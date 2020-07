Les hele Jan Guillous omstridte tekst: Norsk skadefryd fyller innboksen min. Men andre omgang kan bli verre

KRITISK: Forfatter Jan Guillou gikk hardt ut mot Danmark og Norg i en kronikk i går. Foto: Jan Johannessen / Verdens Gang

Dersom denne pandemien oppfører seg som sine lignende forgjengere, kommer andre omgang til å bli verre. Da kommer Norge og Danmark til å bli rammet langt hardere enn Sverige, skriver den svenske forfatteren i dette innlegget.

JAN GUILLOU, forfatter

I mitt kjære tredje hjemland Norge står tydeligvis skadefryden høyt i taket. Jeg får underlige e-poster fra nordmenn som triumferende sammenligner antallet av pandemiske dødsfall i Sverige og Norge. Avsenderne forklarer på den ene side denne dramatiske forskjellen med den umåtelige dyktigheten nordmennene har utvist i kunsten å håndtere det nye, og for all verdens medisinske ekspertise hittil ukjente, coronaviruset covid-19. Og på den annen side hvor ekstremt udugelige og tette i pappen svenskene er.

Jeg har prøvd meg med en del forsiktige innvendinger og alternative forklaringer. For eksempel den store forskjellen mellom norsk og svensk skiferie. I skisesongen bruker nordmenn vinter- og påskeferien til å stå på ski i Norge. Svensker, særlig stockholmere, foretrekker å reise til Alpene. Og danskene står ikke på ski.

I den mest kritiske smitteperioden i Europa i februar og mars var over en million svensker på feriereise. Det burde være en forklaring på hvorfor Stockholm, men ikke Oslo og København, til å begynne med opplevde en så kraftig smittespredning. Kanskje. Hva vet jeg?

Mine norske meningsmotstandere godtar imidlertid ingen annen forklaring på de ulike dødstallene enn norsk intelligens og svensk idioti.

Politikerne i våre skandinaviske naboland har ikke latt sjansen gå fra seg til å understreke sin egen epidemologiske overlegenhet. Som da Norges statsminister Erna Solberg (Høyre) så kyndig vurderte det slik at reiser til og fra Gotland kunne finne sted. Eller da Danmarks statsminister Mette Fredriksen (Socialdemokratiet) godkjente svensker fra Västerbotten, Skåne, Blekinge og Småland.

Men det er naturligvis bare å innrømme det. Hvis landskampen går ut på å telle antall dødsofre, leder våre naboer overlegent i det som antagelig er pandemiens første omgang.

Det innebærer blant mye annet at på det nåværende tidspunkt kan over en million svensker – og snart mange flere – være immune. Og dersom denne pandemien oppfører seg som sine lignende forgjengere, kommer annen omgang til å bli verre. Da kommer Norge og Danmark til å bli rammet langt hardere enn Sverige. Men jeg vet jo like lite om dette som Erna Solberg og Mette Frederiksen.

En annen og mer uttalt politisk skadefryd som fyller opp innboksen min, går ut på å finne så mange dødsfall som mulig innenfor ikke-privatisert eldreomsorg. Det virker som avsenderne med sine talleksempler ønsker å påvise at privatisert eldreomsorg er best, altså at kapitalisme er best.

Slike resonnementer eller bevisføringer bygger på en misforståelse, eventuelt en bevisst feiltolkning.

Å påstå at privatiseringen av eldreomsorgen har en dødelig virkning er ikke det samme som å påstå at offentlig eldreomsorg alltid er bedre enn profittdrevet privatisert omsorg. De aller beste institusjonene for eldre er naturligvis både private og profittdrevne. For det er jo ikke slik at for eksempel de tusenvis av nye dollarmillionærer vi har fått i Sverige de senere årene, kommer til å søke seg til noe annet enn den beste og dyreste tilværelsen i alderdommen. Slik er kapitalismen, og sett fra høyre er det en ønskelig tilstand.

Privatiseringsfanatismen når det gjelder all offentlig virksomhet er en politisk idé som har herjet i Sverige i mer enn tretti år. Selv når privatisering fører til dårligere togtrafikk, apotektjenester, helseomsorg, hjemmehjelp, tannhelsetjenester og ethvert annet område, er det sett fra et høyreideologisk ståsted en ønskelig omveltning.

Og i denne politiske utviklingen er heller ikke sosialdemokratene uskyldige, om noen skulle tro det.

Det «nye sosialdemokratiet» som vokste fram på 80-tallet, ikke bare her i Sverige, satset på «forretningsmessig drift» og luftige ideer om «New Public Management», altså å styre landet som en bedrift, forvandle innbyggerne til «kunder», og på den måten kvitte seg med foreldet ideologisk tankegods om folkehjem og likhet. I 1980 var Sverige verdens mest økonomisk likestilte land. Etter det har utviklingen gått baklengs i rasende fart.

Forretningsmessig drift innen eldreomsorgen betyr kostnadsjakt, billigere personale, dårligere ansettelsesforhold, billigere utstyr og så videre. Vi har fått en ny type sosialdemokrater, slike som ser ut og snakker som Mikael Damberg og som satser på å bruke politikken som springbrett til å gå over i privat næringsliv og bli rike. Tenk bare på forskjellen mellom Tage Erlander og Göran Persson.

Høyere dødelighet innenfor eldreomsorgen er derfor en ubønnhørlig konsekvens av denne politiske forretningsideen. På dette området ligger dessverre Sverige langt foran Norge og Danmark.

Men akkurat den forskjellen vokter våre skadefro naboer seg vel for å vise til.

Teksten er oversatt fra fra svensk av Bård Kranstad. Den stod opprinnelig på trykk i den svenske avisen Aftonbladet, og er gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 20.07.20 kl. 08:59

