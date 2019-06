Foto: Roar Hagen

Kommentar

Krigsfrykt og handelskrig

President Donald Trump reiser fra en nær-krigen opplevelse i Midtøsten til en virkelig handelskrig i Østen.

Nå nettopp







Fredag hadde han fingeren på avtrekkeren, men ombestemte seg i 11 time. Det ble ikke noe amerikansk angrep mot iranske mål den dagen. Men krisen mellom USA og Iran er like uløst og farligere enn på lenge.

Denne uken møter Trump de andre lederne for verdens økonomiske stormakter, G20, i Osaka i Japan. Det overskygges av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

Trump har gitt seg selv hovedrollen i to store internasjonale drama denne sommeren: Iran og Kina. Han startet handelskrigen mot Kina. Han tok USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

Handelskriger er enkle å vinne, sa Trump. I virkeligheten er de enkle å starte, men vanskeligere å avslutte. Toppmøtet mellom Trump og president Xi Jinping i Osaka er derfor imøtesett med stor spenning. Blir det en opptrapping eller våpenhvile? Er det utsikter til en snarlig avtale?

Det er også enklere å rive i stykker en avtale enn å utforme en helt ny. Trump trakk i mai 2018 USA fra den internasjonale atomavtalen med Iran. Han kunne få til et mye bedre avtale enn president Barack Obama. Ett år senere er Persiabukten åsted for fiendtlige handlinger, angrep mot tankskip og nedskyting av en amerikansk drone.

Det er frykt for en større krig og det pågår ingen forhandlinger.

les også Bolton: – Iran må ikke feiltolke USAs klokskap som svakhet

G20 inkluderer de økonomiske stormaktene på seks kontinenter, 19 nasjoner i tillegg til EU. Det første toppmøtet, i Washington, D.C. i november 2008, kom som et svar på den globale finanskrisen. De store økonomiske maktene forpliktet seg til å samarbeide for å gjenopprette økonomisk vekst og gjennomføre reformer av verdens finanssystemer. I fellesskap skulle de arbeide for å unngå nye globale finanskriser.

11 år etter at verdens mektigste land kom sammen for å løse en akutt finanskrise står USA og Kina steilt mot hverandre. G20 møtet i Osaka gir lederne en anledning til å snakke sammen. Da det i forrige uke ble kunngjort at Trump og Xi vil ha et bilateralt møte i Osaka ga det umiddelbart utslag på verdens børser. De hadde snakket sammen på telefon og tonen var angivelig god.

Det japanske vertskapet, ved statsminister Shinzo Abe, velger ikke å ta stilling i handelskrigen mellom USA og Kina. Som EU ønsker Japan at uavhengige dommere avgjør kampen. De oppfordrer partene til å løse sine konflikter innenfor rammen av multilaterale organisasjoner, i dette tilfelle Verdens handelsorganisasjon (WTO). Men Trump har ikke tillit til multilaterale institusjoner. Han startet denne handelskrigen og han vil avgjøre den uten innblanding.

Andre deltakerne på G20 er bekymrede tilskuere. De frykter skadevirkninger for økonomien i egne land, og for verdensøkonomien. Samlet står G20 landene for 80 prosent av verdenshandelen.

les også Trøbbel for Norge

Det finnes gode argumenter for at både Trump og Xi nå ønsker å bilegge striden. Trump har et gjenvalg å tenke på. Handelskonflikten rammer bønder og industriarbeidere i delstater han trenger å vinne. Konsekvensene er minst like store for Kina. Xi trenger å levere solid økonomisk vekst for å opprettholde sosial ro.USA og Kina var nær ved å fullføre en ny handelsavtale i mai, etter ett år med forhandlinger. I 11 time oppsto det uenighet om avtaleteksten.

Rivaliseringen mellom USA og Kina vil uansett fortsette, og uavhengig av om Donald Trump blir gjenvalgt neste år. Den økonomiske maktbalansen i verden vipper i Kinas favør. Kina har alene stått for halvparten av verdens økonomisk vekst det siste tiåret og utfordrer USAs globale lederstilling økonomisk, politisk og militært. Xi vil gjøre Kina stort igjen. Handelskrigen er bare begynnelsen på en langvarig global maktkamp mellom en gammel og en ny supermakt.

les også Trump-doktrinen

Trump kan vinne presidentvalget neste år hvis han oppnår en omfattende og gunstig handelsavtale med Kina. En krig med Iran vil få katastrofale konsekvenser i regionen. Det kan også ødelegge Trumps muligheter for gjenvalg. Hvis Iran, mot all formodning, går med på å forhandle vil det være en stor seier for presidenten. Håndteringene av disse to konfliktene kan avgjøre om han blir president i en eller to perioder.

I mellomtiden er det til helgen klart for en ny runde i gigantenes kamp. Presidentene Trump og Xi forsøker som to sumobrytere å få motstanderen ut av balanse. I den tradisjonsrike japanske kampsporten gjelder det å dra den andre overende. Foreløpig er det ingen vinner i handelskrigen mellom USA og Kina. Men innsatsen er høy og premien likeså. Vinneren vil dominere verdensøkonomien i tiårene fremover.

Publisert: 24.06.19 kl. 07:30