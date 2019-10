MR-FORKJEMPER? – Vi kan ikke godta en verden der undertrykkende regimer som Maduros Venezuela setter standarden for menneskerettighetsagendaen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ariana Cubillos / AP

Debatt

En helt absurd kandidat

Om noen dager vil FNs medlemsland velge nye medlemmer til FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC). Tro det eller ei: Nicolas Maduros venezuelanske regime er kandidat.

SONIA ZAPATA, advokat og representant for The Norwegian-Venezuelan Justice Alliance

Ingen kan i dag benekte at det skjer alvorlige menneskerettighetsbrudd i Venezuela. En rapport som ble gitt ut av FNs høykommissær for menneskerettigheter i juli i år, dokumenterte blant annet minst 6000 drap under såkalte sikkerhetsoperasjoner (bare siden januar 2018) i tillegg til vilkårlig internering, politisk forfølgelse og andre overgrep. Vi har sett mange nyheter og videoer av grusomheter begått av venezuelansk militære, inkludert lastebiler som kjører over demonstranter, tjenestemenn som skyter direkte hodeskudd, tåregass og bensinbomber og dødsskvadroner på motorsykler. Tidligere i år så vi også hvordan Maduro aktivt blokkerte lastebiler fra Colombia fulle av sårt tiltrengt mat og medisiner.

Derfor er det umulig å forsvare at et regime som kan påføre sine egne mennesker så mye lidelse og som er ansett av store deler av verdenssamfunnet som et de facto diktatur, kan kvalifisere som kandidat og eventuelt bli valgt som medlem av verdens største multilaterale organisasjon for menneskerettigheter.

Sonia Zapata. Foto: PRIVAT

Tanken blir enda mer absurd hvis man betrakter resolusjonen som ble gitt av rådet selv i slutten av september, hvor det ble besluttet å sende en delegasjon til Venezuela for å observere menneskerettighetsbrudd.

Det er vanskelig å forstå og forestille seg at en stat som har vært gjenstand for et slikt tiltak snart kan delta som medlem i det samme rådet som beordret tiltaket. Hva er galt med systemet?

Menneskerettighetsrådet er et mellomstatlig organ i FNs systemet og består av 47 medlemsland. Medlemmene velges av flertallet av medlemmene i FNs generalforsamling gjennom direkte og hemmelig avstemning. Landene er nominert av sine regionale grupper.

Når det gjelder kvalifikasjoner for valgbarhet, sier resolusjon ganske enkelt at rådet skal ta hensyn til kandidatlandenes « bidrag til å fremme og beskytte menneskerettigheter, samt frivillige løfter og forpliktelser i denne forbindelse ». Bortsett fra denne ulne uttalelsen, finnes det ikke en spesifikk liste over valgbarhetskrav.

En Genève-basert NGO, ISHR, som har som et av sine mål å styrke åpenheten i valgprosessen til UNHRC forbereder «score cards» for dette formålet. Av de 15 kriteriene som ISHR brukte for det kommende valget når det gjelder krav til valgbarhet, oppfylte ikke Venezuela 14 av disse kriteriene.

Fraværet av formelle og håndhevede krav til valgbarhet resulterer i at land med en svært kritikkverdig menneskerettighetshistorikk som Kina, Saudi-Arabia, Cuba, Sudan og Venezuela har sittet i rådet i årevis. Dette har naturlig nok kraftig redusert Menneskerettighetsrådets troverdighet. Slik har det vært i mange år.

I tillegg til mangelen på spesifikke kvalifikasjonskrav, innebærer det faktum at avstemningen er hemmelig at stater kan velge ikke-kvalifiserte land uten frykt for å bli kritisert. FNs medlemsland kan derfor gjemme seg bak denne stemmehemmeligheten for handelsgunst med undertrykkende regimer i bytte mot andre goder. Land kan stille som kandidat uten konkurranse fordi gruppen nominerer det eksakte antallet land som kreves for å fylle rådets ledige stillinger. Dette begrenser valgene og garanterer valget av de eneste kandidatene som er fremmet uavhengig av deres dårlige historikk. Dette er hva som skjer nå i tilfellet Venezuela.

Neste valg finner sted om noen dager og bare to medlemmer vil bli ledige for gruppen Latin-Amerika/Karibien. Inntil forrige uke hadde bare Venezuela og Brasil fremmet sitt kandidatur. I mangel av flere kandidater var det sannsynlig at Venezuela ble valgt. Forrige uke kunngjorde Costa Rica sitt kandidatur etter oppfordring fra den tidligere nobelprisvinneren Oscar Arias Cardenas om å stoppe valget av Venezuela. Costa Ricas utspill er veldig gode nyheter, da det bør føre til at Venezuela blir utelatt.

For å bli valgt kreves et flertall av stemmene (97). Vi har sett land med svært dårlig omdømme oppnå mer enn 100 stemmer ved tidligere valg. Menneskerettighetsorganisasjoner arbeider for å unngå dette, med FN Watch og Human Rights Watch i førersetet. I Norge samarbeider The Norwegian Venezuelan Justice Alliance med forskjellige aktører over hele verden for å bidra til at Venezuela ikke blir valgt. Vår oppfordring går til alle FNs demokratiske stater, inkludert Norge og alle menneskerettighetsaktivister, om å stå med samlet røst for å stoppe et regime som Maduros fra å bli medlem av rådet.

Vi kan ikke lenger godta en verden der undertrykkende regimer setter standarden for menneskerettighetsagendaen.

