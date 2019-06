Kommentar

Syv grunner til at Trump kan bli gjenvalgt

Det vil bli atskillig lettere for Trump og bli gjenvalgt som president, enn det var å bli valgt neste gang.

Nå nettopp







I natt erklærte Donald Trump offisielt sine intensjoner om å ta gjenvalg som USAs 45. president. Med det kom ikke akkurat som noen bombe. Etter krigen er det bare Lyndon B. Johnson blant presidentene som ikke har søkt gjenvalg i siste periode. Og Trump gjorde ambisjonene sine kjent allerede samme dag som han ble innsatt i 2007, da han registrerte valgkamporganisasjonen sin for 2020 hos de føderale valgkommisjonen.

På det tidspunktet, altså på dag 1., mente 45 prosent av amerikanerne at Trump gjorde en god jobb. Og i nesten to uker var populariteten hans større enn upopulariteten. Men på dag 13 passerte de to pilene hverandre, og i de snart to og et halvt årene som har gått, har andelen amerikanere som mener Trump gjør en dårlig jobb, vært betydelig større enn dem som mener han gjør en god jobb.

Snittet av alle målinger som oppdateres fortløpende på valgbloggen FiveThirthyEight viser at det utslaget har vært minst ti prosent i Trumps disfavør siden vinteren 2017.

Han gjør det også heller dårlig på undersøkelser hvor han blir målt mot mange av de demokratiske utfordrerne som har meldt seg på til 2020.

Dette, kombinert med alle kontroversene, tweetene og utspillene i denne tiden, gjør at mange tror, og noen tar det til og med for gitt, at Trump ikke kommer til å bli gjenvalgt. Han manglet tross alt også nærmere tre millioner stemmer på å ha et flertall blant velgerne, og vant fordi han fikk flertall i en håndfull avgjørende stater.

les også – Ingen annen i verden kunne fått til dette

Men oddsene for Trumps gjenvalg er likevel gode, noen vil si svært gode, av en rekke forskjellige årsaker.

1) For det første: Han er allerede president i USA. Det var få som trodde han kunne bli det i utgangspunktet. Men når man først er der, blir de aller fleste gjenvalgt. Embetet gir fri tilgang til alle medieplattformer og et enormt potensial for å samle inn pengene som er nødvendig.

2) Han har historien på sin side. Det er bare to sittende presidenter etter krigen, Jimmy Carter i 1980 og George H.W. Bush i 1992 som har tapt gjenvalg.

3) Trump overtok en god økonom, ifra sin forgjenger Obama, og den har fortsatt å vokse. Det er som regel det viktigste for om en president blir gjenvalgt i USA. De to eneste presidentene som har tapt gjenvalg etter krigen mistet begge grepet om økonomien. Ikke minst har antallet arbeidsplasser økt i mange av de viktigste vippestatene under Trump.

3) I skrivende stund har Trump 24 utfordrere fra demokratene, og bare en fra eget parti. Mens demokratene må gjennom hele den kaotiske primærvalgsesongen til neste år, kan han og teamet hans tenke strategisk og langsiktig.

4) Trump har et solid grep om kjernevelgerne sine. Mens presidenter før ham har strukket seg mot midten for å appellere til flest mulig velgere, har Trump konsentrert seg om å holde basen varm. Mange trodde han ville tone ned den mest aggressive retorikken når han ble president. I stedet har han gjort det motsatte og gir tilsynelatende blaffen i om et flertall misliker ham. Klarer han å holde på de samme velgerne som stemte på ham i 2016, vinner han igjen.

5) Han har partiet i ryggen. Trump er uten tvil den mest kontroversielle presidentkandidaten i USAs moderne historie. Republikanerne var dypt skeptiske til ham da han erklærte sitt kandidatur for fire år siden. Skepsisen mot ham grenset til forakt, ikke minst i partieliten. Nå er nesten all opposisjon temmet, og få – om noen – tør å utfordre Trump i eget parti.

6) Han har pengene som skal til. I 2016 utfordret han og vant mot pengemaskinen Hillary Clinton. Neste år har han tilgang på en valgkampkasse bygget opp gjennom tre og et halvt år som president, i tillegg til republikanernes økonomiske ressurser.

7) Han har lagt Muelleretterforskningen bak seg. Selv om Trump selv fortsatt skummer over påstandene om samrøre med russerne, og selv om demokratene gjør hva de kan for å gjøre livet surt for ham i Kongressen med å forlange innsyn i alt fra selvangivelsen hans til gamle forretningstransaksjoner, har presidenten lagt en av de største distraksjonene bak seg. Selv ledende demokrater advarer mot å trekke riksrett-kortet.

Så ut fra vanlig sannsynlighetsberegning er det mer sannsynlig at han blir gjenvalgt enn at han blir kastet, i hvert fall så lenge økonomien holder. Men er det en ting verden har lært etter noen år med Trump, så er det at man ikke kan ta noe for gitt.

Publisert: 19.06.19 kl. 07:53