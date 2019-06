«LOBBYLOVEN»: – Jo før du kommer med i beslutningsprosessen, jo større sjanse for å få gjennomslag, skriver Gunnar Mathisen.

Sju råd for å unngå å bli lobbytaper

Det er ikke på Stortinget sakene avgjøres.

GUNNAR MATHISEN, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese

Vi er inne i den travleste uken på Stortinget. På programmet i vårsesjonens siste møteuke, står blant annet nasjonal transportplan og revidert nasjonalbudsjett. Tunge saker som er formgivende for det norske samfunn i lang tid fremover. Det er ikke bare representantene som har lange dager. Et utall lobbyister holder det også gående, men får de gjennomslag?

I min nye bok tar jeg et oppgjør med alle dem som tror at man må være med på det siste stortingsmaraton for å være sikker på at sin sak vinner igjennom.

Det er nemlig ikke på Stortinget sakene avgjøres. Formelt blir mange av dem det, men i virkeligheten må man lete helt andre steder i beslutningsprosessen for å finne når de reelt avgjørende premisser legges. Det er et sikkert tegn på avmakt når lobbyistene henger på Stortinget til det offisielt er ferie 21. juni. Dette er lobbytapernes arena, som ikke har fått gjennomslag der beslutningene formes. Nemlig i de tidlige faser av beslutningsprosessen, mens byråkratene gjør sine vurderinger, lenge før sakene kommer på Stortingets bord.

Dette følger av lobbyloven: Jo før du kommer med i beslutningsprosessen, jo større sjanse for å få gjennomslag. Ikke nok med det; lobbyloven sier også at det tidlig i en beslutningsprosess, er det få som deltar, men det er mye å beslutte, mens det sent i prosessen er mange som deltar, men lite å beslutte. Den virkelig gode lobbyist er en som ikke bare kommer tidlig inn i beslutningsprosessen for å påvirke sin sak; han eller hun kommer med selve saken.

Dette er det første rådet; konsentrer deg om de innledende faser av beslutningsprosessen.

Det neste rådet: Kom med kunnskap. Den mest effektive lobbyismen er kunnskapsbasert. Da er det ikke påvirkning som gjelder, men medvirkning. Forvaltningen slipper deg inn hvis den mener at du har en legitim rett til å mene noe om saksfeltet, og ikke minst hvis du har noe interessant å melde. Derfor er hjemmeleksen viktig; du må bringe til torgs ny kunnskap eller nye innfallsvinkler som kan opplyse saken på en bedre måte.

Det tredje rådet: Gå til myndighetene selv. Du må du aldri finne på å be noen ta saken for deg. Ingen byråkrat vil ta i en gammel politiker fra et PR-byrå. I forvaltningen vil man møte dem som har skoen på.

Det fjerde rådet: Ikke nøl med å be om hjelp. Mange saker er så kompliserte at man trenger bistand til å utrede saken og til å fremstille den. Dette kan f.eks. gjøres av et PR-byrå. Dette kalles tredjepartslobbyisme, når et PR-byrå er strategisk rådgiver og bidrar med råd og dåd, men ikke selv er på banen når kundene møter myndighetsapparatet.

Plug into society! er et godt råd nummer fem. Sett din sak i en større samfunnsmessig sammenheng. Vis at du ikke bare er en særinteresse, men at det du jobber for er viktig for fellesskapet.

Råd nummer seks: Presenter løsninger. Det er nok av problemer myndighetene har å bale med; de trenger løsninger. Det kan du hjelpe til med, ha med en skisse til hvordan saken best kan løses.

Det sjuende rådet: Vær tydelig. Forvaltning og politikere har begrenset tid og tålmodighet, spiss budskapet, sløyf utenomsnakk. Tenk nøye igjennom hovedpunktene og hold deg til dem. Forbered fem lysark, og én side med oppsummering av kjernebudskapet.

