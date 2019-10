IKKE SI KINA: Generalsekretær Jens Stoltenberg vil at NATO-landene skal skjerpe kravene til digital sikkerhet, men han nevner ikke Kina eller Huawei. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

NATO skjerper 5G krav

BRUSSEL (VG) Kina og Huawei nevnes ikke én gang, men er det alle tenker på når NATO nå skjerper kravene for digital sikkerhet.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at selv om sivil infrastruktur er et nasjonalt anliggende angår det også NATO. De allierte trenger sikker og trygg infrastruktur. I dag er dette et tema på alliansens forsvarsministermøte.

Alle allierte forventes å gjennomføre en grundig risikovurdering av sine telekommunikasjonssystemer, i forhold til cybertrusler. Og så kommer det sentrale punktet: De skal også vurdere konsekvensene av utenlandsk eierskap, kontroll eller direkte investeringer.

USA har i lang tid presset sine allierte i Europa om å sky kinesiske Huawei, verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr, når de inngår kontrakter om å bygge ut 5G nett. USA frykter at Kina kan bruke 5G som en trojansk hest i vestlige samfunn, altså som et verktøy for digital spionasje.

Både Kina og Huawei avviser alle slike beskyldninger og bekymringer. Flere europeiske land nøler også med å utelukke Huawei, som lenge har levert utstyr til deres 4G nett. De mener det er mulig å lage 5G systemer som er sikre nok til å hindre misbruk.

Splittelsen mellom USA og store europeiske allierte er alvorlig. I ytterste instans kan USA komme til å holde tilbake viktig informasjon fra europeiske allierte, hvis de anser at deres telekommunikasjonssystemer er usikre.

Artikkel 3 i NATO-traktaten forplikter medlemslandene, individuelt og kollektivt, til å opprettholde og utvikle evnen til å motstå et væpnet angrep. I dag kan dette være cyberangrep. Åpne og demokratiske samfunn må beskytte seg mot hybride trusler. 5G er et stort teknologisk sprang, som ikke er uten betydelig risiko. Vi kan bli mer sårbare.

-Dette vil forme alle sider av det moderne samfunn. Det er viktig også for militære operasjoner. Vi trenger trygge og sikre 5G nettverk. Det skal være sikkert i fred, kriser og konflikt. Det skal ikke kunne brukes til å spionere eller blokkere. Derfor må vi oppdatere retningslinjene og sette minstekrav, sier Stoltenberg.

Han sier det handler om å styrke samfunnets motstandsdyktighet. Det innebærer å sikre kritisk infrastruktur. NATOs retningslinjer blir nå oppdatert for å inkludere 5G.Medlemslandene skal ha på plass solide løsninger hvis det oppstår brudd eller forstyrrelser. I en krise skal nasjonale myndigheter ha prioritert adgang til nettverkene. De skal planer for skadebegrensning og informasjonsdeling.

NATO-landene oppfordres altså til å vurdere risikoen ved utenlandske eierskap til kritisk infrastruktur. Det er et paradoks at NATO-landene, som var lenge var ledende i teknologiutvikling sivilt og militært, ikke selv har det som behøves for bygge ut 5G nettverk. De må i stedet handle utenfor alliansen, hos svenske Ericsson, finske Nokia eller kinesiske Huawei. Huawei er den største globale aktør på dette markedet, men også det kontroversielle valg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til VG at den norske sikkerhetsloven, som trådte i kraft ved nyttår, pålegger alle aktører å ivareta sikkerheten. Han mener NATO krav allerede er godt ivaretatt i Norge. Men det er fortsatt opp til selskapene å velge leverandør av komponenter til 5G. Telia valgte nylig Ericsson, mens Telenor ennå ikke har kunngjort sitt valg.

Det store utenrikspolitiske tema i Washington, D.C. er forholdet til Kina. Rivaliseringen pågår på alle fronter, inkl.

udert handel, teknologi og sikkerhetspolitikk. Bare USA har et større militærbudsjett enn Kina. Samtidig er Kina blitt Tysklands største handelspartner og for EU landene samlet er bare USA større.

Når alle er opptatt av Kina trenger også NATO å utvikle en strategi for hvordan alliansen skal forholde seg til den nye supermakten. Slaget om 5G er bare et varsel om hva som vil komme. Kina vil bli et viktig tema når stats- og regjeringssjefene i NATO møtes i desember. Det vil USA sørge for.

