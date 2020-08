Kommentar

På hver sin klode

Av Hanne Skartveit

STILTE I HØRING: Sentralbanksjef Øystein Olsen og leder av representantskapet Julie Brodtkorp stilte til høring om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet mandag. Foto: Terje Pedersen

STORTINGET (VG) Julie Brodtkorb og Øystein Olsen befinner seg åpenbart på hver sin klode. Stortingets finanspolitikere kan ikke tro på begge. De må velge en av dem.

Medlemmene i Stortingets finanskomite var godt forberedt under høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Det var Brodtkorb, lederen i representantskapet, som møtte i komiteen først. Representantskapet favner bredt over det politiske spekteret. Og det har hele tiden vært enstemmig i sin kritikk av prosessen rundt ansettelsen av Tangen. Olsen, på sin side, har hele tiden forsvart prosessen. Han er som sentralbanksjef også leder for hovedstyret i Norges Bank, som har ansatt Tangen.

Brodtkorb var beinhard. Punkt for punkt gikk hun gjennom det hun og representantskapet ser som brudd på lover, rutiner og interne etiske prinsipper og regelverk. Hun påpekte problemet med å ha en oljefondsjef som på Oljefondets vegne skal arbeide mot skatteparadiser - samtidig som han selv har verdier tilsvarende steder.

Og ikke minst - hun understreket at det etter representantskapets syn fortsatt ikke er vanntette skott mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. Som det må være, dersom representantskapet skal gi ansettelsesprosessen sitt godkjentstempel.

Kravet fra det politiske miljøet fremtrer som stadig tydeligere: Det holder ikke at risikoen for interessekonflikter mellom Tangens private formuesforhold og Oljefondets investeringer er redusert. Risikoen må være eliminert. Helt borte.

Dette har vært Aps posisjon siden før sommeren. Nå har også Høyre flagget det samme synspunktet. På Politisk kvarter mandag morgen sa lederen i finanskomiteen, Mudassar Kapur:

– For oss er det viktig å si at det ikke skal være interessekonflikter. De skal elimineres, slik representantskapet har tatt til orde for.

Dermed tyder mye på at et flertall i finanskomiteen deler dette synet. Det er er svært alvorlig.

For sentralbanksjefen kan ikke gi en slik forsikring. Han og Norges Bank har brukt uttrykk som «redusere risiko» og «demme opp for interessekonflikter». De siste dagene har han snakket om at interessekonfliktene «for alle praktiske formål» er eliminert. Men på spørsmål i komiteen kunne han ikke svare på hva som eventuelt har skjedd som har gjort at han nå bruker andre ord enn før.

Brodtkorb avfeide det hele, og sa at det er ikke foretatt noen endringer som gjør at Norges Bank kan skjerpe ordbruken på denne måten. Det er de samme fakta som ligger til grunn, uansett hvilke ord Olsen og hans folk velger å bruke.

Tonen ble skjerpet underveis i høringen. Særlig da Olsen fortalte om telefonen han hadde fått fra finansminister Jan Tore Sanner få dager før utnevnelsen av Tangen. Sanner hadde gitt uttrykk for bekymring, men samtidig sagt at det etter loven er opp til Norges Banks hovedstyre å ansette oljefondsjef. Før han avslutningsvis hadde sagt til Olsen at «Nå har jeg gitt uttrykk for min bekymring».

Det er oppsiktsvekkende at Olsen valgte å se fullstendig bort fra finansministerens syn. Særlig når vi vet at han ikke engang hadde orientert Sanner om at det var en forutsetning fra Tangens side at han skulle beholde en stor eierandel i hedgefondet han hadde bygget opp - og at dette var en forutsetning Olsen og hans folk hadde godtatt.

Frps Hans Andreas Limi, som har holdt en ganske dempet tone gjennom denne saken, spurte tørt om det ikke ville vært grunn til enda større bekymring fra finansministerens side dersom han hadde visst dette.

Selv om Norges Bank er uavhengig, og har ansvaret for å ansette oljefondsjef, lever verken banken eller Oljefondet i et vakuum. Tvert om. For å bevare tilliten, må både det politiske Norge og folk flest oppleve at sparepengene våre er under demokratisk kontroll. At de som styrer dem, har en følelse med hva som er gangbart i det norske samfunnet. Når finansministeren uttrykker bekymring, bør det bekymre sentralbanksjefen.

Det er et åpent spørsmål hva som skjer med Olsen dersom finanskomiteen deler Brodtkorb og representantskapets vurderinger. 21. august skal komiteen avgi sin innstilling. Etter planen skal Tangen tiltre i stillingen som oljefondsjef 1. september. Det er knapt med tid. Og det står mye på spill - for noen av Norges mektigste.

Publisert: 10.08.20 kl. 18:15

