Virus- og tillitskrise

KRISELEDER: President Donald Trump snakker om coronaviruset på en av sine daglige pressekonferanser i Det hvite hus. Visepresident Mike Pence er tilhører. Foto: Alex Brandon / AP

USA er hardest rammet av corona. I påskehelgen passerte USA Italia i antall døde som følge av covid-19. Mer enn 20 600 amerikanere har mistet livet.

Åtte av ti amerikanere sier i en meningsmåling foretatt av SSRS for CNN at de frykter at det verste fortsatt gjenstår. Bare 41 prosent synes de føderale myndigheter har håndtert krisen på en god måte. Nesten halvparten av dødsfallene så langt har skjedd i New York. I andre deler av landet frykter innbyggerne lignende tilstander. Det er vondt og uvirkelig å se bilder av massegraver på en øy utenfor bydelen Bronx.

I katastrofer som dette er det avgjørende at innbyggerne har tillit til at politiske ledere gir korrekt informasjon og iverksetter nødvendige tiltak. Effektiv krisehåndtering er avhengig av at folk har tillit til at myndighetene gjør sitt beste for å beskytte dem. Meningsmålinger de siste ukene viser økende oppslutning om den politiske ledelse i mange kriserammede land, blant annet i Norge. Det er bred forståelse for den politikk som føres, selv når tiltakene er inngripende og kostbare. I USA er befolkningen splittet i to omlag like store deler i synet på president Donald Trumps krisehåndtering.

Den amerikanske statsviter og forfatter Francis Fukuyama skriver i tidsskriftet The Atlantic om at det aller viktigste i en slik krise er at folk har tillit til sine ledere. Tillit bygger på to grunnsteiner. Borgerne må ha tillit til at myndighetene har ekspertise, kunnskap og kapasitet til å treffe gode beslutninger. De må i tillegg ha tillit til den utøvende makt, i USAs tilfelle presidenten.

USA er ikke det eneste landet som handlet sent, eller som manglet virustester, respiratorer og smittevernutstyr. Men en tragisk konsekvens av dyp politisk splittelse og tillitssvikt er at muligheten til å sette inn en effektiv nasjonal respons blir svekket. I stedet blir det en kamp mellom delstater og føderale myndigheter. Samtidig fortsetter en bitter partisk strid og skyldfordeling i Washington, D.C. Vi er vitne til en amerikansk tragedie.

Donald Trump bruker ofte sine daglige corona-pressekonferanser til å hetse motstandere og media, slik han har for vane. Han snakker til de vel 40 prosent av amerikanere som støtter ham uansett. Mange av hans tilhengere er dypt skeptiske til faglig ekspertise og føderale myndigheter, på grunn av alle konspirasjonsteoriene om den “dype stat” som motarbeider Trump. I den andre halvdel av befolkningen er tilliten til presidenten fra før svært lav.

Dette var VGs leder 13. april 2020.

Foto: Alex Brandon / AP

