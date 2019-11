Foto: Tore Kristiansen, VG

En selvsikker foreleser

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Dette er Eirik Jensens siste sjanse. Og han innledet sin frie forklaring som en erfaren høyskolelektor.

Han doserte. Avslappet, med den ene hånden i lommen, stående i vitneboksen, viftende med den andre. Den pensjonerte politimannen står under tiltale for korrupsjon og alvorlig narkokriminalitet. Han, som forelest i sin tidligere jobb, satte dagsorden i lagretten.

Og Jensen var trygg i rollen. Han utstrålte autoritet og siterte forskning for å underbygge at det han har gjort, er ganske normalt. Han viste til at de fleste som har med informanter å gjøre i politiet, de bryter reglene. Det blir gjerne litt for nært, man hjelper tysterne litt for mye. Men målet helliger middelet.

Dette var overbevisende.

– Jeg har gjort mye rart. Det skal jeg erkjenne. Men en del av det har gitt bra resultater. Det er bra for politiet, sa Eirik Jensen.

For han fremstilte seg som en handlingens mann, og ikke en av disse regelrytterne med akademikerfingre som forholder seg til dokumenter og ikke skjønner hva som foregår på gateplan.

Jensens frie forklaring var bygget opp helt annerledes enn i de to foregående rundene.

Han fyrte løs med mer og mindre velplasserte skudd mot Spesialenheten og etterforskningen. Han mener de har hatt tunnelsyn. Og at de tar ting ut av sin sammenheng. Cappelen er blitt trodd når han åpenbart leverte løgner. Jensen sa han følte seg forhåndsdømt.

Og Eirik Jensen er ikke bare forhåndsdømt. Han er til og med dømt. I tingretten fikk han 21 års fengsel. En dom han altså anket. Og de kommende månedene skal han bruke på å skape nok tvil hos dommerne, slik at de frikjenner han.

Og på sin første dag av sin frie forklaring, virket Jensen godt forberedt og på hugget.

Han vektla imidlertid at han ville være mindre detaljert enn før. Akkurat der tror jeg ikke han lyktes like godt.

For Jensen brukte ikke bare skarpt. Han skjøt også med løskrutt.

I sine lange, ivrige angrep på sine motstandere, fortalte han om hendelser og navn de nye dommerne neppe kjenner til. Han leverte innforståttheter, som du må ha hengt med på saken lenge, for å vite om.

Jensen er – ganske forståelig – i sin egen boble. Han lever med denne saken døgnet rundt. Nå har han 12 dager i vitneboksen å gjøre dette på. Skal han overbevise dommerne, må han ut av bobla.

