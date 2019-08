Foto: Roar Hagen

Halve Norge er blitt ny

72 kommuner er borte. Antall fylker er halvert. Halvparten av oss skal for første gang stemme i en kommune eller fylke som er helt ny.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Hørt om Stad, Kinn, Heim, Fjord og Alver? Ikke det, nei. Det er bare noen av de splitter nye kommunene som ser dagens lys når nyttårsrakettene går i været. Mange velgere får tjuvstarte på livet som ny kommune når de går til stemmeurnene om knappe to uker. For selv om de har havnet i skyggen av bompenger og regjeringskrise, er det et spesielt valg for de mange kommunene og fylkene som er blitt sammenslått, enten det har skjedd frivillig eller ved tvang.

For mange betyr valgdagen noe spesielt. For noen er det en høytidsstund å ta på seg finstasen for å avgi sin stemme. Men hvor mange vil gå til stemmeurnene i nye Viken fylke med den samme andakt? Får velgerne like mye hjertebank når kommunen heter Midt-Telemark, og ikke Sauherad eller Bø?

De nye kommunene og fylkene har svært forskjellig utgangspunkt for å bygge en ny identitet. Det er lettere å gå til valg som en ny enhet i Agder og Trøndelag enn i nyskapningen Viken. Verst er det kanskje i Troms og Finnmark, der folket har vendt tommelen ned og flere partier går til valg på å reversere hele greia. Hva er sjansen for å få motiverte politikere når man er mest opptatt av at dette ikke skal lykkes?

Mye er blitt sagt og skrevet om kommunereformen. Om ikke annet kan vi være enig om at den er gull for alle som elsket o-fagstimene på skolen. Vi har blant annet fått 47 nye kommuner å pugge. Der de fleste sammenslåtte kommuner velger å bruke ett av de etablerte kommunenavnene, har noen få valgt å starte med blanke ark og et navn som «rein og ubrukt står». Det er ikke ulogisk at Eid og Selje er blitt til Stad kommune, oppkalt etter den mer berømte halvøya og det værharde havstykket utenfor. For lokalkjente gir det mening at Alver har steget opp av de gamle kommunene Lindås, Radøy og Meland i Nordhordland.

Men tenker du deg til nye Fjord kommune, er det slett ikke selvforklarende at du skal dra til Stordal og Norddal. Ifølge ordføreren er navnet valgt for å lokke til seg turister som søker etter fagre, norske fjorder på google. Språkrådet var imidlertid ikke like imponert. De mente kommunen burde valgt et mer spesifikt navn. Heim kommune, derimot, slapp unna Språkrådets aldri hvilende kritiske blikk. Hemne, Halsa og Snillfjord har med det gamle navnet Heim fått Norges kanskje koseligste kommunenavn. For alle lengter vi litt heim iblant.

Identitet er vanskelige greier. Ofte henger de geografiske skillelinjene i lenge etter at kommunegrensene er endret på papiret. Fortsatt er de mange kommunesammenslåingene fra 1964 merkbare i lokalpolitikken. I mang et kommunestyre er det litt sånn: Si meg hva du stemmer og jeg skal si deg hvilken grend du kommer fra. Eller motsatt.

Situasjonen er en annen når en liten kommune slår seg sammen med en stor. Den gjengse innbygger i Trondheim vil merke fint lite til at kommunen blir slått sammen med Klæbu. For lille Klæbu, derimot, kan det nesten oppleves som at kommunen slutter å eksistere. Navnet forsvinner, rådhuset fraflyttes og de kan ende opp som en slags bydel i Trondheim. Det er en overgang for en kommune som har hatt sin egen ordfører og et helt kommunestyre å bli tilstrekkelig sett og hørt videre.

Et av spenningsmomentene ved dette valget er om folk i nykommunene vil stemme etter parti eller geografi. Det kan vi få se interessante eksempler på der flere av de sttende ordførerne går til valg. En av de kommunene som virkelig er blitt større med denne reformen, er nye Ålesund. Der stiller sittende Ap-ordfører i Ålesund til valg. Det gjør også Høyre-ordføreren i Skodje, som er en av de fem kommunene i den nye storkommunen.

Dette vil settes ytterligere på spissen i nye Ørland, der regjeringen måtte bruke tvang mot de to kranglefantene. Ørland og Bjugn har alltid vært naboer og erkerivaler, og alltid kjeklet om hvem som skal ha hva. Når begge de sittende ordførerne tar gjenvalg, blir det spennende å se hvem som trekker det lengste strået: Høyre-ordføreren i Ørland eller Ap-ordføreren i Bjugn? Det kan bli et vanskelig valg for såvel lokalpatrioter som for partikaniner.

