Litt slemt, NRK

Men er det sleipt nok?

De kalte henne «Nora Emilie Alsaker». Det var etter nyttår en gang NRK opprettet den falske profilen på Instagram. Den søte, unge Senterparti-tilhengeren sa hun snart skulle begynne på Lillestrøm videregående. Hun skulle bare bli frisk først, etter et hyene-bitt i Sør-Afrika.

I mellomtiden ble hun venn med elever på skolen. Ifølge NRK-programleder Andreas Wahl syntes mange gutter hun var søt.

– Det vet vi fordi vi har sittet på andre siden og chattet med dere, sa han da han avslørte jukset for ungdommene.

Elevene lo godt av den avsløringen. Men kanskje satte noen latteren i halsen? For tenk om det var deg som chattet. Det er en litt ubehagelig tanke.

«Nora Emilie» la ut bilde av seg selv med Trygve Slagsvold Vedum-skjorte. Hun skrev om hvor glad hun var i dyrene. At hun nesten ikke spiste kjøtt. Og at hun støttet Senterpartiet.

Altså helt fjernt.

Poenget var godt. Nemlig å sjekke hvordan man kan manipulere et valg med falske nyheter. NRK bestemte seg for å prøve å øke oppslutningen til det partiet som var minst i forrige skolevalg, Senterpartiet.

Jeg har ikke oversikt over hvor langt NRK har gått, og vet hvor manipulerende de har vært. Først i november får vi se det ferdige resultatet på «Folkeopplysningen».

Men det materialet som ikke er slettet, skal det en del til å bli lurt av. På den falske siden «Klimastreik Lillestrøm» forteller for eksempel blogger Kristine Ullebø at man må stemme Senterpartiet for å ta vare på ulven.

Det er troskyldig. Vi har for lav tiltro til elevene, om vi tror dette fører til varig skade og desillusjon hos unge førstegangsvelgere. De tåler dette.

Stort sett er det folk over middagshøyden som blir lurt på internett. Og nå vet ungdommene uansett at dette var tull.

NRK vedgår da også at flere luktet lunten og avslørte lureriet. Men samtidig klarte å manipulere elever, hevder de.

Og det får vi jo nesten håpe, etter alt dette styret.

Senterpartiet gikk da også frem i skolevalget, med 3,1 prosent av stemmene, opp fra 2,1 prosent ved sist valg.

Det er fortsatt veldig lite. Og ikke mer en man kan forvente av et parti som for tiden er i voldsom vekst.

Lurte de noen? Var NRK utspekulert nok?

Det er i alle fall rimelig bortkastet å lure unge gutter og smøre falskt blod på kattelik, om det elevene sitter igjen med er at falske nyheter er enkel match.

