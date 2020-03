BEKYMRET: – Når færre unge enn før tror de vil få et lykkelig liv og flere unge sier de er ensomme synes jeg vi bør stoppe opp og tenke oss om, skriver Siri Knudsen (15).

«25 under 25»: – Vi kan ikke sette ungdommenes psykiske helse på vent

Flere og flere unge blir psykisk syke. Likevel er helsesøster på skolen bare tilgjengelig en halv dag i uken. Når skal vi ta problemet på alvor og innføre tiltak som hjelper?

SIRI KNUDSEN (15), 2. nestleder i Unge Høyre og juniorkonsulent i Digital-Kompetanse

Jeg har vokst opp med smarttelefoner, touch-klokker og tablets. Jeg har tatt det som en selvfølge at jeg kan sende snap til noen på andre siden av jorden og bestille klær fra Kina.

Teknologien utvikler seg hele tiden uten stans og vi får stadig enklere tilgang til informasjon. Jeg kan se verdensnyheter med et klikk på telefonen. Få løpende oppdateringer på børs, klimautfordringer, corona-virus og en krig som aldri ser ut til å ta slutt i Syria. Det kommer også en stadig strøm av tynne, brune kropper med sponset bikinier som leker på et hotell eller en strand.

74 prosent av ungdommer i dag scroller ned på Instagram og ser disse sponsede innleggene. Influensere som skal gi oss dårlig samvittighet samtidig som de pusher et produkt eller en treningsform. Uansett om det er reklame for proteinpulver eller EF-språkreise så legger det igjen et inntrykk hos oss unge. I dag utsettes unge for et altfor stort press fra sosiale medier og media generelt.

les også «25 under 25»: – Har det klikka for denne generasjonen?

Når færre unge enn før tror de vil få et lykkelig liv og flere unge sier de er ensomme synes jeg vi bør stoppe opp og tenke oss om. Er det sosiale medier, skole og utdanning, idrett eller forventninger av foreldregenerasjonen som fører til at stadig flere unge sliter? Kanskje er det akkurat dette samfunnet vi unge er nødt til å venne oss til? Eller kan vi ta kontroll og konkludere med at utviklingen har gått i feil retning?

Jeg synes det er så trist å vite at ​andelen jenter mellom 15 og 20 år som blir diagnostisert med en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.

Det er ikke likt å vokse opp i dag som for 40 år siden. Vi har internett, som vi unge forøvrig er eksperter på. Jeg fikk for eksempel min første telefon som syvåring. Hvert år kommer det ny sesong av «Ex on the Beach», «Paradise Hotel» og «Love Island», som en haug av ungdommer ser på. Der folk i aldersgruppen 20-26 kaller hverandre “stygge, feite og bleike”, lager drama og kaster ting på hverandre.

For å finne kjærligheten kan vi bare swipe til høyre og venstre på en app og «adde» tilfeldige folk på snapchat. Mange knekker koden og lever godt av sponsorater, Tik tok, vlogg og Instagram-innlegg. Resten sitter igjen med ødelagt selvbilde og et forvirret inntrykk av verden. Er dette det nye Norge? Er det dette vi skal leve av etter olja?

les også «25 under 25»: – Nye «Paradise Hotel» er direkte skuffende!

Forskerne klør seg i hodet. De har ennå ikke funnet en konkret årsak til at mange unge sliter mer psykisk nå enn før. Vi kan ikke sette ungdommenes helse på vent. Spesielt ikke når det gjelder psykisk helse. Vi kan ikke si at «ting tar tid» til de unge som sliter, og se på hva som skjer når vi blir teppebombet av en forvirret verden. Vi er for gode til å være forsøkskaniner i et spill vi ikke har sett maken til i historien. Vi trenger hjelp og vi trenger hjelp nå. Vi har ikke råd til å miste noen.

Det er vi unge som lever i dag som skal bygge Norge. Jeg tror vi alle har sett noen som har slitt lenge. Kanskje noen som ikke selv vil innse at de trenger hjelp. Det er ganske mange av oss i skolealder. Mange som synes det er vanskelig å be om hjelp fordi vi vil mestre alt. Vi vil være flinke, få gode karakterer. Få en god jobb og på sikt stifte familie og bidra til at verden kan bli bedre. Når vi endelig har kvinnet oss opp til å be om hjelp, etter mange møter med veggen, treffer realiteten oss så mye hardere; helsesøster er bare tilgjengelig kontoret annenhver tirsdag.

I valgkampen 2021 håper jeg så inderlig at jeg ser psykisk helse som en av hjertesakene til hvert eneste parti. For om noen år skal Norge bestå av oss ungdommer, da kan vi ikke ta sjansen på å ikke hjelpe. Politikken som blir diskutert på Stortinget, fylkeshus og kommunestyrer hjelper ikke hvis ikke de mørke tallene blir lyse.

