengen mellom kontoret og bostedet skulle kuttes.

I teorien kunne mange jobbe fra nesten hvor som helst. Likevel har det ikke skjedd i særlig utstrekning. Spørsmålet er om det skjer nå? Eller blir bare det nyoppdagede hjemmekontoret en mulighet til mer fleksibilitet, mindre reising og mer hyttekontor?

Høststormen river i veggene og gule blader piskes mot vinduene. Utover det er jeg like mye til stede på det digitale morgenmøtet som om jeg bodde midt i Oslo sentrum. Mobildekningen kan man heller ikke klage på etter at lokale ildsjeler vant ny 4G-mast på dugnad. Masten ble for øvrig kraftig forsinket fordi man fant det utbyggere i distriktene frykter mest av alt: Et hubro-reir. Enkelte klager på at lyden er litt dårlig, men man kan til og med delta på NRKs nyhetssendinger.

For meg har det lenge vært en drøm å bo og jobbe mer på hjemplassen. Men på en øy med tjue fastboende langt fra noen skikkelig by, har det vært lite realistisk. Hvem hadde trodd at muligheten kom som følge av et virusutbrudd i en kinesisk by?

I en tid hvor alle konferanser og møter er digitale, kan man følge det meste fra sitt eget kjøkkenbord. For eksempel distriktspolitisk landskonferanse i regi av Ruralis, institutt for rural- og regionforskning.

Jeg hører sjelden noen hjemme klage, men de har åpenbart mye å klage over, skal jeg tro innlederne på konferansen. Distriktene er rik på naturressurser, men hva hjelper det om folk ikke vil være der? Distriktene opplever en «kjensle av ran», slo bygdeforsker Bjørn Erik Flø fast med stor harme.

Folk er sykere på bygda, og frafallet i skolene er større. Staten er grådig, og trekker seg tilbake. Tilliten til rikspolitikerne er i forvitring. Turismen, som vi liksom skal leve av etter oljen, fører stort sett bare til forsøpling og tap av identitet. Å bygge hus er et rent tapsprosjekt. Det norske distriktsopprøret kan sammenlignes med både Trump, Brexit og gule vester. Nedleggelse, privatisering og sentraliseringsharme er hyppig nevnt. Til alt overmål blir bygda sett ned på og lite verdsatt av eliten i byene.

Så entrer distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) scenen, og blåst vekk var all pessimisme: – De smarteste folkene kommer til å flytte ut til distriktene. Der er de mest spennende og lukrative jobbene, og der man får det beste ut av livet, slo ministeren fast før hun virvlet videre.

Det var nesten så man måtte gispe etter luft. Finnes det virkelig ingen mellomting mellom problemorientert svartmaling og regjeringens sprudlende positivitetsagent? Frisk luft er heldigvis ikke mangelvare på hyttekontoret. Nyanserte stemmer fantes det heldigvis også i konferansesalen.

Distriktene har sterk dugnadsånd og utkantvilje, slo professor Reidar Almås fast. Men de må evne å fornye seg og ikke bli selvtilfredse. Almås slapp denne uka sin nye bok «Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum». I mer enn 40 år har han forsket på bygda.

Det er stor sympati med distriktene, også i de store byene, sa valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU. Det spesielle var at i valget i 2017 slo denne sympatien ut i stemmer til Senterpartiet.

Viktor Normann, høyremannen som ble en slags distriktshelt etter sin utflytting av statlige arbeidsplasser, leder det regjeringsoppnevnte demografiutvalget. Han etterlyste en ny giv i distriktspolitikken for «ellers er det politiske system i fare». Han mener at sentrum-periferi aksen demper motsetningene i norsk politikk. For hva slags partier ville Arbeiderpartiet og Høyre vært om de ikke måtte balansere ulike hensyn?

Også vi som de siste årene har trodd at det er by og land som splitter norsk politikk.

Publisert: 25.09.20 kl. 10:57

