Trumps klønete diplomati

President Donald Trump ønsker å kjøpe Grønland, men har fått nei. Hva blir det neste? Svalbard?

Det er lett å le av Trumps klønete diplomati. Danske medier gjør seg lystige på at begrepet «elefant i glassbutikk» har fått en ny betydning nå som presidenten har takket nei til dronning Margrethes invitasjon til offisielt besøk. Fordi Danmark ikke vil selge ham Grønland.

Det er også lett å tenke at uansett hva stakkars Donald gjør, så blir det gærent; det er ille at han kommer, og sannelig er det ille at han uteblir også! I så måte kan det synes som at Trumps kritikere har misforstått like mye som Trump selv. Når det gjelder offisielt besøk, som er regjeringssjefers besøk, eller statsbesøk, som er seremonielle besøk mellom statsoverhoder, handler det ikke om personen i seg selv.

Det er det amerikanske presidentembetet som avlegger en nasjon og nasjonens regjeringssjef eller statsoverhode en offisiell visitt. Derfor oppfattes en avlysning i ellevte time som dypt fornærmende. Å avblåse et planlagt statsbesøk er å forstå som en uvennlig handling, en markering av protest. At Donald Trump ikke forstår dette, overrasker antakelig ingen. Men selv verdens mektigste mann har vel rådgivere som kan noe om diplomatisk protokoll?

Forslaget om å kjøpe Grønland, som slett ikke er til salgs, er komisk nok, men det er et underliggende alvor her som ikke påkaller smilet.

For det første er Trumps diplomatiske ørefik et oppsiktsvekkende signal fra Danmarks hovedallierte. Deres ekstreme lojalitet overfor USA gjorde blant annet at danskene i 2003 brøt med EU-partnerne Frankrike og Tyskland og sluttet seg til amerikanerne i Irak-krigen. Og som den danske avisen Politiken minner om på lederplass: Danmark har mistet flere soldater i Afghanistan enn noe annet land i forhold til sitt folketall. Stort sett overalt USA har bedt om det, har danskene vært på pletten. Takken for dette er at president Trump ydmyker dronning Margrethe og det danske folk.

Det andre er at Grønland også er en påminnelse om kappløpet i nordområdene, og Russland og Kinas posisjonering. Regionen er blitt en storpolitisk kamparena, noe som også kan få konsekvenser for Norge.

Vi trenger å forankre vårt engasjement i fellesskap som ivaretar våre interesser. Danmark har innflytelse gjennom sitt medlemskap i EU og kan direkte påvirke unionens sikkerhetspolitiske agerende i nordområdene. Det er et privilegium Norge ikke har. Hvis amerikanerne fortsetter sin alenegang er det grenser for hvor lenge en liten stat midt i smørøyet kan sitte med skylappene på.

