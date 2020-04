Kommentar

Tenk å ha til jobb å klemme, tørke og trøste nå

Av Astrid Meland

ÅPENT ETTER FEM UKER: Endelig kunne de ansatte ta imot barna igjen i Strekkoden barnehage i Oslo. I hele landet åpnes barnehagene i dag. Noen barn kommer også senere i uken. Foto: Helge Mikalsen

Det har de barnehageansatte. De kan ikke gjemme seg bak en skjerm eller en glassplate.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag har de barnehageansatte tatt imot oss med åpne armer rundt om i Norge.

- En lykke å se barna igjen, sier Liv Engebretsen, leder ved Strekkoden barnehage til VG.

Ansatte har nok også møtt en del bekymrede foreldre. Og de har snakket med mange som velger å holde barna hjemme.

De kan berolige. For barna tåler dette viruset aller best. Norske leger sier til og med at flere barn havner på sykehus med influensa og andre virus, enn med corona.

Men hva med de ansatte selv?

De er nok også engstelige for å få corona, som alle oss andre. Mange har familiemedlemmer i en risikogruppe. Eller de er kanskje i en selv.

Sykdommen skremmer. Derfor blir vi mer takknemlige for alle dem som står på og holder samfunnsmaskineriet i gang.

Sykepleierne som har dratt til Italia og skriver dagbok i VG, imponerer meg. Og folk som jobber i butikk med køer av hamstrende kunder, vet jeg har måtte tåle kjeft og har hatt det tøft.

Det er nok ingen trøst, men de trenger i alle fall ikke å ha kundene sine på fanget, kose, trøste, tørke og vaske dem.

Det må de barnehageansatte.

I den lille, faste gruppen med barn hver ansatt har ansvaret for nå, skal de opptre omtrent som en familie, altså ikke med de samme reglene om avstand.

Det virker fornuftig. Dette er utarbeidet må være laget av noen som har greie på barn.

Regler som er umulige å følge, ville ødelagt hele åpningen.

For det som er helt sikkert, er at barn blir snørrete og at de ikke klarer å huske på alle forskriftene om vask, avstand og hosting på egen hånd.

Det er de barnehageansatte som må passe på. Det skal de ha en stor takk for!

Den siste eposten jeg fikk før helgen fra min barnhage, kom vel i ni-tiden på fredag kveld.

Barnehageeierne har hatt to arbeidsdager på å forberede seg etter at veilederen fra ekspertene kom på ettermiddagen onsdag i forrige uke.

De var ikke nok. De måtte ta helgen til hjelp.

Nå er uteområder sperret av og barnehagen delt opp. Antibac er skrudd opp. Vaskere er skaffet. Det er laget rutiner for leketøysvask, klesvask, håndvask.

Og antakelig kommer dette til å gå bra.

Det som gjør åpningen forsvarlig, er ikke bare at barna tåler corona, men også det at de ikke ses som sentrale for spredning av smitten.

Det er mye vi ikke vet, men vi vet at barn er rene smittemotorer for eksempel for influensa og andre virussykdommer.

Det er de ikke her.

Men det må være med en slags skrekkblandet fryd også for de voksne nå som barna kommer tilbake. Alle har gledet seg til litt normalitet igjen. Barna jubler.

Men det betyr også en hverdag hvor man er mer utsatt for smitte enn hjemme.

For alle oss på hjemmekontorene, er det mye som blir enklere nå.

Vi håper inderlig at det går bra på barnehagen og.

For som kjent er barna aldri søtere enn når de sover og vinker farvel på vei inn i en barnehage.

