Nei til flytting

Å flytte Bioteknologirådet nå vil gjøre vår jobb vanskeligere.

OLE FRITHJOF NORHEIM, professor Universitet i Bergen og påtroppende leder i Bioteknologirådet

KRISTIN SOLEM STEINSBEKK, førsteamanuensis NTNU, Trondheim, og påtroppende nestleder i Bioteknologirådet

I en kronikk i VG advarer fire tidligere rådsledere, Kristin Halvorsen, Lars Ødegaard, Werner Hosewinckel Christie og Torleiv Ole Rognum, mot at regjeringen vurderer å flytte Bioteknologirådets sekretariat ut av Oslo-regionen. Det samme har et enstemmig Bioteknologiråd gjort. Bioteknologirådet har et særlig velfungerende sekretariat og rådet står foran nye viktige oppgaver. En utflytting nå vil antagelig medføre at et helt nytt sekretariat må bygges opp.

Som påtroppende ledere av rådet, fraråder også vi en mulig flytting av rådets sekretariat. Statsbygg har beregnet at kostnadene med å flytte sekretariatet vil gi økte utgifter med om lag 20 prosent. Som leder og nestleder for rådet er vi imidlertid enda mer bekymret for at en flytting av sju arbeidsplasser vil gjøre jobben vi er satt til veldig vanskelig.

Bioteknologirådet skal drøfte, gi råd og legger stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner. Akkurat nå pågår politiske prosesser med bioteknologiloven og genteknologiloven, som kan få stor betydning for hvordan teknologiene skal bli brukt i lang tid framover. Som råd er vi helt avhengig av å ha et sekretariat som kan bidra til en bred samfunnsdebatt samt å følge fagfeltet tett.

Når vi som råd tar fatt på en sak, er det sakspapirene fra sekretariatet som danner utgangspunktet for diskusjonen. Et godt sakspapir synliggjør så mange sider av en sak som mulig. Og det er her sekretariatets rolle med å fange opp hva som rører seg på feltet, blant annet gjennom møter i departementene og underliggende etater, uformelle samtaler rundt lunsjbordet eller invitasjon fra Stortingskomiteér og partigrupper, er avgjørende. De ansatte er også av avgjørende betydning i å foreslå temaer vi som råd skal jobbe med.

Sekretariatet består i dag av høyt kompetente medarbeidere som har dybdekunnskap om Bioteknologirådets fagområder. De har også avgjørende innsikt i hvordan fag forstås i en bredere samfunnsmessig, juridisk og politisk kontekst. Slik kompetanse tar tid å bygge, særlig dersom man skal begynne helt på nytt med fullstendig utskifting av de ansatte. En politisk beslutning om å flytte sekretariatet, vil vanskeliggjøre rådsarbeidet i lang tid.

Mandag 15. april starter vårt samfunnsoppdrag som leder og nestleder av Bioteknologirådet. Vi har et sterkt rådsmannskap med oss. Vi ber om at vi også må få med oss et dyktig sekretariat som er i stand til å gjøre en like god jobb for oss som de har gjort for tidligere Bioteknologiråd.

