SVARER JURITZEN: Ingrid Vad Nilsen er direktør i Kirkerådet. Foto: Bo Mathisen

Debatt

Sperregrense for demokratiets skyld

Arve Juritzen, kandidat på Nominasjonskomiteens liste til Oslo bispedømmeråd, skriver i VG 26. august om "Et uærlig kirkevalg".

Nå nettopp







INGRID VAD NILSEN, direktør i Kirkerådet

Det er bra at Juritzen løfter fram denne siden ved valgordningen, som ikke er spesiell for kirken. Det har ikke vært meningen å underkommunisere valgordningen. Ved fylkestingsvalg er det en sperregrense på åtte prosent personlig stemmetall. På stemmeseddelen til fylkestingsvalget står det ikke noe om denne sperregrensen.

Arve Juritzen peker på at det ikke er sikkert at en personstemme i kirkevalget vil telle. Det har han rett i, men her er det ulike hensyn som må vektes mot hverandre. Sperregrensen på minst fem prosent av listens stemmetall har til hensikt å redusere risikoen for at et begrenset antall velgere retter på en systematisk måte for å oppnå et resultat som kan stride mot ønskene til et flertall av velgerne.

les også Et uærlig kirkevalg

les også Kirkevalget: Feil om sperregrense - fare for perverst resultat

Det kreves altså at kandidater må ha oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall for at valgresultatet skal endre rekkefølgen på listen. Dette balanserer hensynet til velgerinnflytelse mot hensynet til å forhindre at små kumuleringsaksjoner får uforholdsmessig påvirkning på valgresultatet.

Valgordningen har lagt vekt på hensynet til de som leverer urettet stemmeseddel, fordi de vil gi sin støtte til nominasjonskomiteens rangering. Uten sperregrense ville det i praksis blitt slik at kun en eneste stemmeseddel med ett kryss ville ha overstyrt de 99 uten. Og det fremstår ikke som et mer ærlig valg.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å gripe sjansen til å påvirke kirkens fremtid. Det gjøres ved å delta i kirkevalget, og avgi stemme på samme tid og sted som kommunevalget. Godt valg!

Publisert: 30.08.19 kl. 12:47







Mer om