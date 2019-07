KONGEN BLE EN PÆRE: Karikaturtegneren Honore Daumier sto bak borgerkongen Ludvig Filips forvandling til en pære.

Et samfunn uten karikaturer?

Da Verdens Gang ble grunnlagt av folk fra Hjemmefronten etter annen verdenskrig var noe av det første redaktørene gjorde å skaffe seg en avistegner.

Roar Hagen

De hadde sett hva britiske tegnere med Sir David Low i spissen hadde bidratt med i kampen mot nazismen i en periode hvor Storbritannia var den eneste åpne råk i hele Europa.

Slik gikk det til at Salomon Goldfarb alias Salo Grenning alias Pedro, jøde fra Bergen og selv krigshelt etter invasjonen i Normandie, ble avisens varemerke helt til sin død i 1986.

Det er vanskelig å forestille seg VGs identitet uten hans definerende tegninger av norsk og internasjonalt samfunnsliv.

Avistegningen, eller la oss kalle det den satiriske tegningen, har kommet til å spille en veldig viktig rolle i Vesten helt siden demokratiet begynte å ta form i England på 1700-tallet.

Tegnere som William Hogarth (1697-1764) og James Gillray (1756-1815) spilte en viktig rolle i forståelsen av det britiske samfunnets sosiale og politiske forhold.

Napoleon mente at Gillray gjorde mer enn alle Europas armeer for å styrte ham. Franske Honore Daumier (1898-1879) ble straffet fordi han framstilte borgerkongen Ludvig Filips forvandling fra menneske til pære.

Karikaturstriden i 2005 og 2006 viste at tegninger har kraft i seg til å synliggjøre eksistensielle konflikter mellom demokrati og religion. Håndteringen på politisk nivå var panikkartet og forvirret. Mange redaktører så helst en annen vei, og mange trodde alt skulle bli som før om bare disse tegnerne kunne dempe seg.

Her er det fristende å sitere Churchill: -Du kan mate krokodillen og håpe at du blir spist sist.

Det må de fleste ha tenkt under annen verdenskrig også, bortsett fra redaktør Torgny Segerstedt og legendariske Ragnvald Blix i Gøteborgs Handels & Sjøfartstidning. De ga aldri etter for sentralt press og holdt oppe demokratiet i Sverige gjennom krigen.

Den største katastrofen var terrorangrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Terrorister stormet inn i redaksjonen og tok livet av tolv mennesker. Et av ofrene, tegneren Tignous, kjente jeg som en veldig trivelig kar. Etterpå var alle “Charlie” og det var ikke grenser for støtte til Frankrike, ofrene og demokratiet. Så hvordan har det gått med ytringsfriheten og demokratiet etterpå?

I de fleste land i verden er det ingen eller liten ytringsfrihet. Hos vår allierte i NATO, Tyrkia, sitter tegneren Musa Kart fengslet. I Vesten råder utstrakt selvsensur. Kostnaden med frie ytringer kan bli for stor. Det siste er at selveste The New York Times har besluttet å fjerne karikaturer fra sine spalter.

«Verdens beste avis» vil ikke lenger gi plass for demokratiets forpost i sin internasjonale utgave etter at de kom i skade for å trykke en uheldig karikatur. Mange diktatorer vil nikke anerkjennende til denne versjonen av «no platforming».

I en globalisert verden er risikoen for å bli tillagt meninger du ikke har, overhengende. Der vi tidligere kunne ha en viss oversikt over lesernes kulturelle forutsetninger, har det blitt slik at enhver kan projisere inn tolkninger i sitt eget bilde.

Historiske, politiske og religiøse referanser er ikke lenger felles. Selv opplevde jeg at en tegning av Netanyahu som Moses skape storm på Twitter etter publisering i nettopp The New York Times. Mange skjønte ikke referansen til steintavlene og trodde han bar på en gravstein. Det er rart å være en del av avisens beslutningsgrunnlag forårsaket av en ren misforståelse.

Har satirisk tegning en fremtid i pressen? Muligheten til å si noe viktig over språklige og kulturelle barrierer er enorm, det samme er faren for å trå feil. Jeg har uten unntak hatt full støtte fra ledelsen i Verdens Gang, noe som er nødvendig for å kunne operere på dette nivået. Å tilhøre en avis med økonomisk og politisk uavhengighet er en avgjørende faktor for sammen med journalister og fotografer å kunne bidra til selve ideen med demokratiet.

Hva så med satirens fremtid? Generelt vil jeg si at transformasjonen fra papir til nett er krevende. Der redaktøren tidligere besluttet at tegningen hører hjemme på ledersidene er nettavisene annerledes innrettet.

Nettavisen måles på klikk, deling og lesetid, noe som igjen skal generere annonsering. Det sier seg selv at formålet med en tegning ikke er lesetid, men lynrask oppfattelse av poenget.

Vi må spørre oss selv; vil vi bo i et samfunn uten satiriske tegninger? Blir tegningene borte blir mye annet borte med dem.

01.07.19