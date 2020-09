Leder

Britiske konservative: frykter borgerkrig

Boris Johnson vedgår at forslaget om å sette til side deler av den inngåtte utmeldingsavtalen med EU er et brudd på internasjonal lov. I går varslet presidentkandidat Joe Biden at Storbritannia ikke kan forvente noen handelsavtale med USA dersom regjeringen på denne måten setter den irske fredsprosessen i fare.

Bidens utspill kan dels leses som et nikk til irske velgere. Samtidig føyer den seg inn i en rekke av prominente protester mot Johnsons egenrådighet. Den rekken omfatter også fem britiske statsministre – tre av dem konservative – tidligere Toryledere, brexit-forbundsfeller, samt parlamentarikere og ministre med fartstid fra Boris Johnsons parti.

At opposisjonen, EU og førsteministrene i Skottland og Wales raser er nå én ting. Det er kritikken fra høyre som er oppsiktsvekkende.

Mangeårig partileder og utenriksminister William Hague, samt Geoffrey Cox og Jeremy Wright, som begge har vært regjeringsadvokater under de tre siste konservative statsministre, er blant dem som nylig har reist seg mot Boris Johnson for å få ham til å forstå konsekvensene av å bryte internasjonal lov.

Vanligvis er Storbritannia ledende i kritikk av land som bryter internasjonale traktater eller forsettlig ignorerer folkeretten. Nå risikerer UK selv å havne blant de såkalte røverstater.

Bekymret er også konservative kommentatorer i den britiske høyrepressen som frykter at Johnsons lydhørhet overfor sjefrådgiveren Dominic Cummings og det som kalles hans «kamikaze-strategi» er i ferd med å ødelegge regjeringspartiet.

En av statsministerens gamle støttespillere, Iain Martin, skriver i sin spalte i The Times at Boris Johnson ved å klebe seg til Cummings, «som hater institusjoner generelt og Det konservative partiet spesielt […] nå legger til rette for en ny Tory-borgerkrig».

Frykten for at en Johnson-lojal falanks skal rasere Tory-partiet slik Jeremy Corbyns klan destruerte Labour innenfra, er høyst reell.

Da Johnson la frem det kontroversielle lovforslaget i underhuset mandag var ikke det mest iøynefallende at konservative backbenchere sluttet seg til opposisjonen.

Det spektakulære var alle Tory-parlamentarikerne som avsto fra å stemme, eller unnlot å møte opp. Blant dem Theresa May og forhenværende medlemmer av hennes og Johnsons regjeringer.

Det har også vakt oppsikt at to tidligere Nord-Irland-ministre har sluttet seg til Tory-opprørerne og gått ut mot Johnson, nettopp fordi de mener lovforslaget setter Langfredagsavtalen i spill og dermed truer freden på den irske øya.

Få skjønner hvorfor Johnson kjører sitt enøyde løp når de eneste som støtter ham synes å være ja-folkene han har samlet rundt seg etter å ha ekskludert motstemmene.

Selv om han har solid styringsflertall på 80 mandater i underhuset er det ikke opplagt at han får det som han vil. I øyeblikket synes det heller ikke særlig sannsynlig at de lovgivende lordene i overhuset vil sanksjonere en lov som bryter med Storbritannias internasjonale forpliktelser.

Forunderlig nok er det hjemlige klakører i vår egen EU/EØS-debatt som mener Boris Johnsons metode er forbilledlig, og ser det ikke nevneverdig problematisk at han bryter inngåtte avtaler, sjonglerer med sannheten eller setter samfunnets spilleregler til side, som da han ulovlig oppløste parlamentet.

Man kan være enig eller uenig i det Boris Johnson står for politisk. Men at han forsøker å manipulere demokratiske spilleregler, slik også noen andre statsledere for øyeblikket driver med, er illevarslende.

Publisert: 18.09.20 kl. 15:25

