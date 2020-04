Leder

Den kongelige presidenten

Av VG Leder

Foto: Tegning: Roar Hagen

Det er blitt noe av en rutine for verden utenfor USA: Å våkne til nye oppsiktsvekkende og til tider skremmende utspill fra president Donald Trump.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

En dag har han uttalt seg som om han ikke skjønner forskjellen på coronaviruset og antibiotikaresistente bakterier.

En annen dag vil han kutte støtten til Verdens helseorganisasjon, midt oppe i den globale pandemien. Og stadig oftere har utspillene autoritære trekk.

Forleden hevdet han at han som president innehar «den totale autoritet» og kunne overprøve den enkelte delstatsguvernørs avgjørelser om når smittetiltakene kan oppheves. Natt til torsdag truet han med å oppløse Kongressen for å tvinge gjennom utnevnelse av nye dommere. Et slikt grep er hjemlet i grunnloven, men har aldri vært tatt i bruk i landets historie.

Amerikanerne liker å si om sitt tokammersystem at det «ble skapt av genier så det kan opereres av idioter». Grunnlovsfedrene fryktet det eneveldige kongedømme mest av alt og utviklet derfor sin idé om «checks and balances» som skulle sikre at de forskjellige grenene av statsmakten kan kontrollere og begrense hverandre.

Kombinert med en langt større skepsis til føderale myndigheter enn det man finner i Europa har dette gitt den enkelte delstat i føderasjonen stor grad av selvstyre. Tradisjonelt har det vært republikanerne som har vært mest opptatt av å begrense Washingtons makt og innflytelse. Men under Trump har det snudd. Han opptrer nå mer «kongelig» enn noen president i moderne tid.

Trump ble nødt til å rygge ut av påstanden om sin totale makt over guvernørene, riktig nok ved antyde at det var ham som ga dem mandat til å treffe de avgjørelser de selv mener er best. Og selv republikanerne i begge kamrene lydig har fulgt presidenten i det meste så langt, kan trusselen om oppløsning av kongressen være den store styrkeprøven på om «idiotene» er i stand til å operere systemet de har arvet fra «geniene».

For i virkeligheten er alle demokratiske systemer feilbarlige, og historien er full av eksempler på hvordan autoritære ledere har tiltatt seg mer makt enn sunt er, når krisene inntreffer. Vi har imidlertid tro på at det amerikanske systemet er solid nok til å stå imot ethvert forsøk på å gjeninnføre eneveldig makt over folket.

Publisert: 16.04.20 kl. 13:53

