Foto: Roar Hagen

Kommentar

Italienske tilstander i Nordens Paris

SV er like stort som Arbeiderpartiet, og Høyre mindre enn partiene som kjemper innbitt mot bompenger. I Tromsø er begge styringspartiene i trøbbel.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Det går mot en lang valgnatt i Tromsø. For øyeblikket er det vanskelig å se en vei ut av det politiske kaoset som avtegner seg. De to «store» partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, er historisk svake. Fattige syv prosentpoeng skiller de seks største partiene i Tromsø. Som iTromsøs politiske redaktør Martin Lægland oppsummerte det tidligere i høst: Det finnes ikke lenger noen «ørn» blant partiene, kun et mylder av stormåser.

På en fersk måling som Respons har utført for VG og iTromsø, er et rekordsterkt SV på 16,1 prosent nesten like stor som Ap på 16,9 prosent. Det er et tydelig rødgrønt flertall med Ap, SV, Rødt og MDG, men vil åpenbart bryte ut krig om hvem som får ordføreren. Rødt har allerede pekt på SVs erfarne Pål Julius Skogholt. Godt hjulpet av den ferske nestlederen Torgeir Knag Fylkesnes har SV gjort en svært god valgkamp i nord. Men vil Ap finne seg i ydmykelsen å la SV få ordføreren i ishavsbyen?

Men om Tromsø Ap sliter med å samle laget, kan de trøste seg med at Høyre befinner seg på enda dypere vann. Tromsø Høyre trenger hjelp fra Taubåtkompaniet for å samle de borgerlige partiene.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger stiller ikke til valg i Tromsø, men til gjengjeld har byen fått to partier som har gjort kampen mot bompenger til sin hovedsak. Frp har sagt at de ikke vil støtte en ordfører som går for bymiljøpakke. I tillegg har den populære Frp-utbryteren Jan Blomseth laget sitt helt eget parti, Nei til bompenger i Tromsø. Til sammen har de to partiene 17,8 prosent av velgerne i ryggen. Det er godt gjort i en by som ikke har bompenger i det hele tatt.

For å gjøre forvirringen total, kan det legges til at det ikke akkurat er et hjertelig forhold mellom de to bompengemotstanderne. Skal Høyre nappe ordføreren, er de sannsynligvis avhengig av støtte fra disse to, et Venstre som har som sin viktigste sak å innføre bompenger og et Senterparti som leker «Prinsesse Vilikke – si hvem de støtter». Senterpartiet ligger an til å nær femdoble sin oppslutning i Tromsø. Det er en mager trøst at partiets frontfigur i Troms, Sandra Borch, ofte tillegges borgerlige sympatier.

Arbeiderpartiet hadde store forventninger til sin ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen. I Tromsø er han en kjendis, både som næringslivsleder, eiendomsutvikler og styregrossist. Han er blant annet æresmedlem i Tromsø Idrettslag for sin innsats for fotballen. Større kan man knapt bli i en norsk by. Men Wilhelmsen har fått erfare som mange politikere før ham at det er kort vei fra å være partiets Messias til å bli et problem. Det å være en dyktig næringslivsleder gjør en ikke automatisk til en dyktig politiker. Flere har uttrykt bekymring for dobbeltroller og habilitet. Medlemskapet i «Gutteklubben Kuken» fremsto plutselig heller ikke så lurt.

«Gunnars fortid» ble for alvor et tema da Dagens Næringsliv fikk tak i Tromsø Aps valgkampstrategi. Lokallaget hadde laget en såkalt SWOT-analyse av partiets styrker og svakheter, muligheter og trusler. Det vakte både oppsikt og grobunn for en del spørsmål at ordførerkandidatens fortid sto oppført som en trussel. Andre ble vel så overrasket over at noen holdt på med SWOT-analyser i 2019. Ingen av delene ble tolket som et sunnhetstegn for Tromsø Aps valgkamp.

Nordlys’ markante politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, mener Høyre og Ap kan takke seg selv for uføret de har havnet i: «Ledende politikere har de siste 20 årene har veket unna de upopulære beslutningene. Nå står byen ved et veiskille, uten en tydelig fremtidsvisjon, og med en skakkjørt kommuneøkonomi». Fjellheim sier det er en unnlatelsessynd at politikerne ikke har tatt tak i byens store transportutfordringer.

Ett er sikkert: Som ordfører med et historisk svakt mandat i ryggen blir det ikke enklere å styre Tromsø med en stødig og uredd hånd.

Publisert: 03.09.19 kl. 19:06







