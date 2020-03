STØTTENDE KLEM: Pete Buttigieg fikk en varm klem av ektemannen Chasten Buttigieg da han takket for seg i demokratenes nominasjonskamp. Foto: Michael Caterina / Reuters

Kommentar

Mens leken var god...

NEW YORK (VG) Pete Buttigieg (38) har trukket seg fra demokratenes nominasjonskamp. Det er gode nyheter for Joe Biden.

Oppdatert nå nettopp

Buttgieg unnlot å gi sin anbefaling til noen av konkurrentene sine da han trakk seg fra demokratenes nominasjonskamp ved 2.30-tiden natt til mandag norsk tid.

Det trengte han heller ikke. Det er opplagt at det er Joe Biden, og ikke Bernie Sanders, som tjener på at den populære ordføreren fra Indiana nå frigjør sine velgere til å stemme på andre.

les også Pete Buttigieg trekker seg fra presidentkampen

Nominasjonsvalget i South Carolina i helgen har kastet nesten totalt om på demokratenes valgkamp. Inntil lørdag var Buttigieg den største utfordreren til favoritten Sanders.

Den unge krigsveteranen og borgermesteren vant det første valget i Iowa og hadde fortsatt flere delegater bak seg enn Sanders etter det neste valget i New Hampshire.

De overraskende gode resultatene gjorde at en rekke tunge aktører og donorer begynte å støtte ham som den moderate kandidaten de håpet kunne slå den mer radikale Sanders. De fleste var i ferd med å gi opp Biden. Mangemilliardæren Michael Bloomberg, som ikke kaster seg inn i kampen før på Super-Tirsdag i morgen, ble regnet som Buttigieg største utfordrer.

Men Bidens styrkedemonstrasjon i South Carolina lørdag, gjorde at de fleste nå anser ham for den eneste som kan slå Sanders. Biden har åtte år med visepresidenterfaring. Han har appell blant den viktige demografiske gruppen afrikansk-amerikanerne.

Det er ventet at de som ellers ville ha stemt på Buttigieg nå vil samle seg bak Biden i stedet.

Les også: Dette er supertirsdag

Buttigieg var historisk ved at han var den første åpne homofile som har klart å organisere en større presidentkampanje og vinne et primærvalg. Han er også den første som har gått direkte fra et verv som ordfører til en seriøs kampanje for å bli president.

Om Buttigiegs tilhengere var skuffet i natt, kan de trøste seg med at han har fremtiden foran seg. Med sine 38 år er han under halvparten så gammel som favoritter som Biden og Sanders. Og det er fortsatt åtte presidentvalg son gjenstår før han er like gammel som Trump var, da han ble valgt i 2016.

Noe tilhengerne hans også åpenbart mente, da de under avslutningstalen i natt ropte et taktfast «2024! 2014!»

Publisert: 02.03.20 kl. 04:56 Oppdatert: 02.03.20 kl. 05:30

Les også

Fra andre aviser