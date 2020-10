Kommentar

Arbeiderklassegutten + storbonden = sant

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet er både genial og hårreisende. Ap-folk er fly forbannet, mens Sp-Vedum ser sitt livs sjanse til å gjøre innhogg også i storbyen.

Å hevde at Jan Bøhler er en populær mann i Ap nå, er som å si at Per Sandberg er dypt elsket og respektert i Laila Bertheussen og Ingvill Smines Tybring-Gjeddes dameklubb på Facebook. Groruddalen Aps grand old man og inntil i morges Jan Bøhler-støttespiller Steinar Saghaug smeller så det gjaller mellom høyblokkene på Rødtvet og Ammerud: «Jan Bøhler er den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet!» Mangeårig Ap-topp i Oslo, Andreas Halse, stemte i og kalte ham «en feig sviker», men angret straks på ordbruken.

Jan Bøhler går altså over til Senterpartiet, som i Oslo-sammenheng er et promilleparti, men som nå kan bli en betydelig utfordrer til Ap i Groruddalen. Gjennom mange, mange år har Jan Bøhler meislet ut og finslipt rollen som Groruddalens fremste – eller kanskje eneste – håp. Han har flashet muskler, syklet titusenvis av mil og holdt på en besynderlig hentesveisvariant som ifølge ham selv var svær på Grorud «før i tida». Han har spilt inn musikkvideoer og vært på utallige folkemøter og kjenner dalens 140.000 innbyggere om ikke på et personlig, så iallfall på et mytisk plan.

For Bøhler er Groruddalen et habitat, et mikrokosmos, med ham selv i sin midte. I Bøhlers optikk er han og dalen to uadskillelige størrelser. Han er «Darn», og «Darn» er ham.

Bøhlers politiske karriere har vart i 50 år, og begynte i SUF(m-l), forløperen til AKP(m-l), partiet som ville at Norge skulle bli en folkerepublikk etter mønster fra Mao Zedongs Kina. Blant mange hardbarka og autoritære AKP-ere, var Jan Bøhler etter sigende blant de mest hardbarka. Men allerede i 1976 gikk studenten, litteraturelskeren og sveiseren Bøhler nokså høylytt ut av AKP, i en i de kretser ganske mye omtalt utmelding (blant annet en høylytt krangel med Jon Michelet) – skjønt, man vet jo liksom aldri helt med disse gamle ml-erne.

Bøhler gikk uansett videre til Arbeiderpartiet, og ble en av daværende byrådsleder Rune Gerhardsens mest betrodde medarbeidere, og en torn i øyet på ledelsen og hu Mor Sjøl, Gro Harlem Brundtland. «Snillisme»-utspillet på begynnelsen av 1990-tallet var svært omstridt den gangen, men ettertiden har gitt dem mye rett i at norsk innvandrings- og integreringspolitikk lenge var i overkant naivt fundert. Bøhler ble etter hvert leder av Oslo Ap i en årrekke, og stortingsrepresentant i (snart) 16 år. Han har vært en av partiets mest synlige frontfigurer, selv om han aldri helt har vært på innsiden av de mange og intrikate nettverkene i Ap. Bøhler har tross sine mange verv vært en outsider og blitt beskyldt for å sette seg selv foran partiet, som et slags politisk enkeltmannsforetak.

«Han har ikke satt sine bein på noe møte i Oslo Ap siden han ble renominert for fire år siden», sier en kilde. I stedet har han holdt på med sitt, ikke minst i kampen mot parallellsamfunn i Oslos østlige bydeler og som en profilert motstander av det som i dag kalles identitetspolitikk på venstresiden.

Dette har gitt ham en høy stjerne blant innvandringskritikere, både innad i Ap, men enda mer utenfor partiets rekker. Ikke sjelden har jeg lest på sosiale medier fra folk som vanligvis ikke vil ta i sosialdemokratiet med ildtang at Bøhler burde blitt Ap-leder, og at han er den eneste i dagens Ap som representerer de gode, gamle Ap-verdiene. Litt rart, selvsagt, for mange av disse ble jo mot sosialdemokratiet den gangen partiet var godt og gammelt. Men politikk er som kjent ikke logikk.

Han har som mange andre med fartstid på den ytterste venstrefløyen en arbeidsetikk som både er imponerende og litt skremmende. Han skriver kronikker med den ene hånden mens han organiserer Grorud-idretten med den andre. Han fyker opp og ned i «Darn» på sykkel, er avholdsmann og en puritaner, og har nese for mediedramaturgien. Da han i sommer innså at Oslo Ap ville gå for yngre krefter, og dermed ikke fikk sin femte stortingsperiode, gikk han nokså kryptisk ut og beskyldte «anonyme kilder i Oslo Ap» for «å sette i gang noe mot meg».

Andre kilder, som her får være nettopp anonyme, sier til meg at dette er «bare tull» og en del av «Jans mytebygging». «Han har trukket seg ut selv – og det for flere år siden», sier en annen, og det vil vel Bøhler selv knapt benekte heller. Han har aldri trivdes i nettverkene og i partiets tåkelagte kriker og kroker, og overlevd ved å være skamløst selvpromoverende og ved å spille ut arbeiderklassekortet på et til tider nesten komisk vis. At en snart 70 år gammel omstridt solospiller ikke blir renominert til Stortinget for femte gang er knapt til å heve på øyenbrynene av, og Aps tilbakegang i Groruddalen de siste årene har vitterlig skjedd på hans egen vakt. Men Bøhler behersker politikkens, skal vi si, «narrative kraft», og skjønner at fikse fortellinger ofte er mer effektive enn fakta på bakken.

Det er en evne han utvilsomt deler med sin nye partileder Trygve Slagsvold Vedum. I august «inviterte» arbeiderklassegutten Bøhler storbonden Trygve Slagsvold Vedum (eller var det omvendt?) til Groruddalen med pressen på slep, og mange ante at noe var i emninga. Vedum har allerede klart å (mildt sagt) utfordre Ap-hegemoniet i Nord-Norge og i andre landsdeler, og med Bøhler som listetopp ønsker han å ete seg inn på partiets kjerneområde i Oslos drabantbyer – som Sp-folk utover på bygdene ellers ser på med frykt i blikket. Blokkbeboere, arbeidere og innvandrere har som kjent aldri utgjort bondebevegelsens kjernetropper.

Men nå ser han sitt snitt, Vedum, til å få et solid fotfeste i storbyene også, med et budskap om at han og Sp i likhet med Bøhler vektlegger «vanlige folk». Eller som det nå heter fra Sp: «Vanlige arbeidsfolk». Vi får vel kanskje regne med det ikke er underbetalte polske jordbærplukkere han da tenker på.

Vil Bøhler-trekket lykkes? Ja, det kan det vel. Bøhler er kjent, han har grep om fortellingen, og har en solid posisjon i dalen han åpenbart er glad i. For Ap-leder Støre, som opplever utmeldinger og overganger på nær sagt alle bauer og kanter om dagen, er dette enda et dask på kjaken.

Det er lett å skjønne Ap-folks forbitrelse over at en mann som har fått sin lønn og tillit fra partiet i en mannsalder melder overgang til det som en gang var klassefienden blant husmenn, arbeidsfolk og husmødre på Grorud. Som den sjokkerte Steinar Saghaug sier: «Jeg ville aldri kjøpe en bruktsykkel en gang av denne mannen!» Et spesielt elegant farvel til en gammel venn og kamerat er det kanskje ikke.

Men for Vedum er det selvsagt et scoop. Og den en gang revolusjonære Bøhler kan fortsette ufortrødent videre på sin livsoppgave. Han gir seg nemlig aldri. Aldri.

Publisert: 01.10.20 kl. 12:31 Oppdatert: 01.10.20 kl. 12:50